Partners Banka roste, skupina míří k miliardovému zisku
Společnosti v širší finanční skupině Partners loni podle neauditovaných výsledků dosáhly tržeb téměř osm miliard korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o třetinu. Pro letošní rok skupina plánuje další růst, a to až o dvě miliardy korun. Výsledky představil ředitel skupiny Partners Petr Borkovec.
Očekávaný zisk před zdaněním by se měl podle něj pohybovat kolem 900 milionů korun, a to ještě bez započtení ztráty spojené se startem Partners Banky. „Letos už bychom se měli dostat přes miliardu korun,“ dodal.
Za loňským růstem stály především investice. Nejrychleji meziročně rostly Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea a nemovitostní fondy Trigea a Merity, jejichž společný obrat překonal miliardu korun. Na podzim se skupina rozšířila také o investiční platformu Aspire11. „V investicích jsme loni překonali hranici 100 miliard korun v aktivech pod správou i v administraci, a to jak v investicích, tak v penzích,“ uvedl Borkovec.
Životní pojišťovna Simplea vykázala tržby 1,2 miliardy korun. Tržby zahraničních společností skupiny v Rumunsku a na Slovensku přesáhly miliardu korun. Významnou část obratu celé skupiny nadále tvořila finančně poradenská společnost Partners. „Naši poradci překonali miliardu korun provizního obratu v investičním poradenství a zprostředkování. Přes 1,1 miliardy korun tvoří provizní příjem ze správy kmenů, investic, pojištění, penzí a bankovních produktů,“ doplnil Borkovec.
Pokračoval také růst Partners Banky. Ke konci loňského roku měla 162 tisíc klientů a vklady ve výši 41 miliard korun. Nové klienty přineslo i spuštění hypoték na jaře letošního roku. Na začátku roku 2026 překročilo úvěrové portfolio banky hranici pěti miliard korun.
Hlavním tahounem loňského roku zůstalo bydlení. Hypoteční trh sice zaznamenal růst objemů, nikoli však počtu poskytnutých úvěrů. „Byty jsou drahé a objem hypoték roste hlavně kvůli cenám,“ upozornil obchodní ředitel Partners Jan Brejl. Hypotéky podle něj výrazně nezlevní.
Zásadní produktové inovace v oblasti hypoték Brejl neočekává. „Hypoteční trh už delší dobu produktově stagnuje, což je do značné míry dáno i poměrně silnou regulací. Pokračovat bude trend digitalizace hypotečního procesu a omezování fyzických dokumentů a osobních úkonů. Dalším výrazným tématem bude objem úvěrů, kterým končí fixace úrokové sazby,“ uvedl.
Rozpětí výkonnosti akciových fondů se v roce 2025 pohybovalo od nuly až po více než 20 procent ročně. Letos lze podle analytika Partners Martina Mašáta očekávat spíše pozitivní vývoj s průměrným zhodnocením kolem deseti procent. Za zajímavé investiční příležitosti považuje dosud opomíjené sektory, například bankovnictví, zdravotnictví, stabilní výnosy v energetice nebo akcie menších firem.
Partners Financial Services je součástí skupiny Partners, do níž dále patří Partners investiční společnost, nemovitostní fondy Trigea a Merity a vydavatelství NextPage Media, které provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz, Heroine.cz a časopis Football Club. V červenci 2019 skupina založila pojišťovnu Simplea, v červnu 2021 penzijní společnost Rentea a v březnu 2023 spustila Partners Banku.
