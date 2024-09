Varování pro Němce. Vůči ruské hrozbě zbrojí příliš pomalu, uvádí studie

Při současném tempu by Německu trvalo téměř sto let, než by doplnilo vojenské zásoby na stav před 20 lety, tvrdí zveřejněná studie kielského Institutu pro světové hospodářství (IfW) s podtitulem Německo zbrojí tváří v tvář ruské hrozbě příliš pomalu.

Reklama

Rusko je podle ní totiž navzdory ztrátám ve válce proti Ukrajině, kterou zahájilo invazí v únoru 2022, schopné rozšiřovat své vojenské kapacity. Veškeré zásoby zbraní, které má nyní k dispozici Německo, by Rusko bylo schopno vyrobit za půl roku, dodává zpráva.

„Rusko se stává stále větší bezpečnostní hrozbou pro NATO. Zároveň postupujeme při obstarávání výzbroje nutné k odstrašení jen velmi pomalu,“ uvedl Guntram Wolff, hlavní autor studie s názvem Připraveni na válku za desítky let. Evropa podle něj nyní potřebuje „trvalé, výrazné a okamžité navýšení řádných německých výdajů na obranu na přinejmenším dvě procenta HDP“. Představitelé zemí NATO se už v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázali, že budou své vojenské rozpočty postupně zvyšovat tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhly dvou procent HDP. Německo tohoto cíle dosáhlo letos poprvé.

Ukrajinské drony útočily v Rusku, 20 se jich dostalo až do Moskevské oblasti Zprávy z firem Ruská protivzdušná obrana v noci zničila 144 ukrajinských bezpilotních prostředků, které útočily na devět ruských regionů. Podle agentur to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Zhruba 20 dronů útočilo na Moskevskou oblast. Při jednom z úderů zemřela žena. ČTK Přečíst článek

Více peněz pro armádu

Kancléř Olaf Scholz na začátku července slíbil, že Německo bude dlouhodobě investovat do armády dvě procenta HDP ročně. Řekl také, že po roce 2028 bude armáda dostávat ročně 80 miliard eur (dva biliony korun), což je o 28 miliard eur více než má v rozpočtu na letošní rok. Dvouprocentní závazek Německo letos dodrží díky zvláštnímu zbrojnímu fondu o objemu 100 miliard eur (2,5 bilionu korun). Tento fond, který stojí mimo státní rozpočet, Německo zřídilo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Podle Scholze bude fond do roku 2027 vyčerpán, spolková republika ale posílí zbrojní investice v běžném každoročním rozpočtu.

Reklama

Česko má od letoška v zákoně stanovenou povinnost dávat aspoň dvě procenta svého HDP na obranu. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit se 154,4 miliardy korun, což je zhruba o 3,24 miliardy více proti letošnímu schválenému rozpočtu.

Fico: Mlčky tolerujeme, že po Ukrajině pobíhají jednotky s nacistickým označením Politika Na Ukrajině bojují jednotky, které mají nacistické označení a které se tak patrně i chovají, řekl slovenský premiér Robert Fico, aniž uvedl bližší podrobnosti. Ve válce na Ukrajině, která se přes dva roky brání ruské vojenské invazi, označuje Rusko za neonacisty členy ukrajinského pluku Azov. Ukrajina tvrdí, že se uskupení reformovalo a oprostilo od svého radikálního nacionalistického původu. Fico v souvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktem už v minulosti opakovaně kritizoval Kyjev i západní země. ČTK Přečíst článek

Podle studie kielského institutu ale Scholzova vláda reagovala na novou bezpečnostní situaci příliš pomalu a navzdory proklamacím rychlost nákupů pro armádu výrazně zvýšila až na konci loňského roku. Při současném tempu by se armáda, která se v letech před rozsáhlou ruskou invazí na Ukrajinu potýkala s rozpočtovými škrty, dostala na stav z roku 2004 v případě bojových letounů za 15 let, v případě tanků za 40 let a v případě houfnic až za téměř 100 let. „Rozdíl mezi vojenskými schopnostmi Německa a Ruska se dále zvyšuje,“ konstatuje studie.

„Mír nastane, až režim v Moskvě pochopí, že útočnou válku v Evropě nemůže vojensky vyhrát. Z toho důvodu potřebují Německo a Evropa věrohodné vojenské schopnosti,“ uvedl ve shrnutí zprávy šéf IfW Moritz Schularick. Evropa podle něj potřebuje tváří v tvář ruské agresivní politice dlouhodobou zbrojní strategii, musí se soustředit na rychlost obstarávání výzbroje a výstroje, efektivní nákupy na integrovaném evropském trhu, inovace a technologickou převahu. Jen tak je podle Schularicka možné odvrátit pravděpodobnost nákladné války.