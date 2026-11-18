„Bude nutná léčba šokem,“ říká k americké inflaci představitel Fedu
„Možná bude potřeba lidi trochu šokovat.“ Těmito slovy Christopher Waller, člen Rady guvernérů Fedu, naznačil, že centrální banka může proti inflaci vytáhnout podstatně tvrdší kalibr a úrokové sazby zvýšit rovnou o půl procentního bodu, tedy dvojnásobně oproti tomu, co očekávají finanční trhy. Jak uvedla CNBC, razantní zásah by mohl přijít už v prosinci. A nemusí být poslední.
Představitel Fedu Christopher Waller ve středečním rozhovoru pro televizi CNBC vyzval k agresivnějšímu postupu proti inflaci, která se podle něj ukazuje jako mnohem vytrvalejší, než původně předpokládalo. Na prosincovém zasedání by proto centrální banka podle Wallera měla zvážit zvýšení základní úrokové sazby rovnou o půl procentního bodu. Tak razantní krok by překonal aktuální očekávání investorů.
„Možná bude potřeba lidi trochu šokovat,“ prohlásil Waller v pořadu Squawk Box na CNBC. „Mám z inflace opravdu velké obavy. Vyvíjí se špatným směrem a rozšiřuje se do dalších oblastí. Pokud ji chceme skutečně dostat dolů, musíme začít jednat agresivněji,“ dodal.
Podle Wallera už nestačí postupovat po malých krocích. Fed by měl nejprve zvrátit trojici snížení úrokových sazeb z loňského roku, kdy se centrální bankéři obávali oslabení pracovního trhu a věřili, že inflace bude postupně ustupovat. Nyní se však ukazuje, že cenové tlaky jsou podstatně odolnější.
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Investoři čekají mírnější zásah. Waller chce přitvrdit
Finanční trhy zatím počítají s tím, že Fed na zasedání 8. a 9. prosince zvýší sazby o čtvrt procentního bodu. Podle ukazatele FedWatch společnosti CME Group investoři očekávají také další zvýšení v lednu a nejméně jeden dodatečný krok do konce roku 2027.
Waller ale považuje takové tempo za potenciálně nedostatečné. Připustil, že prosincové zvýšení o půl procentního bodu by nebylo nezbytné, pokud by Fed sazby zvedl o čtvrt bodu a zároveň trhům jednoznačně signalizoval další zvýšení v lednu. Právě takovému předběžnému závazku se však předseda Fedu Kevin Warsh brání, protože podle něj omezuje prostor centrálních bankéřů pro další rozhodování.
„Pokud trhům jasně nesdělíte, že v lednu přijde další zvýšení, pak je podle mě nutné zvednout sazby v prosinci rovnou o 50 bazických bodů a mít to za sebou,“ uvedl Waller pro CNBC.
Novým předsedou americké centrální banky se oficiálně stal Kevin Warsh. Ve funkci nahradil Jeroma Powella, kterého prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli tomu, že podle něj nebyl ochoten snižovat úrokové sazby.
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Leaders
Novým předsedou americké centrální banky se oficiálně stal Kevin Warsh. Ve funkci nahradil Jeroma Powella, kterého prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli tomu, že podle něj nebyl ochoten snižovat úrokové sazby.
Inflace nad třemi procenty
Americká centrální banka loni třikrát snížila úrokové sazby, vždy o čtvrt procentního bodu. Důvodem byly zejména obavy o kondici pracovního trhu a očekávání, že inflace bude dál klesat ke dvouprocentnímu cíli Fedu. Tento scénář však narušil letošní vývoj.
Cenové tlaky znovu zesílily po únorových útocích Spojených států a Izraele na Írán. Následný růst cen energií v kombinaci s přetrvávajícími dopady cel udržuje většinu ukazatelů inflace nad třemi procenty. Fed proto v září přistoupil k prvnímu zvýšení sazeb za více než tři roky. Na říjnovém zasedání je následně ponechal beze změny.
Waller nyní upozorňuje, že pouhý návrat na úroveň sazeb před loňským uvolňováním měnové politiky nemusí stačit. „Nejprve musíme vzít zpět ta tři preventivní snížení z loňského roku. Pokud ale sazby v létě 2025 inflaci nesnižovaly, návrat na stejnou úroveň ji dolů také nedostane,“ vysvětlil.
Podle něj tak mohou být zapotřebí nejen tři zvýšení sazeb, která by vymazala loňské škrty, ale i další zpřísnění měnové politiky.
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Wallerův razantní postoj přichází v době, kdy se mezi představiteli americké centrální banky vedou debaty o rychlosti dalšího zvyšování sazeb. Prezident Fedu v St. Louis Alberto Musalem v úterý připustil, že do jara 2027 mohou být zapotřebí až čtyři zvýšení úrokových sazeb.
Jiní centrální bankéři dávají přednost pozvolnějšímu postupu. Mezi zastánce opatrnějšího zpřísňování patří například prezidentka clevelandského Fedu Beth Hammacková a šéfka dallaského Fedu Lorie Loganová.
Proti dramatickému zásahu se vyslovil také prezident newyorského Fedu John Williams. „Nemyslím si, že situace vyžaduje dramatické kroky,“ řekl v úterý v rozhovoru pro Axios. Podle něj dosavadní postup centrální banky funguje a je důležité pokračovat ve vyhodnocování ekonomických dat.
Další vodítko k budoucímu rozhodování Fedu může přinést zápis z říjnového zasedání měnového výboru FOMC, který má být zveřejněn ve středu. Ten by mohl ukázat, jak silná je uvnitř centrální banky podpora dalšího zvyšování sazeb.
Listopadové zdražení peněz prošlo nejtěsnější možnou většinou čtyř hlasů proti třem. Zveřejněný zápis ze zasedání členů bankovní rady odhaluje výrazně rozdílné názory na další postup. Zatímco guvernér Aleš Michl a jeho spojenci se obávají nového inflačního požáru, odpůrci dalšího utahování měnové politiky upozorňují, že drahé úvěry už ekonomiku brzdí. Podle ekonoma Lukáše Kovandy prosincové zvýšení sazeb tak už nejspíš nepřijde.
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Názory
Listopadové zdražení peněz prošlo nejtěsnější možnou většinou čtyř hlasů proti třem. Zveřejněný zápis ze zasedání členů bankovní rady odhaluje výrazně rozdílné názory na další postup. Zatímco guvernér Aleš Michl a jeho spojenci se obávají nového inflačního požáru, odpůrci dalšího utahování měnové politiky upozorňují, že drahé úvěry už ekonomiku brzdí. Podle ekonoma Lukáše Kovandy prosincové zvýšení sazeb tak už nejspíš nepřijde.
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