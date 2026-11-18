Poláci řeší tajný dar prezidenta Trumpovi. Kdo a kolik zaplatil za jantarový trůn?
Zlaté manžetové knoflíčky to nebyly. Donald Trump dostal k osmdesátinám od polského prezidenta Karola Nawrockého mnohem okázalejší dar – křeslo bohatě zdobené jantarem. Jeho předání podle televize TVN24 provázelo nezvyklé utajení. O daru nevědělo ani polské ministerstvo zahraničí či velvyslanectví ve Washingtonu. Cena křesla zůstává neznámá. A Poláci spekulují, kdo za něj zaplatil.
Americký prezident Donald Trump dostal ke svým osmdesátým narozeninám neobvyklý dárek. Jeho polský protějšek Karol Nawrocki mu věnoval honosné dubové křeslo bohatě zdobené jantarem, kterému polská média přezdívají „trůn pro Trumpa“. Na samotném daru by nebylo nic zvláštního, nebýt okolností jeho předání. Podle zjištění polské televize TVN24 o něm nevěděla veřejnost, ministerstvo zahraničí ani polské velvyslanectví ve Washingtonu. Informace o křesle měla být utajena dokonce i před částí pracovníků prezidentské kanceláře.
Nawrocki se 14. června zúčastnil velkolepých oslav Trumpových osmdesátin ve Washingtonu, na které dorazilo více než čtyři tisíce hostů. Americký prezident tehdy spojil narozeninovou oslavu s připomínkou 250. výročí podpisu Deklarace nezávislosti Spojených států. Součástí programu byla také show smíšených bojových umění u Bílého domu. Polský prezident přijel s dvojicí darů, o jejichž podobě však jeho kancelář předem nechtěla prozradit podrobnosti.
Místo zlatých manžetových knoflíčků přišel jantarový trůn
Polská prezidentská kancelář původně oznámila, že Trump obdrží dva dárky – jeden státního charakteru a druhý osobnější. O prvním z nich následně informovala veřejnost. Šlo o mramorovou desku, kterou americký prezident podle polské strany zamýšlí umístit na plánovaný monumentální vítězný oblouk připomínající 250. výročí vzniku Spojených států.
Podoba druhého daru ale zůstávala záhadou. Časopis Newsweek dříve napsal, že Nawrocki Trumpovi věnoval na zakázku vyrobené zlaté manžetové knoflíčky zdobené černým onyxem. Tuto informaci následně převzala další média. Jak nyní zjistila TVN24, osobním darem však mělo být něco podstatně většího – luxusní křeslo zdobené jantarem.
Televize požádala polskou prezidentskou kancelář o vyjádření k okolnostem předání daru, do zveřejnění své reportáže však odpověď nedostala.
Křeslo pro Trumpa objednal už předchozí prezident. Na předání čekalo roky
Autorem neobvyklého daru je uznávaný polský umělec Lucjan Myrta ze Sopot, který se specializuje na práci s jantarem. Příběh křesla přitom sahá až do roku 2018, kdy tehdejší polský prezident Andrzej Duda obdržel od umělce dubové křeslo zdobené jantarem, vytvořené ke stému výročí obnovení nezávislosti Polska.
Na objednávku prezidentské kanceláře vzniklo také druhé, podobné křeslo. To bylo určeno právě Donaldu Trumpovi během jeho prvního funkčního období. K předání však tehdy nedošlo a honosný kus nábytku zůstal u svého tvůrce.
„Křeslo objednal prezident Duda, kterému končilo funkční období. Prezident Trump v té době na návštěvu nepřijel, a tak mně druhé křeslo zůstalo,“ popsal Myrta televizi TVN24 podle deníku Rzeczpospolita.
Příležitost předat dar přišla až letos. Před červnovou cestou Nawrockého do Washingtonu se polská prezidentská kancelář na umělce znovu obrátila. Myrta souhlasil, že křeslo poskytne výměnou za úhradu minimálních nákladů. Jeho skutečnou hodnotu ani částku, kterou za něj kancelář zaplatila, však nezveřejnil.
Zajímavostí je, že letos v srpnu Nawrocki udělil Myrtovi státní vyznamenání za mimořádný přínos polské kultuře.
Kdo zaplatil Trumpův trůn? V Polsku se rozjela kritika
Zjištění televize TVN24 vyvolalo na polských sociálních sítích debatu nejen o samotném daru, ale především o jeho financování a utajení. Někteří diskutující kritizovali skutečnost, že polský prezident věnoval americkému protějšku honosné křeslo z veřejných prostředků, aniž by o tom informoval veřejnost. Přesná cena daru však není známa.
V debatě se objevily také historické paralely. Jeden z komentujících připomněl slavnou Jantarovou komnatu, kterou pruský král daroval ruskému carovi Petru Velikému jako symbol spojenectví. „Dopadlo to tak, že dodnes nikdo neví, kde je spolu se spojenectvím,“ poznamenal ironicky.
Příběh Trumpova narozeninového daru tak po několika měsících vyvolal otázky, na které polská prezidentská kancelář podle TVN24 dosud neposkytla odpovědi. Především proč předání křesla provázelo takové utajení a kolik jeho pořízení nakonec stálo.
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