Karel Pučelík: „Bojujeme o duši Ameriky.“ Biden startuje protitrumpovskou kampaň

Donald Trump ještě nevyhrál republikánské primárky, ale prezident Joe Biden už se připravuje na duel s ním. Zdá se, že pokud se tato dvojice skutečně znovu utká, budou mít podzimní volby přídech osudové konfrontace.

Zatímco Donald Trump musí s ostatními republikánskými soupeři bojovat o nominaci pro prezidentské volby, přičemž mu každou chvíli přibývají nové a nové problémy, úřadující prezident Joe Biden se může koncentrovat přímo na ostrý prezidentský duel. V demokratických primárkách se pro něj nevynořila žádná vážnější hrozba.

Trump sice v průzkumech mezi republikány vede, ale jeho náskok se minimálně v některých státech tenčí. Zapomínat nesmíme ani na to, že probíhá ostře sledovaná právní bitva o to, zda Trump bude vůbec moci nastoupit do primárek - zatím ve státech Colorado a Maine.

Kampaň prezidenta Bidena, který opět kandiduje v tandemu s Kamalou Harrisovou, však evidentně pracuje s pravděpodobností a alespoň prozatím předjímá, že proti němu na podzim nastoupí právě vysoce kontroverzní exprezident. Je jasné, že ho nečeká lehký rok. Biden totiž nepatří mezi hlavy země, které trhají rekordy oblíbenosti. Ba naopak, má nejnižší podporu mezi prezidenty moderní historie, kteří usilovali i druhé volební období.

Důležité symboly

Jednaosmdesátiletý Biden a jeho tým se v příštích dnech pokusí nastartovat kampaň, která bude zdůrazňovat, jak jsou vize Ameriky posledních dvou obyvatelů Bílého domu odlišné. „Když Joe Biden před čtyřmi lety kandidoval na prezidenta, řekl: ‚Jsme v bitvě o duši Ameriky‘, a když se díváme na listopad 2024, stále jsme. Hrozba, kterou Donald Trump v roce 2020 představoval pro americkou demokracii, se v následujících letech jenom zhoršila,“ uvedla podle deníku The Guardian manažerka kampaně Julie Chávez Rodríguezová.

Prezidentův tým tento týden odtajnil témata, na která se plánuje zaměřit, spolu s tím také nejbližší akce, kterých se Biden zúčastní. Už v sobotu vystoupí symbolicky ve Valley Forge, kde se v průběhu války za nezávislost americké skupiny přerodily v organizovanou sílu pod velením George Washingtona. „Prezident tam přímo přednese, že demokracie a svoboda - dvě silné myšlenky, které sjednotily třináct kolonií a za které generace v dějinách našeho národa bojovaly a umíraly jen kousek od místa, kde bude v sobotu stát - zůstávají ústředním bodem dnešního boje,“ přiblížil zástupce šéfa kampaně Quentin Fulks.

V pondělí Joe Biden vystoupí v kostele v Charlestonu, kde před bezmála devíti lety zabil rasistický útočník devět modlících se afroameričanů. Prezident tak chce dát vědět, že si je vědom aktuálních hrozeb politického násilí a zároveň zdůraznit, že na tyto komunity nezapomíná. To vše přichází v době, kdy mezi menšinami Bidenova podpora klesá. Například podle nedávného průzkumu Trumpa podporuje 39 procent latinoameričanů, Bidena pouze 34 procent. V roce 2020 to přitom bylo 65 procent.

Konfrontace namísto obhajoby

Naopak se kampaň bude snažit vyhnout tématu prezidentova věku. Biden, který letos v listopadu oslaví dvaaosmdesáté narozeniny, drží další rekord, je totiž nejstarším prezidentem v historii USA. Má však štěstí, že Trumpovi bude v době voleb 78, což je také ve srovnání s předchůdci vysoké číslo.

Větším problémem může znamenat fakt, že na „bidenomiku“, jak se ekonomickému programu aktuální administrativy přezdívá, voliči příliš neslyší. Biden USA zdědil v těžkém období ovlivněného pandemií a ruskou agresí na Ukrajině, ale nyní se ekonomika zotavuje. Inflace poklesla, hospodářský růst je opatrně pozitivní a nezaměstnanost je z historického hlediska na velmi dobré úrovni. Přesto v průzkumu Monmouth University třeba Bidenův boj s inflací kritizovalo 70 procent dotázaných. Jako vysvětlení analytici navrhují tezi, že realita mnohých jednotlivců je jiná, než jak jí vykreslují ekonomické statistiky. To pak může působit dojmem, že se na ně zapomnělo.

Možná i proto je rozumné, že Biden volí jako hlavní motiv voleb konfrontaci s Trumpem namísto referenda o vlastní vládě. Ovšem pokud nedokáže svou politiku obhájit, na což ještě má čas a možná mu pomůžou i lepšící se statistiky, půjde úřadující prezident do voleb citelně oslabený. I v dnešní době vyprázdněné politiky by mělmít v rukávu víc argumentů než jen, že není Donald Trump.