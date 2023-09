Potvrzeno. České nebe bude chránit více než dvacítka amerických letounů F-35

Vláda schválila nákup 24 amerických letounů F-35 za 150 miliard korun, částka podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku. První budou hotovy v roce 2029, všech 24 strojů bude v ČR do roku 2035. Americký bojový letoun nahradí švédské stíhačky gripen, které si Česko pronajímá.

Nabídka na letouny, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu do roku 2034 činí 106 miliard korun a bude postupně hrazena v letech 2024 až 2034. Dalších 44 miliard korun půjde podle Černochové zejména na infrastrukturu, na palivo, přípravu personálu a odvod DPH.

Částka 150 miliard korun pak podle ní zahrnuje veškeré náklady a ačkoli jde v součtu o vysokou částku, v průměru bude podle ní činit necelých 7,3 procenta plánovaných ročních výdajů na obranu.

Součástí nákupu má být podle ministryně také podíl českého průmyslu, podle ní je připravených 14 projektů průmyslové spolupráce pro české firmy včetně možnosti zapojení přímo do globálního dodavatelského řetězce. Česko je podle ní jednou z mála zemí, které si už při jednání o nákupu letounů takovou spolupráci vyjednaly.

Po roce 2034 budou podle Černochové náklady na provoz zhruba tři procenta z obranných výdajů, tedy zhruba 4,9 miliardy korun ročně včetně výdajů na palivo a munici. Z hlediska celkového životního cyklu, tedy až do roku 2069, tak podle ní vyjde pořízení a následný provoz letounů F-35 na 700 korun ročně na jednoho obyvatele ČR.

Podpora letounů potrvá do roku 2082

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je nákup efektivním řešením, protože přínos schopností tohoto systému za dobu jeho životnosti je v porovnání s penězi, které Česko zaplatí, výrazně vyšší než při pořízení jiného typu letounu.

Výrobce podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky deklaruje podporu letounů v životním cyklu až do roku 2082. „Letoun dokáže plnit širší spektrum úkolů, než jsme toho byli schopni doteď. Každý jeden letoun nabízí větší variabilitu, tím pádem dochází k úspoře toho, že na stejný typ úkolů můžeme využít méně letadel a provozu," uvedl Řehka. Letouny F-35 podle něj nenahrazují jen 14 gripenů, ale do budoucna i 24 letounů L-159. „Snižujeme počet typů letecké techniky, čímž dochází k efektivitě a úspoře," doplnil Řehka.

Vyjednáváním nákupu 24 amerických letounů pověřila česká vláda Černochovou loni v červenci na základě vojenského doporučení. Podle toho mohou požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 splnit pouze stroje páté generace, které vystřídají nyní používané švédské gripeny. Jediným zástupcem letounů páté generace je v současné době právě F-35.