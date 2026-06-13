Rakousko od pondělí o tři měsíce prodlouží kontroly u Česka či Slovenska
Rakouská vláda od pondělí o další tři měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Napsala to dnes agentura APA. „S evropským azylovým paktem se musí také dále masivně rozšířit ochrana vnějších hranic,“ uvedl rakouský ministr vnitra Gerhard Karner, podle něhož jsou až do odvolání nutná i dodatečná opatření na ochranu rakouského pohraničního prostoru.
Rakousko přitom podle ministra uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta dosavadní. Místo stacionárních kontrol na hraničních přechodech bude sázet spíše na „rozsáhlé, flexibilní a účinné kontroly v pohraničním prostoru“, jejichž cílem bude vyřadit z provozu převaděče a zločince, a nezatěžovat pendlery.
Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a osmi dalším státům schengenského prostoru, aby pracovaly na ukončení hraničních kontrol na vnitřních hranicích EU. Měly by přitom v plném rozsahu využívat alternativní opatření i regionální spolupráci. Uvnitř schengenského prostoru za běžných okolností nemají být hraniční kontroly.
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Na některých vnitřních hranicích je však zavedly Rakousko i další země už během uprchlické krize v roce 2015 a od té doby je opakovaně prodlužují.
Také Německo letos v březnu prodloužilo kontroly na hranicích se sousedními státy, a to o půl roku. Hranici s Českem spolková republika kontroluje od října 2023.
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