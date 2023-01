O čem píše princ Harry? O rodině, drogách, ztrátě panictví a Afghánistánu

Uniklé úryvky z memoárové knihy prince Harryho Náhradník (Spare) vyvolaly značný rozruch. Kniha oficiálně vyjde 10. ledna. Takže o čem všem píše princ Harry? Tady jsou dosavadní tvrzení a odhalení:

Harry o potyčce s bratrem

V roce 2019 se Harry a William pohádali kvůli Meghan a starší z princů bratra napadl a shodil na zem.

„Všechno se to stalo tak rychle. Tak velmi rychle. Popadl mě (William) za límec, přetrhl mi řetízek a srazil mě zem. Spadl jsem na psí misku, která se rozbila a zařezávala do zad. Chvíli jsem tam ležel, omámený, pak jsem se postavil na nohy a řekl mu, aby vypadl.“

List The Guardian odhalil, že údajný incident se odehrál v Harryho tehdejším domě v Londýně a že William před potyčkou nazval Meghan „obtížnou, hrubou a drsnou“.

Harry si oblékl nacistickou uniformu

Harry vyvolal pobouření v roce 2005, když si oblékl uniformu s páskou s hákovým křížem na maškarní párty.

Ale podle amerického webu PageSix tvrdí, že zatelefonoval páru, aby se jich zeptal, zda by si měl na maškarní večírek vybrat pilotní nebo nacistickou uniformu. William a Kate řekli to druhé a oba se smáli.

Harry o chvíli, kdy se dozvěděl o smrti své matky, princezny Diany

V knize Harry napsal, že dnešní král Karel III. si tehdy k němu sedl na postel a řekl: „Můj drahý synu, máma měla autonehodu.“

Podle deníku Sun Harry tvrdí, že ho jeho otec neobjal a že se později „cítil jako politik“, když po její smrti zdravil členy veřejnosti.

Harry zabil 25 bojovníků Tálibánu

The Telegraph, který získal kopii pamětí ve španělštině z knihkupectví ve Španělsku, uvedl, že Harry napsal, že během šesti misí v Afghánistánu zabil 25 bojovníků Tálibánu. Na což nebyl hrdý, ale ani nebyl zahanbený.

„Takže moje číslo je 25. Není to číslo, které mě naplňuje spokojeností, ale ani mě neuvádí do rozpaků,“ napsal.

Harry zkoušel drogy

Princ připustil, že experimentoval s kokainem, když mu bylo 17 let.

Napsal, že to nebyla „zábava a nepřimělo ho to cítit se tak šťastným, ale cítil se jinak, a to byl hlavní cíl“.

Harry o ztrátě panictví

Tvrdí, že se to odehrálo na poli za „velmi rušnou hospodou“ a že se k němu starší žena chovala jako k „mladému hřebci“, uvedl Daily Mail. Vévodovi ze Sussexu tehdy bylo 17 let.