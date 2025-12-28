Nový magazín právě vychází!

Novinky v podpoře v nezaměstnanosti: 80 procent mzdy, vyšší stropy a konec trestů za dobrovolný odchod

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna výrazně změní. V prvních měsících lidé dostanou až 80 procent předchozí mzdy, skončí krácení při dobrovolném odchodu z práce a poroste i podpora při rekvalifikaci. Naopak po delší nezaměstnanosti dávky klesnou a zpřísní se podmínky pro jejich opětovné získání.

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna výrazně promění. V prvních měsících bude vyšší, zvedne se ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Maximálně by měla ale činit zhruba 38.500 korun. Při delší době bez práce částka proti dnešku naopak klesne ze 45 na 40 procent příjmu.

Lidem, kteří se rozhodnou sami změnit místo a ze zaměstnání odejdou, se vyplácená podpora už nebude krátit. Bude stejně vysoká jako při propuštění. Navýší se i podpora při rekvalifikaci, a to ze 60 na 80 procent české průměrné mzdy. Počítá s tím novela o zaměstnanosti, kterou prosadila v minulém volebním období tehdejší Fialova vláda.

Dobrovolný odchod už nebude trestem

Novela doprovází takzvanou flexinovelu zákoníku práce. Cílem změn je rozhýbat český pracovní trh, odbourat obavy lidí ze změny místa a podpořit jejich ochotu posouvat se dál i usnadnit zaměstnavatelům získání nových pracovníků. Podle analýzy ministerstva práce si lidé, kteří mění zaměstnání, výdělkově polepší. Když si nový post najdou sami, mzdu si zvednou v průměru o 12 procent. O osm procent víc pobírají pak ti, kteří nastupují na pozici z evidence úřadu práce.

„Ruší se dosavadní redukovaná výše podpory při dobrovolném odchodu ze zaměstnání. Nově se podpora vyplácí ve stejné výši podle věkové skupiny bez ohledu na důvod ukončení pracovního poměru,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo práce. Lidé, kteří se rozhodnou místo změnit sami, tak budou dostávat stejnou podporu jako propuštění. Dosud měli 45 procent předchozího výdělku.

V prvních měsících se podpora zvedne ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Nejvýš to ale může být 80 procent průměrné mzdy za letošní první tři kvartály, tedy asi 38.500 korun. Osoby do 52 let budou tento podíl mzdy či platu pobírat první dva měsíce a nad 52 let pak tři měsíce. V dalších měsících zůstává částka na polovině výdělku. Do 52 let se bude vyplácet ve třetím a čtvrtém měsíci a od pátého měsíce pak 40 procent místo nynějších 45 procent předchozího příjmu. Od 52 let polovina výdělku připadne uchazečům o zaměstnání ve čtvrtém až šestém měsíci, poté to bude 40 procent.

Věková hranice pro delší podporu se o dva roky posouvá. Dosud byla na 50 letech, nově je to 52 let. Do tohoto věku stát bude peníze lidem bez místa vyplácet pět měsíců. Od 52 do 57 let bude možné podporu pobírat osm měsíců a od 57 let pak 11 měsíců. Důvodem dvouletého odsunutí je postupné navyšování důchodového věku. Ten se zvedá už léta každý rok u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři až šest měsíců. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Na této hranici ho chce vláda ANO, SPD a Motoristů zmrazit. Podle reformy penzí minulého kabinetu by mělo navyšování pokračovat, ale pomalejším tempem než dosud. Přibývat by měl mužům i ženám měsíc ročně do 67 let. Tohoto penzijního věku by se pak mělo v Česku dosáhnout v roce 2057.

Podpora při rekvalifikaci bude podle ministerstva práce činit 80 procent průměrné mzdy místo nynějších 60 procent. „Vztahuje se i na dny účasti na kurzech,“ upřesnilo ministerstvo.

Pravidla pro opětovné získání podpory se zpřísňují, bude nutné odpracovat a platit odvody devět měsíců místo šesti.

Praha

