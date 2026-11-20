Letadla nelétala, Outlook nefungoval. Trump vyrazil šéfa kyberbezpečnosti, střídá ho expertka z Pentagonu
Americká letadla nesměla hodiny vzlétnout, bankám vypadávaly služby a potíže měl i Microsoft. Po týdnu technologických výpadků končí Trumpův poradce pro kybernetickou bezpečnost Sean Cairncross. O jeho odvolání podle CBS News dlouhodobě usiloval šéf prezidentovy kanceláře Stephen Miller. Vedení úřadu dočasně přebírá Kirsten Daviesová, která před nástupem do Pentagonu řídila informační bezpečnost v Unileveru.
O konci Seana Cairncrosse jako první informoval server Axios. Bílý dům ve čtvrtek jeho odchod potvrdil stanici CBS News, podle několika jejích zdrojů dostal výpověď. Stephen Miller, který začátkem listopadu vystřídal v čele Trumpovy kanceláře Susie Wilesovou, měl o Cairncrossově odbornosti pochybnosti už delší dobu. Podle serveru CNBC svému okolí říkal, že řediteli pro výkon funkce chybějí potřebné znalosti.
Čtyři hodiny na zemi. Pak přišly otázky na společnou příčinu
Nejviditelněji pocítili výpadky cestující na amerických letištích. V pátek 13. listopadu vyhlásil Federální úřad pro letectví kvůli potížím s komunikačními systémy celostátní zákaz vzletů. Odvolal ho až po více než čtyřech hodinách. Během několika dní se objevily také problémy s bankovními službami, poštovní službou Outlook od Microsoftu a interní sítí americké Národní bezpečnostní agentury.
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Politika
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Bílý dům ve středu uvedl, že nevidí známky koordinovaného kybernetického útoku ani zásahu cizího státu. Podle ředitele amerických zpravodajských služeb Jaye Claytona a ministra zahraničí Marka Rubia šlo o oddělené incidenty spojené s opravami bezpečnostních chyb a modernizací zastaralých systémů. Rubio výslovně odmítl souvislost mezi výpadkem Microsoftu a problémy v řízení letového provozu.
Z Estée Lauder přes Pentagon až k Trumpovi
Kirsten Daviesová zná kybernetickou bezpečnost i z prostředí globálních firem. Řídila ji v kosmetické skupině Estée Lauder a později v Unileveru. V prosinci 2025 složila přísahu jako šéfka informačních technologií Pentagonu, kde odpovídá za strategii i rozpočet resortu v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.
V nové roli bude Daviesová radit přímo Donaldu Trumpovi a koordinovat kybernetickou politiku napříč federálními úřady. Vedení přebírá dočasně. O tom, kdo úřad povede natrvalo, rozhodne prezidentova nominace a následné hlasování v Senátu.
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