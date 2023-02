Austrálie jde proti tradicím. Alžbětu II. na pětidolarovce nestřídá Karel III., ale domorodci

Další kousek dlouhé koloniální historie zmizí z australské současnosti. Země, kde je formální hlavou státu stále britský panovník, se vzbouřila proti tradicím. Portrét loni zesnulé anglické královny Alžběty II. nenahradí její syn a nástupce na trůnu Karel III., ale budou na ni zobrazeni australští domorodci. Pětidolarovka byla přitom jedinou australskou bankovkou, která nesla portrét britského panovníka, napsal server BBC.

Nástupce loni zesnulé královny Alžběty Karel III. se neobjeví na nové pětidolarové bankovce Austrálie, ve které je stále formální hlavou státu britský panovník. Nový design bude vzdávat hold „kultuře a historii" domorodých Australanů, uvedl server BBC s odkazem na vyjádření australské centrální banky (Reserve Bank of Australia).

Současnou pětidolarovku zdobí právě portrét zesnulé královny Alžběty II. Bankovka je přitom jedinou, která příslušnost k britskému královskému trůnu připomíná, uvedla centrální banka Austrálie. Zesnulá královna se objevuje také na mincích země, ačkoli Austrálie v tomto případě přechází na používání podobizny krále Karla III.

Debaty o budoucnosti Austrálie

Loňská smrt královny ale znovu rozdmýchala debaty o budoucnosti Austrálie jako konstituční monarchie. „Toto rozhodnutí bankovní rady následuje po konzultaci s australskou vládou, která tuto změnu podporuje," uvedla banka v prohlášení. „Banka bude návrh pětidolarové bankovky konzultovat se zástupci domorodců. Návrh a vytištění nové bankovky potrvá řadu let. Mezitím bude i nadále vydávána současná pětidolarová bankovka. Bude možné ji používat i po vydání nové bankovky,“ dodala.

Rozhodnutí uvítali politici z řad potomků původních obyvatel Austrálie a vůdci jejich komunit. „Je to obrovská výhra pro lid původního národa, který bojuje za dekolonizaci této země," řekla Lidia Thorpeová, senátorka Zelených a příslušnice australského domorodého kmene Gunditjmara.

Podle nedávných odhadů žili lidé z takzvaných „prvních národů“ v Austrálii nejméně 65 tisíc let před britskou kolonizací.

Britský monarcha je oficiální hlavou státu nejen v Austrálii, ale i na Novém Zélandu a ve 12 dalších státech a oblastí společenství bývalých britských kolonií označovaného jako Commonwealth. V referendu v roce 1999 se přitom australští voliči rozhodli ponechat britského monarchu jako hlavu státu země.

