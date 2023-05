REPORTÁŽ: Korunovace Karla III. byla oslavou britskosti s dotekem starobylé mystiky

Statisíce lidí se shromáždily v centru Londýna, aby přihlížely korunovaci krále Karla III. Ačkoli nový panovník oslavy v mnohých ohledech zmodernizoval a zeštíhlil, jednalo se i tak podle odborníků o největší operaci od státního pohřbu Winstona Churchilla, míní zvláštní zpravodaj serveru Newstream Karel Pučelík, který oslavám přihlížel přímo na místě.

Britský panovník Karel III. byl dnes v Londýně korunován. Právoplatným králem se stal hned po smrti své matky Alžběty II. v září loňského roku, korunovace je tak aktem symbolickým, ale nikoliv nedůležitým.

Jak vypadala korunovace Karla III.? Podívejte se ve fotogalerii:

Počátky tradice, kdy duchovní vůdce Anglikánské církve arcibiskup z Canterbury vkládá korunu na panovníkovu hlavu, sahají až do desátého století. Za tu dobu se charakter korunovace změnil, poklesl její politický význam, ale naopak vystoupil ten společenský. Dnes je mnohem přístupnější pro „obyčejné“ Brity, pro které je do značné míry stmelujícím prvkem. Navíc, jak se očekávalo, Karel III. slavnost zeštíhlil.

Před téměř 70 lety, kdy byla korunována Alžběta II., se jednalo o mimořádnou a nákladnou akci, což se odrazilo na počtu hostů ve Westminsterském opatství, kterých bylo přes osm tisíc, a také na monumentálním korunovačním průvodu.

Oslavy za 100 milionů liber

V sobotu se do gotického chrámu vydalo jen kolem 2300 hostů, včetně stovky hlav států – například USA reprezentovala první dáma Jill Bidenová, za Česko přijel prezident Petr Pavel. Mnohem kratší byl i korunovační průvod. I tak byla akce ohromnou operací, náročnou na organizaci i bezpečnostní opatření, která podle odhadů vyšla na 100 milionů liber (asi 2,7 miliardy korun). Těžko by se ve světě hledalo něco, co by se korunovaci byť jen blížilo.

Král po desáté hodině vyrazil z Buckinghamského paláce po známé ulici The Mall, na Trafalgarském náměstí odbočil doprava do ulice Whitehall, kde sídlí důležitá ministerstva a jen vedle v Downing Street i premiér. Přes Parlamentní náměstí pak dorazil do Westminsterského opatství, kde se odehrálo to nejdůležitější.

Na cestu si Karel III. vybral kočár (na snímku níže), který sice vypadá historicky, poprvé ho ale královská rodina využila teprve v roce 2014 při Alžbětině diamantovém jubileu. Je v něm klimatizace a má i moderní odpružení, takže cesta tam byla pohodlnější částí dne.

Král Karel III. s manželkou Camillou v kočáře přijíždí na ceremonii ve Westminster Abbey. profimedia.cz

Zmodernizovaná duchovní tradice

Ve vší úctě k organizátorům a účinkujícím spektakulárního procesí, to skutečně nejdůležitější se odehrálo v opatství. Korunovace totiž je v prvé řadě duchovním aktem. Bohoslužbu zde slavil arcibiskup z Canterbury (a bývalý finančník) Justin Welby, kterému asistovali další biskupové a duchovní z Anglikánské církve.

Svou roli zde měli i někteří politici, jedno ze čtení z Bible dostal na starosti konzervativní premiér Rishi Sunak (přestože je hinduista) a hodně vidět byla i kabinetní ministryně s tajemnou funkcí „lorda předsedy tajné rady“ (Lord President of the Council) Penny Mordauntová.

Důležitými momenty bylo pomazání olejem, které se pro svůj intimní a duchovní charakter odehrálo za plentou, a samotné vkládání koruny na hlavu Karla III. (na hlavním snímku), které následovalo zvolání arcibiskupa Welbyho: „Bůh ochraňuj krále“. Poté byla korunována i Karlova choť Camilla. Celý obřad a hlavně arcibiskupovu promluvu provázela linka zdůrazňující, že král tu není od toho, aby mu poddaní sloužili, ale aby on sloužil jim. To plyne z křesťanské podstaty úřadu, ale i z toho, jak své poslání chápe královská rodina. Dobře to bylo vidět ze slov i jednání bývalé královny.

Karlovské pojetí této starobylé tradice je také odlišné od předchozí korunovace. Poprvé od reformace z první poloviny šestnáctého století, kdy se anglikáni odtrhli od Říma, měl oficiální úlohu i katolický arcibiskup, připojilo se i několik duchovních představitelů jiných náboženství i křesťanských denominací. I to sedí do vznikajícího profilu krále jako progresivního myslitele. Také je přece jen dobré dodat, že národnostní a náboženské složení Británie se od padesátých let výrazně změnilo, a tak současné ne zcela anglikánské pojetí lépe odráží tuto skutečnost.

