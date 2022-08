Kubánci prchají ze země v největším počtu za více než čtyři desetiletí

Pronásledování, hlad, strach o blízké. To je důvodem, že Kubánci v posledních měsících prchají ze své země v největším počtu za více než čtyři desetiletí a rozhodli se vsadit své životy a budoucnost na nebezpečnou cestu do Spojených států letecky, po zemi i po moři, aby unikli ekonomickým a politickým potížím, napsala agentura Bloomberg.

Jeden Kubánec vydržel cestu přes osm zemí, která trvala déle než měsíc. Jiný muž zaplatil malé jmění za tajný výlet motorovým člunem přes moře. Třetí se rozhodl riskovat nebezpečný průjezd na palubě podomácku vyrobeného voru, než aby na „ostrově svobody" zůstal ještě chvíli, napsal Bloomberg na základě rozhovorů agentury AP s emigranty.

„Už mě nebavilo hladovět a rozhodl jsem se opustit svou ženu a tři děti v naději, že najdu práci v USA, která by mi pomohla uživit rodinu,“ uvedl Rolando José Cisneros Borroto, který pracoval jako pouliční prodavač v Camaguey ve střední Kubě. Dvaačtyřicetiletý muž prodal všechno – svůj dům, nábytek a televizi – aby zaplatil cestu a získal 13 tisíc dolarů. Jeho rodina zatím zůstává na Kubě v jiném domě, který patří manželce.

Sedm týdnů přes hory, řeky a dálnice

Přes Nikaraguu, Honduras, Guatemalu a Mexiko překonal dvě řeky na nafukovacím gumovém kruhu, pěšky prošel horami a na dálnicích se nechal svézt jako stopař řidiči autobusů, aut a motocyklů. Zatímco se skrýval před mexickou policií, celé dny pil vodu z řeky a jedl pouze trávu. Nakonec přešel do USA jižně od Del Rio v Texasu a vzdal se pohraniční hlídce. Nyní žije v Algoně v Iowě, kde mu bratranec nabídl pokoj ve svém domě a jídlo. Cesta trvala 36 dní.

Většina migrantů létá do Nikaraguy jako turisté a pomalu míří k hranicím s USA, často do Texasu nebo Arizony. Menší počet sází na zaoceánskou plavbu. Desetitisíce dalších sdílejí stejný cíl.

Od ledna do července americké pohraniční orgány zastavily kubánské migranty vstupující z Mexika téměř 155 tisíckrát, což je více než šestkrát více než ve stejném období roku 2021. Od října do srpna zadržela pobřežní stráž více než 4600 Kubánců, což je téměř šestinásobný nárůst za celý předchozí rok. Naprostá většina je propuštěna s příkazem, aby se dostavili k imigračnímu soudu nebo aby se ohlásili imigračním úřadům.

Rekord od roku 1980

Celkově jde o největší útěk kubánských exulantů od masové emigrace z kubánského přístavu Mariel v roce 1980, kdy do USA během šesti měsíců přišlo téměř 125 tisíc Kubánců. Exodus tehdy způsobil prudký pokles kubánské ekonomiky a dočasné svolení kubánského vedení lidem volně opustit zemi.

Exodus nyní je živen nejhoršími ekonomickými podmínkami Kuby za poslední desetiletí – v důsledku zpřísněných amerických sankcí a znechucení z vládních opatření kvůli COVID-19.

Masivní pouliční protesty v polovině roku 2021, kdy tisíce lidí na celém ostrově žádaly jídlo a změnu vlády, vyvolaly rozsáhlé zatýkání a obavy z politického útlaku, které přiměly k odchodu další uprchlíky. Další důvod se objevil v listopadu, kdy Nikaragua přestala vyžadovat víza od Kubánců na podporu cestovního ruchu.

Mezi účastníky protestů byl loni i pětatřicetiletý Kubánec, který nechtěl zveřejnit své jméno. Byl souzen za obvinění z narušení veřejného pořádku a pohrdání vládou a po 30 dnech ve vězení byl propuštěn, aby čekal na rozsudek. Utekl v únoru, měsíc předtím, než měl být odsouzen k pěti letům vězení. Letecká doprava nepřicházela v úvahu, protože po předložení pasu by byl zastaven na letišti.

„Motorový člun byl jediný způsob, jak uniknout," řekl muž v rozhovoru s AP. Opustil ostrov, aniž by to řekl své pětileté dceři. Pouze jeho manželka, matka a bratr věděli. Patnáct tisíc dolarů na cestu a platbu pašerákům, kteří mu po cestě dávali pokyny po telefonu, aby na pobřeží Kuby našel dotyčný člun, získal od svého otce, který žije v Texasu. Cesta přes Bahamy na Florid na neznámé místo na Florida Keys trvala 12 hodin a nyní doufá, že se s rodinou brzo shledá.