Putin znovu hrozí jadernou silou. Rusko chce zbraně, které prorazí každou obranu
Rusko bude dál posilovat své strategické jaderné síly a vyvíjet rakety, které mají překonat současné i budoucí systémy protiraketové obrany. Vladimir Putin to oznámil při návštěvě klíčového podniku ruského zbrojního průmyslu.
Rusko bude pokračovat v modernizaci svých strategických jaderných sil. Prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Moskva bude dál vyvíjet zbraně schopné překonat současné i budoucí systémy protiraketové obrany. „Určitě budeme pokračovat v modernizaci a rozvoji našich strategických jaderných sil, vyvíjet rakety se zvýšenou bojovou silou, schopné proniknout všemi současnými i budoucími systémy protiraketové obrany,“ řekl Putin podle státní agentury TASS.
Ruský prezident dnes navštívil Moskevský institut tepelných technologií, jeden z klíčových podniků ruského zbrojního průmyslu. Právě tam vznikly strategické rakety Topol, Topol-M, Jars a Bulava, které jsou vyzbrojené jadernými hlavicemi.
Institut slaví 80 let od svého založení. Putin ho při této příležitosti vyznamenal řádem za vynikající práci a jeho generálnímu konstruktérovi Juriji Solomonovovi udělil titul Hrdiny Ruska. Podle agentury Interfax byl institut v sovětské éře dvakrát vyznamenán Leninovým řádem a nyní působí v rámci státní korporace Roskosmos.
O den dříve velitel ruských raketových vojsk strategického určení informoval Putina jako vrchního velitele, že Rusko úspěšně otestovalo novou mezikontinentální raketu Sarmat. Podle generála Sergeje Karakajeva úspěšný test umožní zařadit první pluk vyzbrojený těmito raketami do bojové pohotovosti do konce roku.
Raketa RS-28 Sarmat má v pozemních silech dvou raketových divizí v Krasnojarském kraji a Orenburské oblasti nahradit raketu RS-20B Vojvoda, v kódu NATO označovanou jako SS-18 Satan. Podle úterní zprávy agentury Interfax může být Sarmat vyzbrojen několika hypersonickými kluzáky Avangard, které jsou schopné dosahovat rychlosti 27krát vyšší, než je rychlost zvuku.
Bezposádková jaderná ponorka
Putin zároveň uvedl, že v závěrečné fázi jsou také práce na nové bezposádkové jaderné ponorce Poseidon a na střele s plochou dráhou letu na jaderný pohon Burevestnik. Připomněl rovněž, že loni byly do bojové pohotovosti uvedeny jednotky vyzbrojené pozemními raketami středního doletu Orešnik, které Rusko už použilo ve válce proti Ukrajině.
Poseidon a Burevestnik patřily mezi pět nových zbraní, o nichž Putin mluvil ve svém projevu k federálnímu parlamentu v roce 2018. Vedle nich tehdy zmínil také mezikontinentální raketu Sarmat, hypersonický kluzák Avangard a leteckou raketu Kinžal, kterou Rusko rovněž nasadilo proti Ukrajině.
Kreml tvrdí, že konec války na Ukrajině se blíží. Podle Peskova ale zatím není na stole nic konkrétního.
Loni v říjnu Putin oznámil, že Rusko úspěšně otestovalo Poseidon. Agentura Reuters tuto zbraň popsala jako křížence torpéda a podvodního dronu, zatímco agentury AP a AFP ji označily za podvodní dron. Podle dostupných informací je schopna nést jadernou hlavici. Její podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami.
Několik dní předtím Kreml oznámil také úspěšný test nové mezikontinentální střely s plochou dráhou letu a jaderným pohonem označované jako Burevestnik, tedy Buřňák. Podle Moskvy může nést jadernou hlavici, uletěla 14 tisíc kilometrů a ve vzduchu vydržela přibližně 15 hodin.
Podle pozorovatelů Putin o nových jaderných zbraních často mluví ve chvílích, kdy nemůže oznámit nové úspěchy ve válce proti Ukrajině. Ta se s pomocí Západu už pátým rokem brání ruské agresi.
Ačkoliv Putin nazval raketu Sarmat „nejsilnější na světě“, Kreml označil její odpal za „důležitou událost“ a ruské státní televize více než 24 hodin nepřetržitě zařazovaly zprávy o raketě do vysílání, Západ vše ignoroval. Ani Donaldu Trumpovi, ani evropským vůdcům či mluvčím západních vlád a ministerstev obrany to nestálo za komentář, poznamenal dnes server The Moscow Times. Připomněl, že Sarmat vyvíjelo Rusko přibližně 15 let jako náhradu za rakety přijaté do výzbroje na konci 80. let minulého století. Jejich servis závisel na Ukrajině, ale po anexi Krymu už nebyl možný.
Jakkoli propaganda představuje Sarmat jako zbraň schopnou vymazat z mapy zemi velikosti Francie, ve své podstatě podle expertů nepředstavuje žádný strategický průlom. Rusko od začátku dekády uskutečnilo přinejmenším šest zkoušek Sarmatu, z nichž čtyři byly neúspěšné, dodal server. Experti si kladou otázku, zda lze do výzbroje přijmout novou raketu jen po dvou úspěšných testech.