Analýza: Rusko způsobilo, že jaderná energetika vstává z mrtvých

Z nukleární energetiky se stává investiční megatrend. Nejen v Evropě, ale po celém světě se chystá řada jaderných projektů. Do boomu se dá investovat.

Po ničivé havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima před 11 lety to vypadalo, že nukleární energetika moc velkou budoucnost nemá. Kvůli tlaku veřejnosti tehdy řada států včetně Německa rozhodla o odchodu od jaderné energie.

Nyní po válečném konfliktu na Ukrajině, který ukázal obrovskou nejistotu i energetické spolupráce s Ruskem, je vše jinak. I v Německu se uvažuje o dalším provozu jaderných elektráren a do odvětví proudí velké investice. To z jaderné energetiky dělá atraktivní cíl i pro investory.

K jádru se hlásí Londýn, Paříž i v Asii

Německé E.ON, RWE a EnBW provozují 4300 megawattů (MW) kapacity jaderné energie prostřednictvím reaktorů Isar 2, Emsland a Neckarwestheim 2 – ty by měly letos ukončit provoz. Spolu s dalšími třemi reaktory, které byly uzavřeny na konci loňského roku, by jaderné elektrárny vyrobily 12 procent německé elektřiny. Záchrana to není, ale v dnešní situaci lepší něco než nic. Nicméně německý ministr hospodářství Robert Habeck prodloužení životnosti zatím oponuje.

Německé není jediné, kdo oprašuje jaderné myšlenky. V Británii, která se k nim ale nikdy úplně nepostavila zády, oznámil odcházející premiér Boris Johnson v dubnu novou rozsáhlou energetickou strategii, která požadovala vybudování až osmi nových jaderných elektráren – do roku 2050 by měly pokrýt 25 procent britské poptávky po elektřině. Francie chce spustit 14 nových reaktorů do roku 2050, kvůli tomu chce zestátnit svou energetickou firmu EDF.

Velké jaderné projekty se chystají i v Asii, například ve Vietnamu, Filipínách i Koreji se plánuje buď výstavba či znovuspuštění již odstavených jaderek. Jihovýchodní Asie nyní produkuje z jen pět procent energie z jádra, do roku 2030 se má výkon zvýšit na osm procent.

Jaderná výroba se zdvojnásobí

Jaderné energetice podle analytiků pomůže i nový zákon amerického prezidenta Joea Bidena, jímž se Spojené státy zavazují ke snížení emisí a investicím do bezemisní ekonomiky. Zákon má zabránit odstavení některých existujících reaktorů plus podpořit investice do chytrých reaktorů.

Mezinárodní energetická agentura IEA uvedla, že do roku 2050 se výroba z jaderných zdrojů zdvojnásobí. „Průměrné náklady na elektřinu vyrobenou konvenční jadernou elektrárnou za dobu její životnosti jsou méně než poloviční oproti plynové elektrárně. Při současných cenách jsou srovnatelné s uhelnou energií," řekl analytik Alex Whitworth z Wood Mackenzie.

Vlády by proto podle něj měly oživit jaderné projekty. Dokonce i Evropská unie, která se na jadernou energii dívala roky skrz prsty, ji jako neškodící klimatu vzala na milost. To zvýší poptávku po investicích do jaderného odvětví, protože do něj budou moci i fondy a banky, které kvůli dosavadnímu „špinavému" image nemohly.

V odvětví probíhá i zajímavá inovace. Firma Terra Power, za kterou stojí Bill Gates, minulý týden získala tři čtvrtě miliardy dolarů od investorů na vývoj chytrých reaktorů.

Chystané jaderné projekty ve světě:

Investorský tip? Uranový důl i Rolls-Royce

A jak se do staronového megatrendu, jak se nyní hovoří o jaderné energetice, dá investovat? Do akcií státních energetik, které většinou vlastní reaktory, to často nejde nebo je to kvůli hrozícímu zestátnění viz EDF či tuzemské diskuse o ČEZ celkem rizikové. Jde to ale například do akcií těžařů uranu, což jsou třeba giganti BHP a Rio Tinto. Těží ho v Austrálil.

Mezi menší firmy, které se zabývají těžbou či zpracováním uranu, patří americké Energy Fuels či Uranium Energy Corp či kanadská Cameco.

Mezi investiční tipy mimochodem patří i Rolls- Royce, jehož inženýrská část se specializuje na výstavbu malých reaktorů. Teď se uchází o zakázky v Británii. Do růstu cen uranu se dá investovat skrze burzovně obchodované fondy ETF, jako je například Global X Uranium ETF či GUNR FlaxShares a Morningstar.

