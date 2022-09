Levnější benzín i potraviny. Orbánova vláda prodloužila platnost cenových stropů

Maďarská vláda se rozhodla prodloužit o tři měsíce platnost cenových stropů pro paliva a základní potraviny, která měla vypršet 1. října. Uvedl to šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Vláda chce tímto krokem ochránit domácnosti před růstem životních nákladů, napsala agentura Reuters.

Gulyás oznámil, že vláda prodlouží rovněž platnost stropu pro úrokové sazby u hypotečních úvěrů, a to minimálně o šest měsíců. Bez prodloužení by platnost tohoto opatření vypršela na konci letošního roku, upozornila agentura Reuters.

Budapešť ostře kritizuje Evropskou unii kvůli uvalování sankcí na Rusko, které jsou reakcí na ruský útok na Ukrajinu. Tvrdí, že tyto sankce nevedou k výraznějšímu oslabení Moskvy a způsobují nárůst cen energie a potravin.

Maďarský statistický úřad minulý týden uvedl, že meziroční růst spotřebitelských cen v Maďarsku v srpnu zrychlil na 15,6 procenta z červencových 13,7 procenta. Inflace se tak nacházela na nejvyšší úrovni za více než 20 let. Růst inflace přiměl maďarskou centrální banku k výraznému zvyšování úroků, její základní sazba se nyní nachází na 11,75 procenta.

S růstem inflace se potýkají i ostatní členské státy Evropské unie. Statistický úřad Eurostat tento týden uvedl, že míra inflace v Evropské unii v srpnu vystoupila na rekordních 10,1 procenta, zatímco v červenci činila 9,8 procenta. Vzhůru ji tlačí zejména prudké zdražování energií, které je důsledkem války na Ukrajině a souvisejících protiruských sankcí.

Evropské vlády proto zavádějí opatření ke zmírnění dopadů rostoucích cen na domácnosti i podniky. Česká vláda se například rozhodla stanovit maximální ceny elektřiny a plynu pro domácnosti a živnostníky.