Trump před summitem v Číně: Ukrajina ztrácí Ukrajinu, Rusko 25 tisíc vojáků měsíčně
Donald Trump před cestou na summit v Číně naznačil, že Vladimir Putin podle něj v otázce Ukrajiny „trochu ustupuje“. Válka bude jedním z témat jeho jednání s ruským prezidentem a čínským lídrem Si Ťin-pchingem. Trump zároveň tvrdí, že Rusko přichází o 25 tisíc vojáků měsíčně, zatímco Ukrajina podle jeho slov „ztrácí Ukrajinu“.
Donald Trump vyráží do Asie s válkou na Ukrajině jako jedním z hlavních politických témat své cesty. Před odletem z Bílého domu uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin podle něj v otázce Ukrajiny „trochu ustupuje“ a mohl by být mnohem neústupnější. O válce chce Trump jednat přímo s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Právě zařazení Ukrajiny na program schůzky vyvolává v Evropě pozornost. Podle původních zpráv amerických médií totiž válka tématem jednání v Číně být neměla. Možnost, že Trump bude o budoucnosti konfliktu hovořit s Putinem a Si Ťin-pchingem, už minulý týden znepokojovala ukrajinské i evropské představitele.
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Politika
Evropská unie rozšiřuje tlak na Moskvu. Na sankční seznam přidala dalších 145 osob a subjektů napojených na financování války, energetiku, ruské banky, stínovou flotilu, dezinformace i kybernetické útoky. Opatření míří také na internetový obchod Wildberries, propagandisty a proruské hackery.
Evropa varuje před překvapením
Německý kancléř Friedrich Merz proto Trumpa ze summitu Evropské unie v Dublinu vyzval, aby kolem Ukrajiny nepřipravil žádné překvapení. „Postupujte nadále jako součást ‚týmu Evropa‘ a ‚týmu Ukrajina‘,“ řekl podle Reuters.
Trump zároveň připustil, že by se během cesty mohl setkat také se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Podle amerického prezidenta však záleží na Si Ťin-pchingovi, zda Kim do Číny přijede. Spojené státy podle AP usilují o obnovení rozhovorů se Severní Koreou o jejím jaderném programu.
Trump svou asijskou cestu zahájí na summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v Manile. Poté zamíří do Šen-čenu na jednání s Putinem a Si Ťin-pchingem.
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