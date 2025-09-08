Poslední varování. Trump vyzval Hamás, aby přijal jeho návrh o propuštění rukojmích
Americký prezident Donald Trump uvedl, že dává Hamásu poslední varování, přičemž toto teroristické hnutí vyzval, aby přijalo jeho návrh dohody o propuštění rukojmích z Pásma Gazy. Hamás později uvedl, že obdržel určité nápady na dosažení dohody o příměří v Pásmu Gazy a že o nich diskutuje, informovala agentura Reuters.
„Izraelci mé podmínky přijali. Nastal čas, aby je přijal i Hamás,“ uvedl Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social. „Varoval jsem Hamás před důsledky nepřijetí. Toto je mé poslední varování, další už nebude!“ dodal šéf Bílého domu.
Zpravodajský server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na zdroj blízký izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi uvedl, že Izrael „velmi vážně zvažuje“ Trumpův nový návrh dohody o propuštění rukojmích a příměří v Pásmu Gazy. „Zdá se, že ho Hamás nepřijme,“ uvedl zdroj.
Hamás večer uvedl, že přes prostředníky obdržel od Spojených států určité nápady na dosažení dohody o příměří v Gaze. Hnutí bez dalších podrobností dodalo, že s mediátory diskutuje o způsobech, jak tyto nápady rozvíjet. Hamás rovněž zopakoval svou připravenost k jednáním o propuštění všech rukojmích výměnou za „jasné oznámení o ukončení války“ a úplné stažení izraelských sil z pásma.
Německá automobilka Porsche zatím navzdory zvýšeným americkým clům neplánuje výrobu svých luxusních sportovních vozů ve Spojených státech. V rozhovoru s listem Handelsblatt to podle agentury DPA řekl šéf severoamerických aktivit podniku Timo Resch.
Porsche vzdoruje Trumpovým clům. Výrobu do USA přesunout nechce
Zprávy z firem
Návrh podle izraelské stanice Channel 12 počítá s propuštěním všech rukojmích v první den příměří a s ukončením války v Pásmu Gazy, pokud následná jednání přinesou výsledky. Celkem by podle stanice mělo jít o propuštění 48 rukojmích, včetně vydání těl zemřelých, výměnou za to, že by Izrael propustil stovky Palestinců „jenž mají na rukou krev“ a tisíce dalších vězňů. Izraelská armáda by také musela odvolat chystanou okupaci města Gaza. Pod Trumpovým dohledem by pak obě strany začaly jednat o ukončení války, přičemž příměří by zůstalo v platnosti, dokud budou jednání pokračovat. Podle stanice Trump návrh vymyslel spolu se svým zmocněncem Stevem Witkoffem, když spolu před týdnem hráli golf. Witkoff pak návrh předal prostřednictvím Trumpova důvěrníka Bishara Bahbaha a izraelského mírového aktivisty Geršona Baskina.
Witkoff se minulý týden také v Paříži setkal s katarskými zástupci, aby plán projednal. Podle Channel 12 Hamás nedůvěřuje návrhům, jehož zprostředkovali nejsou Katar a Egypt a není ochoten Trumpovi věřit poté, co nedostal nic výměnou za květnové propuštění americko-izraelského rukojmího Edana Alexandera, ačkoliv z jednání vyplývalo, že Washington měl vyvinout větší tlak na Izrael, aby válku ukončil.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle posledních zveřejněných údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64.200 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.