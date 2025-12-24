V Praze je blaze, ale i draze. Co se od ledna Pražanům podraží?
Řada změn se nedotkne jen Pražanů, ale i návštěvníků metropole. To platí zejména pro jednorázové jízdenky v MHD a cesty veřejnou dopravou do okolí metropole, podraží i pokuty za černou jízdu. Cena poroste za vodné a stočné. Mírně zdraží teplo. Pražská energetika a Pražská plynárenská již ceny upravily na podzim, kdy je snížily. V části obecních bytů se nájmy pravděpodobně jako každý rok zvednou o inflaci, ceny za svoz odpadu zůstanou stejné. Vyplývá to z informací od pražských firem a institucí.
Zdražení jednorázových jízdenek a pokut v pražské MHD schválilo vedení města v létě. Například půlhodinová jízdenka bude místo 30 stát 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci PID Lítačka 36 korun. Dlouhodobé jízdenky budou stát stejně. Pokuty za cestování bez jízdenky se od ledna zvednou na 1200 korun při platbě na místě a na 1500 při zaplacení do 15 dní. Nyní je to v obou případech 1000 korun.
Pražany a především Středočechy dojíždějící do metropole zasáhne zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID) mezi hlavním městem a jeho okolím. Od ledna se cena běžné třicetiminutové jízdenky pro tři tarifní pásma mezi Prahou a jejím okolím v papírové podobě zvýší z 30 na 39 korun, v aplikaci PID Lítačka bude stát 36 korun. Ceny dlouhodobých časových jízdenek se zvednou o čtvrtinu, v případě využití mobilní aplikace o pětinu.
Změny čekají nájemníky
Vodné a stočné vzroste příští rok o 3,93 procenta na 140,37 koruny bez DPH za metr krychlový, což je o něco méně, než byl vedením města dříve schválený růst o dva procentní body nad míru inflace ročně do roku 2028. Jen mírně poroste cena tepla, a to zhruba o procento, tedy přibližně o 11 korun za gigajoule. „Navýšení, které vyplývá z vývoje nákladů na výrobu i distribuci tepla a provoz celé soustavy, tak zůstává pod úrovní očekávané meziroční inflace. Je to v souladu s naším dlouhodobým cílem držet ceny co nejstabilnější,“ uvedl Pavel Maďar z obchodního úseku Pražské teplárenské.
V případě plynu a elektřiny už ceny největších pražských dodavatelů klesly na podzim. Pražská plynárenská před zimou zlevnila fixované dodávky energií a od poloviny října nabízí plyn a elektřinu se závazkem za ceny o desítky až stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu nižší. Pražská energetika pak od listopadu zlevnila dodávky pro více než půl milion odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se snížila až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent.
Nájmy v obecních bytech magistrát a městské části každoročně zvyšují maximálně o míru inflace za uplynulý rok, o zvýšení se nicméně rozhoduje až začátkem daného roku. Letos magistrát nájemné u těch bytů, které mají ve smlouvě inflační doložku, zvýšil o 2,4 procenta, což odpovídalo loňské inflaci. V Praze je asi 30 tisíc obecních bytů, 7000 spravuje magistrát a zbytek městské části.
