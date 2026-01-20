Nový magazín právě vychází!

Partners Banka roste, skupina míří k miliardovému zisku

Společnosti v širší finanční skupině Partners loni podle neauditovaných výsledků dosáhly tržeb téměř osm miliard korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o třetinu. Pro letošní rok skupina plánuje další růst, a to až o dvě miliardy korun. Výsledky představil ředitel skupiny Partners Petr Borkovec.

Očekávaný zisk před zdaněním by se měl podle něj pohybovat kolem 900 milionů korun, a to ještě bez započtení ztráty spojené se startem Partners Banky. „Letos už bychom se měli dostat přes miliardu korun,“ dodal.

Za loňským růstem stály především investice. Nejrychleji meziročně rostly Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea a nemovitostní fondy Trigea a Merity, jejichž společný obrat překonal miliardu korun. Na podzim se skupina rozšířila také o investiční platformu Aspire11. „V investicích jsme loni překonali hranici 100 miliard korun v aktivech pod správou i v administraci, a to jak v investicích, tak v penzích,“ uvedl Borkovec.

Životní pojišťovna Simplea vykázala tržby 1,2 miliardy korun. Tržby zahraničních společností skupiny v Rumunsku a na Slovensku přesáhly miliardu korun. Významnou část obratu celé skupiny nadále tvořila finančně poradenská společnost Partners. „Naši poradci překonali miliardu korun provizního obratu v investičním poradenství a zprostředkování. Přes 1,1 miliardy korun tvoří provizní příjem ze správy kmenů, investic, pojištění, penzí a bankovních produktů,“ doplnil Borkovec.

Pokračoval také růst Partners Banky. Ke konci loňského roku měla 162 tisíc klientů a vklady ve výši 41 miliard korun. Nové klienty přineslo i spuštění hypoték na jaře letošního roku. Na začátku roku 2026 překročilo úvěrové portfolio banky hranici pěti miliard korun.

Hlavním tahounem loňského roku zůstalo bydlení. Hypoteční trh sice zaznamenal růst objemů, nikoli však počtu poskytnutých úvěrů. „Byty jsou drahé a objem hypoték roste hlavně kvůli cenám,“ upozornil obchodní ředitel Partners Jan Brejl. Hypotéky podle něj výrazně nezlevní.

Zásadní produktové inovace v oblasti hypoték Brejl neočekává. „Hypoteční trh už delší dobu produktově stagnuje, což je do značné míry dáno i poměrně silnou regulací. Pokračovat bude trend digitalizace hypotečního procesu a omezování fyzických dokumentů a osobních úkonů. Dalším výrazným tématem bude objem úvěrů, kterým končí fixace úrokové sazby,“ uvedl.

Rozpětí výkonnosti akciových fondů se v roce 2025 pohybovalo od nuly až po více než 20 procent ročně. Letos lze podle analytika Partners Martina Mašáta očekávat spíše pozitivní vývoj s průměrným zhodnocením kolem deseti procent. Za zajímavé investiční příležitosti považuje dosud opomíjené sektory, například bankovnictví, zdravotnictví, stabilní výnosy v energetice nebo akcie menších firem.

Partners Financial Services je součástí skupiny Partners, do níž dále patří Partners investiční společnost, nemovitostní fondy Trigea a Merity a vydavatelství NextPage Media, které provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz, Heroine.cz a časopis Football Club. V červenci 2019 skupina založila pojišťovnu Simplea, v červnu 2021 penzijní společnost Rentea a v březnu 2023 spustila Partners Banku.

CSG zahajuje úpis v Amsterdamu. Ve hře je 3,3 miliardy eur

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
ČTK
ČTK

Holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, nabízí na burze Euronext v Amsterodamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur, tedy téměř 80,2 miliardy korun.

Při případném navýšení může celkový objem akcií dosáhnout zhruba 3,8 miliardy eur (asi 92,3 miliardy korun). Upisovací období potrvá ode dneška do čtvrtka, přičemž začátek obchodování je plánovaný na pátek. Vyplývá to z informací na webu holdingu. Akcie jsou určené pro institucionální investory.

Z objemu 3,3 miliardy eur připadá 750 milionů eur na nové akcie a přibližně 2,6 miliardy eur na akcie, které prodává hlavní akcionář holdingu CSG, společnost CSG FIN. Cena jedné akcie činí 25 eur. Holding už dříve informoval o tom, že obdržel závazné nabídky od tří investorů - společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC - za celkem 900 milionů eur. Peníze z akcií chce firma použít na další rozvoj.

Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice 7 fotografií v galerii

Akcie nabízí společnost CSG B.V. Výše dividend by měla dosahovat 30 až 40 procent čistého zisku CSG B.V., přičemž vyplácet by se měly od roku 2027, sdělila skupina CSG dříve.

