Agentura Bloomberg spočítala, kolik by svět stála válka mezi NATO a Ruskem

Severoatlantická aliance se má na summitu v Haagu shodnout na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP. Generální tajemník NATO Mark Rutte považuje za největší a přímou hrozbu pro NATO Rusko. Uvedl, že spojenci letos poskytnou Ukrajině vojenskou pomoc ve výši přes 35 miliard eur, a právě NATO musí zajistit, aby Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské agresi, měla pro svou obranu vše potřebné.

Evropští úředníci bedlivě sledují navyšování vojenské výroby Ruska a začínají řešit hrozbu, která by před několika lety byla sotva pravděpodobná: válku s Ruskem. Dánsko již odhadlo, že Rusko by se mohlo do šesti měsíců zapojit do lokální války s jednou ze sousedních zemí a do dvou let by mohlo představovat reálnou hrozbu pro jednu nebo více zemí NATO.

Generální tajemník NATO Mark Rutte před summitem naznačil, že by Rusko mohlo být v pozici, kdy by mohlo zvážit takový útok na alianci do pěti let, čímž zopakoval hodnocení německého kancléře Friedricha Merze a několika evropských zpravodajských služeb. Varování přicházejí v době, kdy NATO, pod tlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa, apeluje na své členy, aby zvýšili výdaje na obranu na nejvyšší úroveň za poslední desetiletí.

Kolik by NATO stála válka s Ruskem?

Agentura Bloomberg Economics již vyčíslila náklady na možný konflikt. Odhaduje, že přímé náklady na akce ve válečné zóně, vyšší ceny energií v důsledku přerušení dodávek z Ruska a výprodeje na finančních trzích by mohly v prvním roce snížit globální produkci o 1,3 procenta, tedy o 1,5 bilionu dolarů, což je téměř stejně jako dopad totální invaze na Ukrajinu. Ztráty by byly mnohem větší, pokud by se konflikt rozšířil do dalších evropských zemí. Obavy panují zejména z napadení Pobaltí.

V takovém scénáři by se totiž Estonsko, Lotyšsko a Litva staly nejpravděpodobnějším ohniskem konfliktu. Tyto tři pobaltské země tvoří malý zlomek evropské ekonomiky, ale strategicky jsou klíčové. Jako jediní členové NATO, kteří kdysi byli přímo spravováni Sovětským svazem, a jako domov značné ruské menšiny, mají v Putinově představivosti zvláštní místo. Mají také dlouhé hranice s Ruskem i Běloruskem. Jakýkoli útok by se rychle stal zkouškou ochoty USA bránit spojence NATO před Ruskem, doplnil Bloomberg.

Dvoudenní summit začíná v úterý slavnostní večeří, kterou bude hostit nizozemský královský pár Willem-Alexander a Máxima. Ze Spojených států přiletí prezident Donald Trump, Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel. Některých akcí v Haagu se zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten v rozhovoru se stanicí Sky News uvedl, že se chce v rámci summitu setkat osobně s americkým prezidentem Trumpem.

Evropa nemůže zajistit trvalý mír na Ukrajině bez pomoci USA, řekl Pavel pro Bloomberg Politika Prezident Petr Pavel vyzval Spojené státy, aby daly Evropě více času a realistické cíle na zajištění bezpečnosti kontinentu a zadržení stále agresivnějšího Ruska. Prezident to řekl v rozhovoru v televizi Bloomberg, který poskytl ve své kanceláři v Praze. ČTK Přečíst článek