Páry čekají s dětmi stále déle. Pak ale zjišťují, že biologické hodiny nejdou zastavit

Páry čekají s dětmi stále déle. Pak ale zjišťují, že biologické hodiny nejdou zastavit

Michal Nosek
Rodičovství se v Česku posouvá do stále vyššího věku. Jenže zatímco kariéru, bydlení nebo partnerské plány lze odkládat, plodnost má své biologické hranice. Nová studie Národního institutu SYRI upozorňuje, že Češi často přeceňují šance na početí po třicítce a stále více párů naráží na problémy, které už nemusí vyřešit ani moderní medicína.

V Česku sílí trend odkládat rodičovství do stále vyššího věku. Ještě před třiceti lety se ženy v Česku stávaly matkami poprvé zhruba o sedm let dříve než dnes. V roce 2025 dosáhl průměrný věk ženy při narození prvního dítěte 29,2 roku. Současně dál klesá porodnost. Úhrnná plodnost se snížila z 1,83 dítěte na ženu v roce 2021 na 1,28 v roce 2025.

Podle nové studie Národního institutu SYRI už nejde jen o důsledek drahého bydlení, ekonomické nejistoty nebo proměny životního stylu. Stále větší roli hraje samotné načasování rodičovství. Část lidí totiž začíná o dítě usilovat až ve věku, kdy přirozená plodnost výrazně klesá.

Nejvýraznější pokles plodnosti nyní sledujeme ve věkové skupině mezi 25 a 35 lety, kde se snížila zhruba o čtvrtinu. Zároveň se znovu zrychluje trend odkládání rodičovství, který se může v dalších letech ještě prohloubit,“ uvedla demografka Anna Šťastná z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Studie také ukazuje, že více než čtvrtina žen a mužů má zkušenost s delšími problémy s početím, tedy s neúspěšným snažením o dítě po dobu alespoň 12 měsíců. Odborníci upozorňují, že lidé často nadhodnocují šanci na spontánní početí ve vyšším věku a podceňují zdravotní rizika spojená s odkládáním rodičovství.

Na rostoucí počet párů, které přicházejí pozdě, upozorňují i reprodukční kliniky. „Asistovaná reprodukce je velmi účinná léčba, ale nedokáže nahradit přirozený reprodukční potenciál páru,“ řekl Martin Kučera z IVF kliniky ISCARE.

Podobnou zkušenost popisuje Miloš Černý z kliniky GENNET. Podle něj jsou rozdíly ve znalostech o plodnosti obrovské. Některé páry přicházejí dobře informované, jiné netuší, jak výrazně plodnost s věkem klesá nebo jakou roli hraje životní styl. Kliniky se setkávají i se ženami po čtyřicítce, které vyhledají pomoc až po letech neúspěšného snažení.

Lukáš Kovanda: Češi nemají děti a tak utrácí za mazlíčky. Tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic

Češi nemají děti, takže rekordně utrácí za domácí mazlíčky, podobně jako Američané. Na mazlíčky v Česku padne ročně již tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic.

Právě proto odborníci volají po lepší osvětě. Podle demografky Jiřiny Kocourkové by se o biologických limitech plodnosti mělo mluvit dříve, ideálně už ve školách. Fertilní gramotnost podle ní není okrajové téma, ale součást širší zdravotní gramotnosti.

Studie upozorňuje také na proměnu reprodukčního chování. Sexuální život u nejmladší generace žen začíná v průměru kolem 16,5 roku, první dítě ale přichází zhruba o 13 let později. Současně klesá využívání spolehlivější antikoncepce a roste podíl méně účinných metod, například přerušované soulože nebo sledování neplodných dní. Přibývá také lidí, kteří nepoužívají žádnou ochranu.

Roli podle odborníků hrají i sociální sítě. Demografka Adéla Volejníková upozorňuje, že mohou normalizovat rodičovství ve vyšším věku a vytvářet dojem, že otěhotnění po čtyřicítce je běžné a snadno dosažitelné. Realita je ale často složitější.

