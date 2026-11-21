Palmovka přijde o nevzhlednou dominantu. Praha dokončila soutěž na sídlo kosmické agentury
Praha po letech sporů a průtahů uzavřela soutěž na dostavbu torza Nové Palmovky, které se má proměnit v sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program. Vítězný Porr nabídl cenu 2,6 miliardy korun bez DPH. Ve hře je ale stále zásadní otázka: kvůli zpoždění může stát pro agenturu nakonec vybrat jiné místo.
Praha může po letech průtahů konečně podepsat smlouvu na dostavbu Nové Palmovky. V soutěži zvítězila společnost Porr s nabídkou 2,6 miliardy korun bez DPH, zatímco Geosan Group nabídl 2,9 miliardy. Torzo budovy má podle dosavadních plánů sloužit jako nové sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program EUSPA, která dnes působí v nevyhovujících prostorách v Holešovicích.
Jisté ale zatím není, zda se agentura na Palmovku skutečně přestěhuje. Kvůli výraznému zpoždění může ministerstvo financí zvolit jiné řešení. „Stát má možná náhradní řešení a já čekám příští týden v té věci nějakou komunikaci,“ řekl nově zvolený pražský primátor Petr Hlaváček.
Praha má od čtvrtka nového primátora. Petr Hlaváček chce během následujících let urychlit výstavbu na brownfieldech, připravovat metro E, dotáhnout městský okruh a výrazně rozšířit městský bytový fond. Otevřeně mluví také o zdražení rezidentního parkování i ročního kuponu MHD.
Hlaváček: Auta Prahu udusí. Parkování musí zdražit
Politika
Praha má od čtvrtka nového primátora. Petr Hlaváček chce během následujících let urychlit výstavbu na brownfieldech, připravovat metro E, dotáhnout městský okruh a výrazně rozšířit městský bytový fond. Otevřeně mluví také o zdražení rezidentního parkování i ročního kuponu MHD.
Soutěž se táhla od roku 2023
Tendr provázely opakované spory. Od roku 2023 do něj několikrát zasahoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě odvolání dvou hlavních účastníků, firem Porr a Geosan Group. Praha letos v srpnu znovu vybrala jako vítěze Porr a podle Hlaváčka se druhý účastník už proti rozhodnutí neodvolal.
Původní plán počítal s tím, že se EUSPA přestěhuje na Palmovku už letos. Město ale dosud práce ani nezahájilo. Právě toto zpoždění může nakonec rozhodnout o tom, zda se evropská kosmická agentura do budovy vůbec nastěhuje.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Z radnice mělo být sídlo záchranky, nakonec EUSPA
Budovu začala v roce 2014 stavět Praha 8 jako nové sídlo radnice doplněné obchodním centrem. Práce však byly krátce po zahájení kvůli sporům přerušeny a stavba od té doby zůstává nedokončená. Po dlouhých jednáních převzal objekt v roce 2021 magistrát, který následně zvažoval jeho využití pro záchrannou službu.
Nakonec se město v roce 2023 dohodlo se státem na umístění EUSPA.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.