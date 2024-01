Odstrašující Den X. Německá armáda má připravený scénář možného střetu s Ruskem

Německá armáda má rozpracovaný podrobný scénář možného konfliktu zemí NATO s Ruskem, který počítá s nasazením desítek tisíc německých vojáků v Pobaltí a v Polsku. Dokument, ke kterému získal přístup nejprodávanější německý deník Bild, začíná ruskou mobilizací letos v únoru a končí bezprostřední hrozbou války v létě 2025.

Reklama

Německé ministerstvo obrany scénář odmítlo komentovat, uvedlo ale, že se věnuje analýze různých možností včetně těch, které mohou být krajně nepravděpodobné.

Podle německého scénáře by Rusko mohlo v únoru začít s novou mobilizací, kdy by do armády odvedlo 200 000 mužů. Následně by díky váznoucí západní pomocí Ukrajině zaznamenalo značný úspěch v jarní ofenzivě proti ukrajinským silám. Na vojenský postup by Moskva navázala rozsáhlými kybernetickými útoky především v Pobaltí a také provokacemi, ke kterým by v pobaltských republikách využila ruskou menšinu.

V září by pak Rusko využilo společné manévry se svým spojencem Běloruskem k rozmístění 50 000 ruských vojáků na západě Ruska a v Bělorusku. Německý scénář počítá s další eskalací, kdy by v říjnu Rusko přemístilo do své enklávy Kaliningradu mezi Polskem a Litvou rakety středního doletu. Zároveň by v Kaliningradu začalo s masivní propagandou, kdy by tvrdilo, že země Severoatlantické aliance se připravují na invazi.

Rusko a Čína se smějí západním sankcím. Vzájemný obchod jen kvete Money Čínský export v prosinci meziročně vzrostl o 2,3 procenta, což je více než se čekalo. Podle agentury Reuters to vyplývá z údajů čínského celního úřadu. Spotřebitelské ceny se ale ve srovnání se stejným měsícem loni o 0,3 procenta snížily. Klesají už třetí měsíc po sobě a nižší byly i výrobní ceny, uvedl čínský statistický úřad. Vyhlídky druhé největší světové ekonomiky tak zůstávají nejisté, uvedla agentura DPA. Na nový rekord se ale loni opět vyšplhal obousměrný obchod s Ruskem, který dosáhl 240 miliard dolarů (5,4 bilionu korun). ČTK Přečíst článek

Přes půl milionu ruských a aliančních vojáků

Pozornost Ruska by přitom podle německého scénáře byla zaměřena na suwalský průsmyk, což je strategický pás země podél polsko-litevské hranice, který odděluje Bělorusko od ruské enklávy Kaliningradu. Od prosince by v této oblasti mohl vypuknout uměle vyvolaný pohraniční konflikt s řadou mrtvých. Spor by navíc, jak Bild upozornil, využil možného složitého období po prezidentských volbách v USA, kdy by se Spojené státy mohly ocitnou bez vedení.

Německý dokument následně předpokládá mimořádná zasedání Rady bezpečnosti OSN a rozmístění vojáků NATO v Polsku a v Pobaltí, na což by Rusko zareagovalo dalším posílením své vojenské přítomnosti v regionu. Aliance by se v reakci rozhodla k odstrašujícímu opatření, které je v dokumentu označeno jako Den X, kdy by do Polska a Pobaltí povolala 300 000 vojáků včetně 30 000 německých. Scénář končí 30 dní po Dni X, kdy proti sobě stojí přes půl milionu ruských a aliančních vojáků. Zda by Rusko nakonec ustoupilo, nebo by situace přerostla ve válku, scénář neuvádí.

Přípravě na možný konflikt se věnuje vícero států NATO a také Švédsko, které o vstup do aliance usiluje. V Česku se podle náčelníka generálního štábu české armády Karla Řehky roky nevedla seriózní diskuse o obraně. V prosinci v této souvislosti prohlásil, že válka s Ruskem sice nyní není pravděpodobná, ale není ani nepředstavitelná.

Potvrzeno. České nebe bude chránit více než dvacítka amerických letounů F-35 Politika Vláda schválila nákup 24 amerických letounů F-35 za 150 miliard korun, částka podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku. První budou hotovy v roce 2029, všech 24 strojů bude v ČR do roku 2035. Americký bojový letoun nahradí švédské stíhačky gripen, které si Česko pronajímá. ČTK Přečíst článek