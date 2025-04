Výpomoc od diktátora. Putinovi ve válce významně pomáhá severokorejská munice

Severní Korea nabídla Rusku nejen své vojáky, kteří se koncem loňského roku zapojili do války proti Ukrajině a po boku ruských vojsk pomohli zastavit invazi ukrajinských vojsk do Kurské oblasti na západě Ruska. Mnohem významnější pro strategii Ruska je přísun severokorejské výzbroje a munice, která proudí na východní frontu. Za posledních 20 měsíců se miliony severokorejských dělostřeleckých nábojů dostaly do předních linií, uvedla agentura Reuters v článku o zapojení KLDR do války po boku Ruska. Článek vznikl ve spolupráci s britskou výzkumnou organizací Open Source Centre a s využitím poznatků jihokorejské a ukrajinské rozvědky (HUR).

Vojenská pomoc KLDR umožnila Rusku vytrvat v opotřebovací válce na Ukrajině v rozhodující době, zdůraznil Reuters. V loňském roce velká většina granátů vypálených některými ruskými jednotkami pocházela z KLDR.

Open Source Centre po dobu 20 měsíců - mezi zářím 2023 a letošním březnem - sledovala 64 lodních zásilek s téměř 16 tisíci kontejnery a miliony dělostřeleckých nábojů. KLDR podle odhadů Ukrajinců dodává na frontu polovinu munice, kterou Rusko potřebuje. Dodávky ze Severní Koreje navíc dorazily v době, kdy experti odhadovali, že jak Rusko, tak Ukrajina vyčerpaly své zásoby tím, že občas vystřílely až 10 tisíc dělostřeleckých nábojů denně. „Bez pomoci KLDR by se ruské ostřelování ukrajinských pozic snížilo na polovinu,“ odhadla HUR.

Severní Korea také poslala Rusku balistické rakety, dalekonosná děla a raketomety. Dodávky z KLDR představují nejvýznamnější přímou vojenskou pomoc ruskému válečnému úsilí, které také těžilo z íránských technologií v případě dronů a z ekonomické podpory z Číny, dodává Reuters.

Ačkoli západní vojenská podpora udržela Ukrajinu ve válce, tato pomoc byla nekonzistentní a v poslední době se zdá být čím dál nejistější. Žádný ukrajinský spojenec nikdy nenabídl vlastní vojáky k boji, poznamenal Reuters.

„Nemám dost informací“. Fico odmítl přímo odsoudit ruský útok na Sumy Politika Odsuzuji veškeré zabíjení, ale o útoku na Sumy nemám dost informací, uvedl slovenský premiér Robert Fico podle médií. Ruský útok na ukrajinské město s desítkami obětí na životech o den dříve odsoudil prezident Peter Pellegrini, pokládaný na slovenské politické scéně za Ficova spojence. Opozice vyčítá premiérovi proruské postoje a mlčení k nedělnímu krveprolití. ČTK Přečíst článek

Tisíce mrtvých Severokorejců

Severní Korea vyslala do Ruska odhadem 14 tisíc vojáků, včetně 3000 vyslaných jako posily, aby nahradili utrpěné ztráty. Ty podle jihokorejských odhadů dosahují asi 4000 zabitých či zraněných severokorejských vojáků. Severokorejští vojáci, kterým chyběla obrněná vozidla a zkušenosti s bojem proti dronům, utrpěli v boji těžké ztráty, ale rychle se přizpůsobili.

Severní Korea za svou pomoc získala odměnu, které si cení každý vojenský velitel. Elitní armádní jednotky se ze cvičení ve vlasti dostaly do skutečného boje. Prokázaly, že jsou schopny se přizpůsobit. Stejně důležitá byla schopnost Severní Koreje řešit problémy s přesností své dělostřelecké munice a raket ve válečných podmínkách, uvedli ukrajinští představitelé.

Když Rusko začalo na konci roku 2023 používat k útokům na Ukrajinu severokorejské rakety, ukázaly se podle ukrajinské analýzy zpočátku jako nepřesné a nespolehlivé. V prvních týdnech zasáhly pouze dva cíle z 24 úderů.

Severní Korea do začátku letošního roku podle HUR dodala Rusku 148 raket KN-23 a KN-24. V únoru ukrajinské zdroje uváděly, že novější severokorejské rakety se od jejich prvního použití na Ukrajině výrazně zpřesnily. Jeden ze zdrojů, vysoce postavený vojenský velitel uvedl, že nejnovější verze měly odchylku od cíle jen 50 až 100 metrů.