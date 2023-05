Český prezidentský pár je v Londýně. Podívejte se, jak Petr a Eva Pavlovi čekají na korunovaci

Český prezidentský pár je již v Londýně a čeká na slavnostní korunovaci nového britského panovníka. Mezitím Petr a Eva Pavlovi navštívili například české velvyslanectví v britské metropoli. Podívejte se, jak návštěva Londýna probíhá.

Český prezident Petr Pavel je rád, že se může zúčastnit sobotní korunovace britského krále Karla III., protože je to první událost svého druhu po 70 letech. Řekl to na české ambasádě v Londýně. Později zavítal i do Buckinghamského paláce na recepci pořádanou králem. S Karlem III. měl možnost prohodit několik slov, sdělil při následném brífinku.

Podívejte se, jak probíhá návštěva českého prezidentského páru v Londýně

„Samozřejmě se těším, protože je to první taková událost po 70 letech, a ty, které jsem měl možnost tady navštívit, tak byly většinou smutné,“ řekl prezident. „Protože se jednalo o pohřeb princezny Diany a z dálky jsem sledoval i pohřeb královny (Alžběty II.). Teď je to přece jenom záležitost, která je mnohem veselejší, takže opravdu se na to těším,“ pokračoval.

