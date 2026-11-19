Trump jednal s Putinem i Siem. Ruský prezident odešel ze schůzky ve „skvělé náladě“
Donald Trump na summitu APEC v Číně rozjel sérii schůzek s nejmocnějšími rivaly Spojených států. Nejprve jednal s Vladimirem Putinem o Ukrajině, poté zamířil za Si Ťin-pchingem. Na stole jsou válka, Írán, Hormuzský průliv i obchod mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
Americký prezident Donald Trump se na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství v Číně nejprve sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Šlo o jejich první osobní jednání od loňského srpna a hlavním tématem byla podle Putinova zahraničněpolitického poradce Jurije Ušakova válka na Ukrajině. „Myslím, že z toho může vzejít spousta úžasných věcí, nebo alespoň začít, ale já myslím, že z toho vzejdou,“ řekl Trump před televizními kamerami na začátku zhruba čtyřicetiminutového setkání. Dodal také, že oba „mají mnoho let skvělý vztah“. Putin uvedl, že ho setkání těší, a Trumpovi poděkoval v angličtině.
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Putin odešel „ve skvělé náladě“
Podle Ušakova byla Ukrajina hlavním tématem rozhovoru, zásadní průlom ale schůzka nepřinesla. Putinův poradce uvedl, že na jednání „žádná zvlášť závažná prohlášení nezazněla“ a že šlo především o přípravu na pozdější třístrannou schůzku, k níž se má připojit čínský prezident Si Ťin-pching. Putin nicméně podle Ušakova odešel z rozhovoru s Trumpem „ve skvělé náladě“.
Trump se dlouhodobě snaží dosáhnout ukončení války na Ukrajině, jeho loňské jednání s Putinem na Aljašce ale zásadní posun nepřineslo. Letošní schůzka přichází poté, co Trump zmírnil ekonomický tlak na Moskvu a kvůli vysokým cenám energií se dohodl na nákupech ruské nafty. Rusko přitom dál požaduje v případné mírové dohodě územní ústupky, které jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Minulý týden zároveň jednali ruští, ukrajinští a američtí představitelé v Abú Zabí, následovaly schůzky amerických zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s Putinem v Moskvě a s Volodymyrem Zelenským v Dublinu. Dalšího kola rozhovorů se mají účastnit také evropští zástupci.
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Po Putinovi přišel na řadu Si
Po schůzce s Putinem se Trump setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Před jednáním uvedl, že chce řešit Írán, plné obnovení provozu lodí v Hormuzském průlivu i zvýšení čínských nákupů amerických zemědělských produktů. Podle Trumpa oba lídři „silně cítí“, že Hormuzským průlivem by měla znovu proudit ropa. Provoz klíčovou námořní trasou je omezen od konce února, kdy Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán. Setkání po zhruba hodině skončilo, uvedla americká média.
Trump také řekl, že s čínským prezidentem chtějí přispět k ukončení války na Ukrajině. „Rád bych ji viděl skončit, a myslím, že mohu mluvit za oba,“ uvedl Trump. Konflikt na Ukrajině by měl být tématem pozdější trilaterální schůzky Trumpa, Siho a ruského prezidenta Vladimira Putina.
Čínský prezident uvedl, že vztahy mezi USA a Čínou jsou celkově stabilní a zlepšují se. „Stanovili jsme nové pojetí konstruktivního vztahu strategické stability mezi Čínou a USA,“ uvedl Si. Podle něj se daří bilaterálnímu vztahu dávat „novou podstatu založenou na respektu, poctivosti a reciprocitě“. Podle něj s Trumpem drží vztahy na správné cestě.
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Trump zároveň očekává, že s čínským prezidentem bude spolupracovat na ukončení války na Ukrajině. Oba prezidenti při zahájení jednání zdůraznili zlepšování vzájemných vztahů. „Stanovili jsme nové pojetí konstruktivního vztahu strategické stability mezi Čínou a USA,“ uvedl Si. Trump na osobní rovinu vztahu navázal slovy: „Prezident Si a já jsme vytvořili vynikající osobní vztah.“ Vedle geopolitických témat chce americký prezident dosáhnout také vyššího odbytu amerických zemědělských produktů v Číně, protože obchod zůstává jedním z hlavních sporných bodů mezi Washingtonem a Pekingem.
Schůzky s Putinem a Siem dávají Trumpovi možnost vystoupit v roli vyjednavače mezi světovými velmocemi v době, kdy podle komentátorů západních médií doma čelí problémům po prohraných kongresových volbách a kritice kvůli vysokým cenám. Putin naopak může setkání s americkým a čínským prezidentem prezentovat jako důkaz, že s ním navzdory válce na Ukrajině a tlaku Západu největší světové mocnosti nadále jednají jako s významným partnerem.