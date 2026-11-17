Čína našla cestu k americkým AI čipům bez jejich dovozu. Washington ji chce zavřít
Washington přitvrzuje v technologickém souboji s Čínou. Nvidia varuje klienty, že nový americký zákon může zpřísnit kontrolu nad vzdáleným přístupem k jejím AI čipům a vystavit firmu i zákazníky právním rizikům.
Americký tlak na přístup Číny k nejpokročilejším čipům pro umělou inteligenci se přesouvá do nové fáze. Nejde už jen o to, zda se samotné čipy fyzicky dostanou do Číny. Čínské firmy totiž mohou získávat jejich výpočetní výkon prostřednictvím zahraničních datových center a cloudových služeb, aniž by hardware vůbec překročil čínské hranice.
Právě tuto cestu chce Washington výrazně omezit, píše web CNBC. Nvidia v posledních měsících varovala zákazníky, že navrhovaný zákon Remote Access Security Act, tedy RASA, by americké vládě dal širší pravomoci kontrolovat vzdálený přístup ke cloudovým službám podobně jako fyzický vývoz čipů. Podle zdrojů by tak nová pravidla mohla vystavit právnímu riziku samotnou Nvidii i její klienty.
Nvidia zároveň podle zdrojů nebude prodávat své čipy zákazníkům, kteří pronajímají více než polovinu svých GPU čínským společnostem. Financial Times navíc uvedl, že firma provozovatelům datových center ústně doporučila, aby v budoucích smlouvách směřovali alespoň 51 procent služeb k nečínským klientům.
Události kolem padlého šéfa Nvidie Jensena Huanga působí jako jízda na horské dráze. Po jeho spektakulárním pádu to na chvíli vypadalo, že si technologičtí miliardáři svého souputníka nakonec prosadí a Huang by se mohl vrátit zpět do role CEO firmy, na níž stojí úspěch umělé inteligence. Jenomže zdá se, že si tradiční diplomacie nakonec přeci jen prosadí svou. A možná malou, ale opravdu malinkatou roli v tom celém hraje i mnohdy opomíjená věc: morálka.
Stanislav Šulc: Kauza Nvidia aneb Když se tech bros. dostanou do křížku s diplomaty
Názory
Události kolem padlého šéfa Nvidie Jensena Huanga působí jako jízda na horské dráze. Po jeho spektakulárním pádu to na chvíli vypadalo, že si technologičtí miliardáři svého souputníka nakonec prosadí a Huang by se mohl vrátit zpět do role CEO firmy, na níž stojí úspěch umělé inteligence. Jenomže zdá se, že si tradiční diplomacie nakonec přeci jen prosadí svou. A možná malou, ale opravdu malinkatou roli v tom celém hraje i mnohdy opomíjená věc: morálka.
Washington zavírá další cestu k čipům
RASA už prošel americkou Sněmovnou reprezentantů, zatím ale ne Senátem. Administrativa Donalda Trumpa se snaží zabránit tomu, aby čínské společnosti získávaly přístup k nejvýkonnějším americkým čipům, a udržet tak náskok Spojených států v závodě o umělou inteligenci.
CNBC už dříve informovala, že čínská Moonshot AI se snažila získat přístup k čipům Nvidia přes datová centra v Evropě. Americké ministerstvo obchodu nyní vydalo také dočasné pravidlo, jehož cílem je právě vzdálenému přístupu čínských firem k AI čipům zabránit.
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Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Nvidia je pod rostoucím tlakem
Firma zároveň čelí politickému tlaku ve Washingtonu. Ministr financí Scott Bessent vyzval po odchodu Jensena Huanga k „dramatickému otřesu“ v Nvidii a naznačil, že by se měla prověřovat i odpovědnost dalších manažerů za dodržování exportních omezení.
Nvidia tvrdí, že se snaží striktně dodržovat všechny platné exportní předpisy. Zároveň ale připouští, že po prodeji nad svými čipy nemá fyzickou kontrolu a musí spoléhat na své zákazníky a partnery. Huang má 3. prosince vypovídat před bankovním výborem amerického Senátu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.