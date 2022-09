Rusové prchají před mobilizací. Ti, co zůstali, nemají žádné zkušenosti

První skupiny mužů povolaných v rámci ruské částečné mobilizace začaly přijíždět na vojenské základny, uvedla ve své pravidelné zprávě britská vojenská rozvědka. Mezitím z Ruska uprchlo od středečního vyhlášení částečné mobilizace více než 260 tisíc mužů.

„Rusko nyní bude čelit administrativnímu a logistickému problému, jak zajistit výcvik vojáků,“ uvádí zpráva zveřejněná na twitteru britského ministerstva obrany. Mnoho z těchto vojáků totiž podle ní nemá žádné vojenské zkušenosti z posledních let.

Zároveň upozorňuje, že vzhledem k nedostatku vojenských instruktorů a k rychlosti zahájené mobilizace bude mnoho ruských vojáků zřejmě nasazeno na frontu s minimální příslušnou přípravou, což pravděpodobně povede k vysokým ztrátám.

Prezident Vladimir Putin minulou středu nařídil v zemi částečnou mobilizaci, která by se měla týkat asi 300 tisíc lidí s předchozími vojenskými zkušenostmi. Z Ruska mezitím uprchlo více než 260 tisíc mužů. S odvoláním na zdroj blízký Kremlu, který cituje statistiky tajné služby FSB, to napsal opoziční list Novaja Gazeta. Představitelé bezpečnostních složek a silových ministerstev podle deníku navrhují uzavřít hranice.

Mobilizace vyvovala protesty na mnoha místech

Odpor proti mobilizaci vyvolal omezené protesty v řadě ruských měst a regionů, střety mezi účastníky demonstrace proti odvodům do armády a policií vypukly v jihoruském Dagestánu. I někteří prokremelští činitelé kritizovali údajné zmatky, které mobilizaci doprovázejí.

O uzavření hranic pro muže v branném věku se v administrativě prezidenta Putina začalo diskutovat už ve středu, kdy od bezpečnostních složek začaly přicházet první údaje o počtu mužů opouštějících Rusko. Nejnovější zpráva FSB uvádí 261 tisíc mužů, kteří od středy do sobotního večera opustili zemi.

Zdroj vyjádřil jistou nedůvěru k těmto údajům s ohledem na to, že pohraniční služba FSB dříve nebyla schopna zpracovávat data o přeshraničním pohybu takto rychle - na jaře se snažila spoléhat na data mobilních operátorů, která však přicházejí se zpožděním. Atmosféra je ale podle zdroje nyní taková, že takzvaní silovici se snaží Putina přesvědčit, aby hranice uzavřel, "než bude pozdě".