Odkládání rodičovství souvisí také s delším vzděláváním, kariérními ambicemi, partnerskou nestabilitou a proměnou hodnot. „Mladí lidé dnes často vnímají rodičovství jako projekt, na který musí být dokonale připraveni, což vede k jeho odkládání,“ uvedla demografka Eva Waldaufová.

Nízká porodnost přitom není jen osobní nebo zdravotní problém. Má i dlouhodobé ekonomické dopady. Dle ekonoma Michala Hlaváčka se v Česku rodí zhruba 77 tisíc dětí ročně, což je o více než 30 procent méně než v roce 2021. Pokud by nízká plodnost přetrvávala, v budoucnu by to znamenalo méně pracovníků, nižší odvody a vyšší tlak na veřejné finance.

Autoři studie proto zdůrazňují, že klíčová je prevence a včasná informovanost. Moderní medicína dokáže mnohé, biologické limity ale zcela obejít neumí. A právě to by podle odborníků měli lidé vědět dříve, než začnou rodičovství plánovat.

Výsledky studie odborníci představili na kulatém stole, který uspořádaly ČTK Connect a Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Tento projekt sází na longevity

Zdravější bydlení jako nový standard. Projekt V.L.N.Y. Modřany sází na longevity

V Česku je elektřina stále drahá

Za elektřinu Češi platili šesté nejvyšší ceny v Evropě. Plyn byl naopak levnější než průměr

Michael Jackson pořád fascinuje. Jeho biografie už převálcovala Bohemian Rhapsody

Snímek Michael se stal nejvýnosnějším hudebním životopisem amerických kin
Americká kina ovládají známá jména. O končícím víkendu skončilo na čele žebříčku pokračování 20 let starého hitu Ďábel nosí Pradu. Z první příčky je nesundala ani nová adaptace herního hitu Mortal Kombat. Nadále se daří také biografickému snímku Michael, který v amerických kinech již utržil přes 240 milionů dolarů a stal se nejvýnosnější hudební biografií všech dob.

Solidní recenze, neuvěřitelně široká fanouškovská základna, virální úspěch na sociálních sítích. To vše pomáhá aktuálnímu hitu Michael stát se superhitem amerických kin. A nic na tom nemění ani skutečnost, že se snímek vyhýbá kontroverzním událostem života „Krále popu“ Michaela Jacksona a zcela vynechává linku s údajným obtěžováním dětí.

Snímek nadále vydělává a aktuálně po třetím víkendu v kinech je na jeho kontě přes 240 milionů dolarů jen v USA, po celém světě pak 577 milionů.

„Díky tomu Michael aktuálně překonal americké tržby filmu Bohemian Rhapsody z roku 2018 a stal se historicky nejvýnosnější hudební biografií v Severní Americe,“ uvádí Rebecca Rubin ze serveru Variety.com. „Biografický film o skupině Queen sice celosvětově zůstává se svými 911 miliony dolarů výrazně úspěšnější, ale při současném tempu by se Michael mohl brzy přiblížit globálním výšinám Freddieho Mercuryho,“ dodává reportérka Variety.

Michael Jackson a Meryl Streepová odstartovali sezonu filmových trháků

S květnem do kin přichází nejsilnější část filmového roku. Co Hollywood nevydělá do července, to už nedožene. Zatím to ale vypadá dobře.

Diváci většinou biografie ignorují

Hudební biografie v kinech většinou nesklízejí částky srovnatelné s komiksovými superhrdiny. Například v severoamerických kinech se přes sto milionů dolarů dostalo jen sedm snímků z tohoto žánru, kromě dvou zmíněných ještě například drama Straight Outta Compton, Elvis nebo biografie Boba Marleyho Bob Marley: One Love z roku 2024. Na globální úrovni se dařilo také biografii Eltona Johna (snímek Rocketman), ale jinak snímky o životech slavných muzikantů většinou nepatří k superhitům kin.

