Lukašenko: V Bělorusku je umístěna ruská raketa Orešnik, schopná nést jaderné zbraně
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP.
„Orešnik je od včerejška (od středy) v Bělorusku. A půjde do bojové služby,“ řekl autoritářský běloruský lídr, který je věrným spojencem ruského režimu.
Předloni Minsk a Moskva podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto zbraně jsou určené k dosažení konkrétních vojenských cílů přímo na bojišti, čemuž odpovídá jejich nižší ničivá síla (zpravidla do 50 kilotun) a omezený dosah nosičů ve srovnání se zbraněmi strategickými, které slouží k odstrašování a ničení rozsáhlých územních celků.
Ruský prezident Vladimir Putin letos v létě oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu orešniků a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.
V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé loni v listopadu k útoku na ukrajinské Dnipro. Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, prohlásil podle tiskových agentur náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině, dodal diplomat.
