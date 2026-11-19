GTA VI startuje. A rovnou boří jeden rekord za druhým
Třináctileté čekání je u konce. Hráči po celém světě si od dnešního rána mohou konečně zapnout GTA VI, které si mohli nainstalovat již minulý týden. A že tak učinily či učiní miliony lidí, je jasné z tržeb, které hra měla ještě před oficiálním datem premiéry. Společnost Rockstar Games potvrdila, že tržby z předprodejů dosáhly 1,5 miliardy dolarů, odhaduje se, že během prvního kvartálu se prodá až 45 milionů kopií nejočekávanější hry všech dob. Pomohou tomu i recenze, které unisono pějí chválu. A radost mají i investoři společnosti Take-Two, která razantně posiluje.
Půjde o největší popkulturní událost dekády, to je pravděpodobné již nyní. Šesté pokračování kultovní videohry GTA (zkratka spojení Grand Theft Auto) se po letech programování, několika skandálech kvůli možnému úniku ze strany hackerů a po až dvou miliardách dolarů utracených za vývoj konečně dostává k hráčům.
Očekávání byla ohromná a odrážejí se ve finančních výsledcích hry, které se podařilo utržit již 1,5 miliardy dolarů za předobjednávky. Dále se očekává, že podobnou i vyšší částku hra utrží během prvního kvartálu na pultech. Během první vlny zájmu by tak tržby měly dosáhnout více než tří miliard dolarů a prodá se až 45 milionů kusů.
Ačkoli odhady zní neuvěřitelně ambiciózně, výsledky prodejů předchozího, tedy pátého dílu hry GTA naznačují, že nejde o nereálná očekávání. Podle dat distribuční společnosti Take-Two (ta zároveň vlastní Rockstar Games) se totiž pátého „gétéáčka“ prodalo 235 milionů kopií, což ze hry činí jednu z nejprodávanějších her všech dob. Více se prodalo jen fenomenálního Minecraftu. Je nutné dodat, že GTA V se podařilo dosáhnout takto mimořádného výsledku díky tomu, že postupně vyšla hned pro několik generací konzolí a také na PC, navíc prodeje podporovala také multiplayerová hra GTA Online. Nové GTA je dostupné zatím „jen“ na moderních konzolích Playstation a Xbox, o dalších portech zatím oficiální informace nejsou.
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Nejdražší hra všech dob
GTA VI má na kontě několik unikátů a milníků. Jedná se o hru, která po celém světě vychází ve stejný okamžik, navíc neexistuje ve fyzické podobě. I hráči, kteří si pořídili krabicové deluxe edice, dostanou v krabičce unikátní kód, který jim umožní stáhnout si instalační balíček. Důvodů je více, vedle šetření materiálu, za tímto rozhodnutím stojí i snaha zabránit nežádoucím únikům. V neposlední řadě se Rockstar Games tímto povede omezit obchodování s hrou na sekundárním trhu.
Jedná se také pravděpodobně o nejdražší hru všech dob. Ačkoli nikdy oficiálně informace o rozpočtu Rockstart Games nezveřejnili, odhady oscilují mezi více než jednou miliardou až ke dvěma miliardám dolarů. Ačkoli moderní hry mají rozpočty blížící se miliardě dolarů, GTA VI je zdaleka převyšuje. Za náklady kromě dlouhého a náročného vývoje, na němž se podle odhadů podílelo až pět tisíc zkušených herních tvůrců, stojí především rozsáhlost herní mapy a extrémní fotorealističnost výsledného díla, které již mnohdy připomíná spíš film než klasickou videohru.
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Nadšené recenze pomáhají byznysu
Hra byla několikrát odložena, což vedení Rockstar Games i mateřské distribučky Take-Two vysvětlovalo tím, že nechtějí na trh uvést nehotový produkt, který následně budou opravovat nejrůznějšími balíčky, jak je v současnosti u mnoha herních vývojářů zvykem. U produktu, jehož vývoj stojí přes miliardu dolarů, to bylo poměrně odvážné rozhodnutí. Šéfové zmíněných firem ale věřili, že si hráči rádi počkají na finální produkt.
První reakce, v tuto chvíli zejména profesionálních hráčů, ukazují, že to bylo správné rozhodnutí. Hra má v tuto chvíli na agregátoru recenzí Metacritic neuvěřitelné hodnocení 99 procent, přičemž z aktuálních 135 recenzentů byla nejhorší známka 80 procent, a to pouze jediná, ostatní recenze mají známku 90 a více procent (většina činí rovných 100 procent).
V herním prostředí přitom právě názor komunity profesionálních hráčů má zásadní význam pro dlouhodobé prodeje. Čím dál více se totiž ukazuje, že reputace hry se tvoří na samém začátku a prvotní propad se následně zlepšuje již jen velmi těžko a případně prostřednictvím nákladného marketingu. I proto byla sázka na uvedení finálního produktu správná.
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Akcionáři jsou zpokojení
Úspěch hry již nyní pomáhá akciím společnosti Take-Two, která den před vydáním posilovala v intraday obchodování až o téměř devět procent i díky nadšeným recenzím. Nicméně jejím akcionářům pomáhal vývoj nového GTA již od prvních oznámení, že Rockstar Games na novince pracují.
V roce 2022, kdy první zmínky prosákly na veřejnost, se cena akcií pohybovala na úrovni 110 dolarů za akcii. Na konci roku sice klesly až ke 101 dolarům, od roku 2023, kdy se zintenzivňovala informační kampaň i očekávání spojená s novou hrou, ale akcie nabraly na růstu. Vrcholu dosáhly vloni na podzim, kdy se vyšplhaly až na 265 dolarů, následná korekce související s odkladem premiéry i sentimentem na trhu, akce poslala k aktuální úrovni kolem 220 dolarů. Za dobu, kdy Rockstar Games oficiálně vyvíjela hru a hráči se na ni začali těšit, tak akcie mateřské firmy posílily o 100 procent.
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