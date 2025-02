Tři roky války na Ukrajině přinesly Rusku armádu invalidů

Válka Ruska proti Ukrajině, trvající skoro tři roky, kromě stovek tisíc zabitých „obdařila“ Rusko i armádou invalidů. Její početnost lze přirovnat k počtu obyvatel oblastních měst Brjansk či Tver. Ke konci loňského roku utrpělo 376 tisíc Rusů na frontě těžká zranění a stali se invalidy, napsal server The Moscow Times s odvoláním na zprávu britského Mezinárodního institutu strategických studií (IISS).

Ruská armáda od vypuknutí války přišla podle IISS o 783 tisíc vojáků, z toho 172 tisíc přišlo o život a 611 tisíc utrpělo zranění. Přibližně 235 tisíc raněných se může uzdravit, ostatní ale byli ve válce podle expertů institutu zmrzačeni.

List The New York Times s odvoláním na vysoce postaveného, ale nejmenovaného ruského představitele, obeznámeného s problematikou, napsal, že z těžce zraněných vojáků každého druhého postihla amputace. Podle The Moscow Times z toho vyplývá, že z války se bez končetiny mohlo vrátit více než 180 tisíc Rusů.

Obdobná čísla podle serveru ke konci roku 2023 zveřejnilo ruské ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož náměstek Alexej Vovčenko uvedl, že více než polovinu případů uznané invalidity u účastníků bojů, 54 procent, tvoří případy, kdy došlo na amputace. „Je to opravdu do očí bijící problém, je to hodně,“ postěžoval si agentuře TASS. Podle Vovčenka pětina případů připadá na amputace horních končetin, což je také „bezprecedentně vysoký podíl“.

Podle ruského statistického úřadu se v roce 2023 - novější údaje dosud nezveřejnil - zvýšil počet invalidů v Rusku o 108 tisíc lidí. To je rekordní údaj od roku 2005, poznamenal server. Dodal, že prakticky o stejný počet se zvýšil počet příjemců invalidních penzí, což představuje největší přírůstek od konce 90. let minulého století, kdy statistické údaje ovlivnili veteráni čečenských válek.

Počet invalidů, kteří potřebovali technické pomůcky, ke konci roku 2023 dosáhl rekordní výše za 11 let, po které se tyto statistiky vedou. Celkem šlo v Rusku o 468 tisíc lidí, přičemž od vypuknutí války počet těchto invalidů vzrostl o 42 procent. Vláda přitom v rozpočtu počítala s protézami pro 60 tisíc až 70 tisíc invalidů ročně, tedy s dvojnásobkem než před válkou, kdy se počítalo s 27 tisíci protézami ročně.

Peníze poskytnuté na tento účel nestačí a veteráni musejí měsíce na protézy čekat, dodal list s odvoláním na líčení lékařů z jednoho z rehabilitačních center. Někteří veteráni museli čekat pět měsíců i déle, než se protéz dočkali. Podle předpisů by mělo jít o záležitost několika týdnů, ale protézy prostě nejsou dostupné, napsaly The Moscow Times.

Server BBC News koncem loňského roku psal, že přinejmenším 50 tisíc vojáků i civilistů podle ukrajinského ministerstva zdravotnictví přišlo během tří let války o končetiny.