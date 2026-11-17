Írán údajně hrozí Washingtonu „špinavou bombou“. Trump poslal ostrou odpověď
Donald Trump po příletu do Manily ostře varoval Írán před případným útokem na americké představitele. Teheránu pohrozil bezprecedentní odvetou a uvedl, že Washington bere zprávy o možném použití „špinavé bomby“ či chemických zbraní velmi vážně. Írán obvinění odmítá jako vykonstruovaná.
Americký prezident Donald Trump po příletu do filipínské Manily vyslal Íránu jednoznačné varování. Reagoval na zprávy amerických představitelů, podle nichž by Teherán mohl plánovat útok na vysoce postavené členy Trumpovy administrativy za použití takzvané „špinavé bomby“ s jaderným materiálem nebo chemické zbraně. „Pokud k tomu dojde, zaplatí takovou cenu, jakou dosud žádná země nezaplatila,“ řekl Trump podle CNN. „Bereme to velmi vážně, protože jsou prostě šílení,“ dodal.
Írán podobná tvrzení odmítl. „Ti, kdo zahájili agresi proti Íránu, se nyní snaží připravit mediální půdu pro své zlověstné záměry tím, že si vymýšlejí a šíří tvrzení, která postrádají jakékoli opodstatnění,“ uvedl na síti X mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí. Vyostřená rétorika mezi Washingtonem a Teheránem tak doprovází Trumpovu cestu po Asii, během níž amerického prezidenta čeká několik významných diplomatických jednání.
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Po Manile zamíří za Siem a Putinem
Trump se v Manile účastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie ASEAN, jehož součástí má být také čtyřstranné jednání představitelů Austrálie, Indie, Japonska a Spojených států. Washington a Thajsko mají zároveň podepsat obchodní dohodu. Ze summitu Trump zamíří do jihočínského Šen-čenu, kde se na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství APEC setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a podle svých slov, pokud to bude možné, také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Při jednání se Siem očekává podle Reuters také otevření otázky Tchaj-wanu, na který Čína zesílila tlak.
Americký prezident zároveň naznačil, že by se v Šen-čenu rád objevil také severokorejský vůdce Kim Čong-un. „Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Trump s tím, že Kim by podle něj chtěl přijet. Peking však uvedl, že o možném setkání Trumpa s Kimem nemá žádné informace. Summit ASEAN začal v Manile v neděli a lídři jihovýchodní Asie na něm jednají zejména o válce v arabském regionu a regionálních sporech.
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