Zlaté kočáry, těžká roucha a koruny posázené drahokamy. Ale Karel je panovníkem 21. století

Jako dokonale nacvičenou, ale zároveň tajuplnou a dojemnou podívanou hodnotí korunovaci krále Karla III. britský tisk. Vyzdvihuje spojení tisíc let starých tradic s novinkami, které odrážejí současnou Británii, například zastoupení několika náboženství a jazyků na obřadu ve Westminsterském opatství. I díky nim se Karel stal panovníkem 21. století navzdory historickému ceremoniálu, napsala média.

Reklama

„Tohle byla Británie se vší pompou. Zlaté kočáry, těžká státní roucha a koruny posázené drahokamy. Právě tohle ji odlišuje od zbytku světa," uvedl server BBC News. Sobota podle něj nabídla podívanou, která se odehraje jednou za generaci.

„Korunovace - dokonale nacvičená, dojemná a shakespearovská,” napsal list The Guardian, podle kterého obřad provázela směs okázalosti, hudby a tajemna s mnoha intimními momenty. „Pod vším tím rituálem se skrývalo mnoho soukromých okamžiků, které si bylo možné vychutnat. Kamera nám umožnila zahlédnout Karla, jak si na začátku nervózně okusuje spodní ret, Camillu, jak si úzkostlivě upravuje korunu, jako by se bála, že jí sklouzne, a prince Harryho, jak při příjezdu prochází kolem (arcibiskupa z Canterbury) Justina Welbyho a sotva kývne na pozdrav,” napsal redaktor deníku Michael Billington.

Lukáš Kovanda: 20 miliard čistého zisku. Vydařená korunovace Karla III. navíc upevnila reputaci britské monarchie Názory Korunovace Karla III. zajistí britské ekonomice „čistý zisk“ v přepočtu zhruba 20 miliard korun, plyne z výpočtu Brand Finance. Každý Brit vydělává na monarchii 80 korun čistého ročně. Včerejší organizačně dobře zvládnutá, úspěšná korunovace krále Karla III. upevnila reputaci britské monarchie. A to v době, kdy se stále vyrovnává s loňským skonem královny Alžběty II. a aktuálními kontroverzemi kolem princů Andrewa a Harryho, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Karel se v sobotu postaral o viditelný obrat v učebnicích dějepisu a stal se králem 21. století, píše list The Times. Sobotní ceremoniál byl podle deníku na hony vzdálený korunovaci jeho matky královny Alžběty II. v roce 1953.

Karel III. byl korunován králem. Podívejte se, co vše se v Londýně dělo Leaders Čerstvě korunovaný britský král Karel III. a jeho manželka královna Camilla z balkónu Buckinghamského paláce zamávali po třetí hodině odpoledne tisícům lidí, kteří se zde navzdory dešti sešli, aby přihlíželi jejich slavnostnímu dni. Při tradičním výstupu na balkón Karla a Camillu doprovázeli další členové královské rodiny, včetně prince Williama, jeho manželky Kate a jejich dětí prince George, princezny Charlotte a prince Louise. dna, ČTK Přečíst článek

Koberec v barvách ukrajinské vlajky

„Dokonce i neposkvrněný modrožlutý koberec korunovačního divadla, při němž byli král Karel a královna Camilla korunováni, vnesl do dění současný nádech. Byly to stejné barvy jako při předchozích korunovacích - ale šťastnou diplomatickou shodou okolností to byly také barvy ukrajinské vlajky,” uvedl list.

Pivo, suvenýry a pamlsky. Obchodníkům se díky korunovaci hrnou tržby ve stovkách milionů liber Money Velký den britské monarchie konečně nastal, což znamená, že lidé budou mávat miliony vlaječek, vypijí miliony pint piva a snědí miliony slaných koláčů. Zpravodajský server The Guardian připravil přehled korunovačního víkendu v číslech. ČTK Přečíst článek

Tvář čerstvě korunovaného krále nyní opanovala titulní strany všech nedělních vydání britských novin. Některé, jako například deník The Sunday Telegraph a list The Sunday Times, zvolily památeční přední stranu, která byla věnována fotografiím ze sobotní události a nedoplňoval ji žádný nebo jen velice prostý titulek.

Korunovace si dnes všímá i zahraniční tisk. „Hudba byla skvělá, liturgie pečlivá, kostýmy zářivé, kočáry trochu směšné a počasí dokonale britské - šedivé a velmi deštivé,” okomentoval sobotní událost francouzský deník Le Monde. Avšak horlivost, s jakou policie zatýkala antimonarchistické aktivisty, kteří pokojně demonstrovali na okraji průvodu, podle listu „poněkud zkazila demonstraci národní jednoty, kterou měl obřad ztělesňovat”.