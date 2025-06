Zelenskyj: Ukrajina Polsko potřebuje. Uděláme všechno, abychom si podporu udrželi

Pro Ukrajinu, která čelí ruské invazi, je nesmírně důležité udržet si podporu Polska, svého souseda a věrného spojence, prohlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský státník promluvil v Kyjevě na společné tiskové konferenci s polským prezidentem Andrzejem Dudou, kterého na jeho postu na začátku srpna vystřídá nacionalistický vítěz polských prezidentských voleb Karol Nawrocki.

„Polsko poskytlo Ukrajině významnou pomoc v oblasti obrany“ v rámci Evropské unie a NATO, řekl Zelenskyj. „Je pro nás nesmírně důležité zachovat povahu těchto vztahů, udržet tuto podporu“ a dialog charakterizovaný vzájemným respektem, zdůraznil Zelenskyj před novináři a ujistil, že Kyjev udělá vše pro posílení vztahů s Varšavou.

Lídři EU se shodli na zvýšení tlaku na Rusko. Proti byl jen jeden Politika Prezidenti a premiéři 26 členských zemí Evropské unie se v Bruselu shodli na další podpoře Ukrajiny a zvýšení tlaku na Rusko i prostřednictvím sankcí zaměřených na energetiku. Vyplývá to ze závěrů schůzky. Proti byl maďarský ministerský předseda Viktor Orbán. Text proto nemá obvyklou závaznost oficiálních závěrů summitu, k jejichž schválení je potřeba jednomyslnost. ČTK Přečíst článek

Polský prezident Duda dnes vyjádřil přesvědčení, že Nawrocki „naváže co nejlepší vztahy“ mezi sousedními zeměmi, a to navzdory kritice, kterou v minulosti vůči Ukrajině vyslovil. „Svět zpoza prezidentského stolu vypadá trochu jinak než ten, který člověk vidí...z pozice kandidáta,“ prohlásil Duda s tím, že je možné, že Nawrocki po nástupu do úřadu změní svůj postoj vůči ukrajinským představitelům a uprchlíkům.

Dudův následovník Nawrocki, který na začátku června vyhrál prezidentské volby, během kampaně prohlašoval, že chce snížit podporu ukrajinských uprchlíků v zemi. Polsko od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 přijalo více než milion ukrajinských uprchlíků, avšak v části polské společnosti se postupně začaly rozvíjet protiukrajinské nálady. Ty během prezidentské volební kampaně ještě zesílily.

Trump pogratuloval Nawrockému. Vybrali jste si vítěze, vzkázal Polákům Politika Americký prezident Donald Trump po vítězství Karola Nawrockého v polských prezidentských volbách středoevropské zemi pogratuloval. Na sociální síti Truth Social napsal, že si vybrala vítěze. ČTK Přečíst článek

Konzervativec Nawrocki, kterého podpořil americký prezident Donald Trump, se také několikrát odmítavě vyjádřil k plánům Ukrajiny na vstup do EU a NATO. Zelenského rovněž obvinil z „drzosti“. Nový polský prezident se úřadu ujme 6. srpna.

Nawrocki v minulosti vedl polský Institut národní paměti (IPN) a dlouhodobě vyvíjel tlak na Ukrajinu, aby povolila exhumaci tisíců Poláků zavražděných za druhé světové války nacionalisty z Ukrajinské povstalecké armády (UPA) na Volyni, což je teď území na západě Ukrajiny. Jedná se o téma, které již dlouho vyvolává napětí mezi Varšavou a Kyjevem, píše AFP.

Aktualizováno Polsko má nového prezidenta. Volby vyhrál Trumpův podporovatel Nawrocki Politika Výsledky zveřejněné na internetových stránkách polské volební komise potvrzují vítězství konzervativního kandidáta Karola Nawrockého ve druhém kole prezidentských voleb. Získal 50,89 procenta hlasů. Nawrocki podporovaný opozičním Právem a spravedlností porazil kandidáta vládnoucí Občanské koalice Rafala Trzaskowského, který obdržel 49,11 procenta hlasů. Novému polskému prezidentovi už poblahopřál český prezident Petr Pavel. ČTK Přečíst článek