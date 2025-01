Danko a spol. už jsou v Rusku. Polsko jim prý zakázalo přelet

Šest poslanců slovenských vládních stran Směr-sociální demokracie a Slovenská národní strana (SNS) přiletělo na návštěvu Ruska. Místopředseda Národní rady Andrej Danko z nacionalistické SNS před odletem na svém účtu na sociální síti X řekl, že Polsko speciálu nepovolilo přelet nad svým územím a že kvůli tomu poletí přes Německo. Už v prosinci v Moskvě jednal slovenský premiér Robert Fico, a to navzdory tomu, že Rusko už skoro tři roky vede útočnou válku proti Ukrajině.

„Nerozumím tomu postoji Polska, ale beru to jako realitu,“ řekl Danko k rozhodnutí polských úřadů. Podle slovenských médií oklika kvůli tomu vedla přes Česko a Německo. Po 14:00 středoevropského času letadlo přistálo v Moskvě, informovala agentura TASS.

Diskuze o plynu i válce

Podle místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara z Ficova Směru-sociální demokracie, který spolu s Dankem delegaci vede, slovenští poslanci budou v Rusku jednat o dodávkách ruského plynu na Slovensko nebo o válce na Ukrajině. Sejdou se s ruskými zákonodárci a některými ministry. Danko s Gašparem se v pondělí setkají se šéfem ruské Státní dumy (dolní komory parlamentu) Vjačeslavem Volodinem a na úterý je plánované jednání s předsedkyní horní komory ruského parlamentu, Rady federace, Valentinou Matvijenkovou, píše TASS.

Když Danko v prosinci o plánované cestě do Moskvy informoval, řekl, že pro něj bude „čest navštívit Ruskou federaci“. Poslanci tam mají zůstat do středy.

Kyjev od začátku ledna zastavil přepravu ruského plynu přes své území do EU a Moldavska, když neprodloužil dohodu s Moskvou o tranzitu. Kyjev svůj postoj zdůvodňuje tím, že Rusové prodejem surovin zčásti financují svou invazi na Ukrajinu. Podle slovenského premiéra Roberta Fica zastavený tranzit plynu výrazně poškozuje Slovensko a celou Evropskou unii. Ministerský předseda tento týden pohrozil zastavením pomoci Ukrajině a také vetem při hlasování v EU o otázkách týkajících se Ukrajiny.

Západní politici po celoplošné ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 omezili kontakty s ruskými představiteli. Nynější slovenská vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Fico pak opakovaně kritizoval dodávky zbraní Kyjevu západními spojenci a podobně jako jeho maďarský kolega Viktor Orbán rovněž protiruské sankce EU.