Déšť statisíce lidí neodradil

Nazpět Karel s Camillou vyrazili ve známém zlatém kočáře z osmnáctého století, který prý není nejpohodlnější. Do Buckinghamského paláce ho po stejné trase jako dopoledne doprovodili další členové královské rodiny a stovky příslušníků vojenských jednotek na koních i pěšky, samozřejmě za doprovodu vojenské pochodové hudby. Královská rodina, ovšem bez Harryho, poté vystoupila na balkon paláce, pozdravila davy a sledovala slavnostní přelet letadel, kterých ale nad hlavní město dorazilo kvůli počasí výrazně méně, nevyletěly moderní stíhačky ani historické stroje.

Osobně sledovat průvod vyrazili místní i mnoho turistů. Podle subjektivního pohledu dorazilo více návštěvníků než na loňské královnino platinové jubileum. Vládní ulice Whitehall se v noci z pátku na sobotu změnila v provizorní stanové městečko. Mnozí kolem trasy průvodu bivakovali jednu nebo i více nocí, či přišli brzy ráno, aby si zajistili nejlepší místa. Neodradil je ani sobotní déšť.

Okolí cesty průvodu od Buckinghamského paláce k Westminsterskému opatství se plnilo již od pátečního večera. Karel Pučelík, Newstream

Například Erica s manželem přijeli už v pátek dopoledne z okolí Cambridge, a ačkoli je Erica původem z Jižní Afriky, monarchie je pro ni důležitá. „Vzpomínám si, jak jsme s babičkou a dědečkem sledovali královské svatby a různé oslavy. Měla jsem ráda i královnu Alžbětu, a tak mi přijde správné tu být. Navíc je to výjimečná záležitost, která se koná možná jen jednou za život,“ říká.

Že se jedná o výjimečnou událost se u těchto skalních příznivců opakovalo, stejně jako podpora panovníka a monarchie. „Nejde ale jen o krále a monarchii, většina lidí je tu, protože miluje svou zemi,“ podotýká Ian, který přicestoval ze severu Anglie. „Karel je ale dobrý chlap, jistě bude dobrý král. Jako Princ z Walesu toho pro společnost hodně udělal, zasazoval se o klima, podporoval lokální podnikatele. I Camilla dělá dobrou práci, například v boji proti zneužívání žen,“ dodal.

Do hovoru se přidala Karen z jihu Anglie. „Před čtyřiceti, padesáti lety měli mnozí Karla za nějakého excentrického prince, ale dnes je ekologie celosvětovým tématem,“ souhlasí s Ianem.

Pochopitelně se vzpomínalo na mimořádné oblíbenou Alžbětu II., se kterou ho ale srovnávat moc nelze. Oba jsou jiní, což je ale v pořádku. Karel panuje v jiné a modernější době, která si žádá odlišné činy, než jaké posledních sedmdesáti letech dělala jeho matka, shodují se přihlížející.

Monarchii nebo lední medvědy?

Monarchie má také své odpůrce, což vystupuje na povrch v posledních měsících, kdy britská ekonomika neprožívá nejlepší období, řada lidí se potýká s neúnosnými cenami základních životních potřeb a nákladů na bydlení, inflace stále přesahuje deset procent. Skupina antimonarchistů se shromáždila na Trafalgarském náměstí pod žlutými vlajkami s nápis. „Můj král to není“. Některé protestující policie zatkla, včetně jednoho z vůdců Grahama Smitha.

Ne všichni jsou z nového krále nadšeni – jako například jeden z účastníků s transparentem „Not My King". zdroj: profimedia.cz

Jak řekl jeden z protestujících, důchodce Stephen, který přijel ze Salisbury, přáli by si volenou hlavu státu. „Současný stav je nedemokratický a podporuje třídní rozdělení společnosti,“ argumentuje. Vadí mu také, že královská rodina nemusí platit daně jako ostatní. „Toto všechno si navíc nezaplatila královská rodina, ale daňoví poplatníci,“ rozhlíží se a ukazuje na ulici, kde před chvílí prošel průvod. „Kdybych já byl na jejich místě, všechny peníze bych použil na charitu a zachraňování světa, ledních medvědů a podobně,“ dodává.

Karel III. a královská rodina stojí před výzvou. Jejich obliba klesá (podle nedávného průzkumu ji preferuje 58 procent krále, 26 procent volenou hlavu státu), a tak si budou muset své postavení hájit. Opatrná modernizace – snižování počtu pracujících členů i přísnost nad výdaji – se však zdá být vhodnou cestou. Minimálně v ulicích Londýna je vidět, že většina národa korunovací žije, běh obvykle rušné metropole se zpomalil, v kavárnách a hospodách jsou všude vlaječky a korunovační loga. V době průvodu a obřadu z nich zněly nahlas puštěné televize s přímým přenosem. Ať se nám to líbí nebo ne, odpůrci monarchie se revoluce v dohledné době určitě nedočkají.

Oslavy korunovace budou pokračovat. V neděli napříč Británií dle tradice vynosí stoly přímo na ulici a lidé k nim zasednou ke slavnostnímu sousedskému obědu. V královském sídle ve Windsoru je na programu koncert, na kterém vystoupí mimo jiné Lionel Richie, Take That nebo Katy Perry.

Autor je historik moderních britských dějin a redaktor Katolického týdeníku