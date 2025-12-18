Nový magazín právě vychází!

Lukašenko: V Bělorusku je umístěna ruská raketa Orešnik, schopná nést jaderné zbraně

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP.

„Orešnik je od včerejška (od středy) v Bělorusku. A půjde do bojové služby,“ řekl autoritářský běloruský lídr, který je věrným spojencem ruského režimu.

Předloni Minsk a Moskva podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto zbraně jsou určené k dosažení konkrétních vojenských cílů přímo na bojišti, čemuž odpovídá jejich nižší ničivá síla (zpravidla do 50 kilotun) a omezený dosah nosičů ve srovnání se zbraněmi strategickými, které slouží k odstrašování a ničení rozsáhlých územních celků.

Ruský prezident Vladimir Putin letos v létě oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu orešniků a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.

V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé loni v listopadu k útoku na ukrajinské Dnipro. Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.

Válka na Ukrajině

Žádné ústupky. Kreml zareagoval na současný vývoj mírových jednání

Politika

Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, prohlásil podle tiskových agentur náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině, dodal diplomat.

ČTK

Přečíst článek

Trump spojí síly s energetickou společností TAE, chtějí vybudovat fúzní elektrárnu

Americký prezident Donald Trump
Mediální společnost Trump Media & Technology Group (TMTG), nad kterou má přes své podniky kontrolu americký prezident Donald Trump, se spojí s energetickou společností TAE Technologies. Cílem transakce za šest miliard dolarů (124,6 miliardy korun) je vybudovat fúzní elektrárnu, uvedla TMTG. Zpráva přichází jen několik dní poté, co zástupci odvětví fúzní energie zažádali o podporu z amerického státního rozpočtu, informuje agentura Reuters.

V roce 2026 by se podle plánu obou firem mělo najít vhodné místo pro elektrárnu a zahájit její výstavbu. Měla by tak vzniknout první fúzní elektrárna na světě v průmyslovém měřítku. Šéf TMTG Devin Nunes si od projektu slibuje snížení cen elektřiny ve Spojených státech a lepší pokrytí energetických potřeb v odvětví umělé inteligence (AI).

TMTG je známá především jako provozovatel sociální sítě Truth Social, kde Trump zveřejňuje zprávy a komentuje dění. Trump byl od založení společnosti jejím většinovým vlastníkem, po znovuzvolení do Bílého domu převedl svůj podíl pod správu svého syna Donalda Trumpa mladšího.

Obě firmy avizují výstavbu dalších fúzních elektráren, které by měly vyrábět ještě více elektřiny. Při jaderné fúzi se malá atomová jádra při extrémních teplotách spojují, tedy fúzují – na rozdíl od štěpení atomů v konvenčních jaderných elektrárnách. Po celém světě včetně České republiky se provádí výzkum, jak lze tento proces využít k výrobě energie. Cesta k provozu skutečných fúzních elektráren je však stále ještě dlouhá.

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Politika

Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Steve Witkoff

Witkoff: Americko-ukrajinská jednání o míru přinesla výrazný pokrok

Politika

Jednání v Berlíně mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkou delegací za účasti zvláštního vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera přineslo výrazný pokrok, uvedl Witkoff. Předmětem diskuse byl především plán na ukončení rusko-ukrajinské války.

ČTK

Přečíst článek

Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent

Slovensko a Maďarsko dostaly od Trumpa jen roční výjimku na ruskou ropu. Co to znamená pro Česko?

Názory

Přečíst článek

Využití ruských aktiv je spravedlivé, shodli se podle Tuska lídři EU

Donald Tusk a Emmanuel Macron
Evropští lídři se shodují, že by bylo spravedlivé využít zmrazená ruská aktiva na financování Ukrajiny. Řekl to podle agentury Reuters novinářům polský premiér Donald Tusk na summitu EU, který se bude zabývat i způsobem financování Ukrajiny na příští dva roky. V tomto ohledu jde podle Tuska o průlom. Polský premiér potvrdil, že lídři budou hledat způsob, jak Ukrajině poskytnout takzvanou reparační půjčku zajištěnou zmrazenými aktivy ruské centrální banky. Zbývá však vyřešit četné technické problémy, zdůraznil Tusk.

„Všichni se shodují, že má smysl vyjednávat a že by bylo fér využít ruská aktiva, ale některé země budou bojovat až do konce, aby maximalizovaly své záruky,“ řekl Tusk novinářům v Bruselu.

Polský premiér uvedl, že šéfové států a vlád na summitu budou hledat způsob, jak v této věci poskytnout garance Belgii, kde se předmětná ruská aktiva z valné většiny nacházejí. Belgie, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko, mají k reparační půjčce zajištěné ruskými aktivy výhrady. Alternativní možnost půjčky zaručené rezervou v unijním rozpočtu však podle Tuska nevyvolala nadšení klíčových unijních zemí.

Ruský prezident Vladimir Putin

Geniální plán, nebo právní mina? EU vymýšlí, jak sáhnout na ruský majetek

Názory

„Vlk se má nažrat o koza zůstat celá“ aneb Evropská komise se chce ruského majetku v Euroclearu zmocnit tak, aby technicky zůstal nedotčen. Hodlá nahradit bezcennými dluhopisy hotovost a tu darovat Kyjevu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Čeká nás mnoho hodin diskusí o stále techničtějších otázkách, protože země, které jsou do budoucna nejvíce ohroženy ruskými finančními odvetnými opatřeními, zejména Belgie, ale nejen ona, chtějí záruky,“ řekl Tusk.

Tusk dnes rovněž varoval, že nezávislost Polska bude ohrožena, pokud bude Ukrajina, která se brání ruské agresi, vehnána do situace, kdy bude muset kapitulovat. Polský premiér oznámil, že v pátek odpoledne bude ve Varšavě jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten se dnes účastní i jednání v Bruselu.