Akciová společnost CSG B.V. bude mít pět výkonných členů představenstva a čtyři nezávislé nevýkonné členy představenstva. Mezi výkonné členy bude jako předseda představenstva patřit Strnad, dále to budou výkonný ředitel CSG David Chour, ředitel pro akvizice v CSG Petr Formánek, finanční ředitel holdingu Zdeněk Jurák a hlavní právník CSG Ladislav Štorek. Nevýkonnými členy budou bývalý představitel NATO John Nicholson, bývalá manažerka ve firmách Lagardère či Airbus Virginie Banetová a bývalá ředitelka SVG Capital plc Lynn Fordhamová a současná členka dozorčí rady společnosti Volkswagen AG Susanne Wiegandová.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Lukáš Kovanda: Úspěchu CSG na amsterdamské burze může značně pomoci Trump

Názory

Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group se chystá v pátek vstoupit ve zrychleném procesu na amsterdamskou burzu. Chce na ní prodejem svých stávajících akcií získat kapitál v objemu 2,55 miliardy eur, tedy zhruba 62 miliard korun. Cílí na tržní ocenění 25 miliard eur neboli 607 miliard korun. Taková tržní kapitalizace by z ní učinila druhou „nejdražší“ českou burzovně obchodovanou společnost. Energetická společnost ČEZ měla ke konci včerejšího obchodování – i přes nejvýraznější jednodenní propad za více než rok a půl – tržní kapitalizaci vyšší, a sice necelých 689 miliard korun.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Loni za první tři čtvrtletí holding meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur (asi 109 miliard korun). Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur (zhruba 26,6 miliardy korun). Většinu tržeb, přibližně 3,46 miliardy eur (84 miliard korun), zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk asi 1,03 miliardy eur (25 miliard korun).

V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group. V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group. V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group. 8 fotografií v galerii

CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (56 bilionů korun), uvedl SIPRI.

Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajů NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i jiní výrobci zbraní včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, uvedla dříve agentura Reuters.

Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group se chystá v pátek vstoupit ve zrychleném procesu na amsterdamskou burzu. Chce na ní prodejem svých stávajících akcií získat kapitál v objemu 2,55 miliardy eur, tedy zhruba 62 miliard korun. Cílí na tržní ocenění 25 miliard eur neboli 607 miliard korun. Taková tržní kapitalizace by z ní učinila druhou „nejdražší“ českou burzovně obchodovanou společnost. Energetická společnost ČEZ měla ke konci včerejšího obchodování – i přes nejvýraznější jednodenní propad za více než rok a půl – tržní kapitalizaci vyšší, a sice necelých 689 miliard korun.

Czechoslovak Group v rámci primárního úpisu bude jednu akcii prodávat za předem určenou, pevnou částku 25 eur. Nezvolí tedy další možný postup, kdy by investoři v rámci stanoveného pásma podávali své nabídky. Investoři tak přesně vědí, jakou částku zaplatí. Czechoslovak Group ovšem riskuje, že stanovená cena 25 eur bude příliš nízká nebo naopak příliš vysoká v porovnání se skutečnou poptávkou.

Pokud by byla poptávka velmi silná, poskytne trhu více akcií, než nyní v základním scénáři plánuje. Tyto akcie „navíc“ má připraveny v objemu 496 milionů eur čili zhruba dvanáct miliard korun. Při silné poptávce tak získá kapitál přesahující tři miliardy eur, v korunách by se jednalo o přibližně 74 miliard.

Skvělé načasování

Navíc skupina vydá nové akcie za 750 milionů eur, tedy zhruba 18 miliard korun. Celkově by tak mohla získat kapitál v objemu 3,3 miliardy eur, tedy přibližně 80 miliard korun. Při silné poptávce půjde až o 3,8 miliardy eur čili zhruba 92 miliard korun. Ale už získání sumy 3,3 miliardy eur by z tohoto úpisu učinilo historicky největší úpis akcií kterékoli firmy zbrojního a obranného průmyslu kdekoli na světě.

Lepší čas ke vstupu na burzu si Czechoslovak Group těžko mohla zvolit. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, včera uzavřel na historickém maximu (viz graf Bloombergu níže).

Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na 5 procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či stále zarputilejší snaha získat pro USA Grónsko zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady mnohem více než ruská invaze na Ukrajinu.

Vždyť v letech 2022 až 2024 rostl zmíněný index banky Goldman Sachs v eurovém vyjádření průměrně o 48 procent ročně, loni pak navzdory již znatelně navýšené základně přidal dalších hned 90 procent. Letos zatím přidává dalších 25 procent.

Czechoslovak Group ale na firmu své velikosti s primárním úpisem akcií nebývale spěchá, chce jej stihnout v krátkém časovém úseku, snad aby příznivý sentiment na trzích nestačil vyprchat.

Zbrojovka by tedy ráda získala kapitál za zhruba 3,3 miliardy eur, přičemž z toho akcie za 900 milionů eur, tedy přes 27 procent, už mají zamluveny společnosti pokládající pomyslný základní kámen poptávky burzovního obchodování s akciemi Czechoslovak Group, konkrétně americké investiční společnosti BlackRock a Artisan Partners a také divize katarského státního fondu.