U Michaela jde však o výjimku. Důvodem je podle kritiků jednak orientace snímku na pozitivní stránku Jacksona, dále představitel hlavní role, Michaelův synovec Jaafar Jackson.

„Jeho podoba se zesnulým zpěvákem je místy až zarážející – stejně jako jeho celkové ztvárnění, ať už jde o způsob, jakým mluví, zpívá, tančí nebo se usmívá (Jaafarův zpěv je ve filmu namixován s Jacksonovými původními nahrávkami). Ale emoce jsou zde vzácností a režisér Antoine Fuqua natáčí hudební vystoupení z takové vzdálenosti, že je nemožné pochopit, co Jackson cítí nebo si myslí, a to po polovinu filmu.“ píše v recenzi pro The Independent Clarisse Loughrey, která jinak snímku dala jednu hvězdičku z pěti.

Málokdo se na našich životech podepsal tak mocně jako Steve Jobs nebo zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin. Nicméně Reed Hastings k těmto inovátorům posledních dekád bezesporu patří. Založil totiž Netflix a posléze jej proměnil v globální streamovací službu, jež změnila Hollywood a náš způsob sledování televize. Nyní Hastings oznámil, že definitivně odchází z vedení firmy.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by mohl za své odborné úkony a konzultace v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků získat ročně až sedm milionů korun navíc. Návrh nařízení, které má zejména valorizovat cenu práce při posuzování žádostí, projedná v pondělí vláda. Nařízení začne platit za 15 dní od jeho vyhlášení. Ústav podle rozpočtu hospodařil loni s téměř 968,5 milionu korun, vlastní příjmy tvořily kolem 24,8 milionu korun.

SÚKL posuzuje podle zákona o veřejném zdravotním pojištění žádosti výrobců týkající se regulace cen léků a jejich úhrad z veřejného zdravotního pojištění. "Požádat je možné o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely," uvedlo v důvodové zprávě ministerstvo zdravotnictví (MZd), které ústav zřizuje.

"Pro vyřízení žádosti je nezbytné, aby ústav důkladně posoudil předložené důkazy ze strany žadatele a účastníků řízení a vypracoval odborné stanovisko, které je součástí odůvodnění rozhodnutí," uvádí dále materiál pro jednání vlády.

Čas úředníků něco stojí

Loni si tím ústav vydělal 23,8 milionu korun. Nařízením by se měla valorizovat hodinová sazba za práci úředníka, která se neměnila od roku 2022, a nově bude zpoplatněná také třetí změna obsahu podání od žadatele. "Kalkulace počítá s tím, že zavedení poplatku za třetí změnu motivuje držitele k podávání kvalitnějších dat v dřívějších fázích, což mírně sníží celkovou hodinovou zátěž u standardních revizí a změn," doplnilo MZd.

Původně měla vláda projednávat i stanovisko MZd k výsledku kontroly peněz a majetku SÚKL Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ), body týkající se NKÚ ale byly z programu jednání staženy. NKÚ loni v listopadu konstatoval, že téměř pětinu svých provozních výdajů SÚKL vydává za odesílání elektronických receptů formou SMS. V roce 2024 to bylo více než 33 milionů korun, další nárůst očekával i v roce 2025, kdy se spustily elektronické poukazy na zdravotnické prostředky.

Pacienti využívají SMS zprávy pro e-recept nejčastěji. Podle statistiky SÚKL to bylo loni kolem pěti milionů SMS měsíčně, e-mailů mezi 75 tisíc a 87 tisíc za měsíc a notifikací v aplikaci mezi 37 tisíc až 63 tisíc za měsíc. Celkově loni lékaři předepsali elektronicky přes 85,9 milionu receptů na léky. Lékař může pacientovi e-recept také vytisknout na papír. Další možností je načtení občanského průkazu, který lékárnu spojí s elektronickým záznamem pacienta o předepsaném léku.

