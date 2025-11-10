Polsko se nedočká nového národního parku. Prezident Nawrocki se postavil proti vládě
Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki vetoval zákon o vzniku národního parku Údolí Dolní Odry. Server Notes from Poland podotýká, že mělo jít o nový národní park v Polsku po 24 letech a že na německé straně hranice už přírodní oblast s takovým stupněm ochrany existuje.
Prezidentská kancelář informovala o tom, že Nawrocki vetoval další čtyři zákony a jedním z nich byl ten týkající se vzniku národního parku Údolí Dolní Odry. Polský parlament zákon schválil v září. Oblast kolem Odry jižně od Štětína (Szczecina) už pod ochranou je, současná proevropská vláda ale chtěla její stupeň zvýšit.
Omezení ekonomické aktivity
Nawrocki veto podle Notes from Poland zdůvodnil tím, že vytvoření národního parku by vedlo k omezení ekonomické aktivity, zejména plavby na Odře. Zmínil také bezpečnostní důvody. „Jako vrchní velitel polských ozbrojených sil zdůrazňuji, že rozhodnutí týkající investic nutných pro zajištění a rozvoje obranného potenciálu Polska nemohou být závislá na rozhodnutích ministerstva životního prostředí vycházejících z názorů ředitele národního parku,“ uvedl Nawrocki. Tvrdí také, že nebyly dostatečně vyhodnoceny dopady vytvoření národního parku a že úřady věc náležitě nekonzultovaly s dotčenými obcemi.
Zaznívá kritika
Polská ministryně životního prostředí Paulina Hennigová-Klosková uvedla, že veto Nawrockého je „obyčejným politikařením založeným na lži“, protože iniciativa týkající se vzniku národního parku podle ní žádná negativa nemá. „Místo na straně státu, přírodního dědictví a nadčasových hodnot se pan prezident postavil na stranu stranických zájmů,“ napsala také o Nawrockém, který je blízkým spojencem největší opoziční strany Právo a spravedlnost.
Server Notes from Poland připomíná, že ochránci přírody o vytvoření národního parku na dolním toku Odry usilují už několik desetiletí. Jejich snahy ještě zesílily po ekologické katastrofě ze srpna 2022, kdy kvůli náhlému zvýšení salinity vody a s tím souvisejícím šířením toxické řasy uhynula až polovina ryb v Odře.
Polsko má 23 národních parků. Nejmladším je Ústí Warty na západě země, který vznikl v roce 2001.
