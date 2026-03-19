Michal Nosek: Stát vám vysvětlí, proč máte rodit. Rusko posílá bezdětné ženy na převýchovu
Když žena nechce děti, není to v Rusku její volba, ale problém k nápravě. Nové doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům ukazuje, kam až může zajít stát, který zaměňuje demografii za ideologii. A osobní svobodu považuje za chybu v systému. Tohle už není populační politika. Tohle je ideologie v bílém plášti.
Ruský stát se rozhodl, že klesající porodnost nevyřeší lepšími podmínkami pro život, ale „opravou“ žen. Pokud nechceš děti, nejsi člověk s vlastním rozhodnutím, jsi problém k řešení.
Doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům je nebezpečné ne proto, že by psychologická péče byla špatná, ale proto, že se z ní stává nástroj moci. Medicína má léčit, ne přesvědčovat, jak má člověk žít.
Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.
Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo
Politika
Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.
O to cyničtější to je v zemi, která zároveň posílá tisíce mužů do války a přispívá k jejich smrti. Jedny životy mizí na frontě, druhé mají ženy „dodat“. Člověk se mění v položku statistiky.
Jenže lidé nemají děti tam, kde nemají jistotu, svobodu a důvěru v budoucnost. Ne proto, že by měli špatný postoj. Snažit se změnit realitu tím, že změníte myšlení lidí, je starý trik, který a vždycky selže.
Ještě na konci komunistické éry v 80. letech bylo Polsko zemí, kde se základní potraviny jako cukr nebo mouka vydávaly na příděl a průměrný Polák si vydělal jen desetinu toho, co lidé v tehdejším západním Německu. O generaci později je situace úplně jiná. Polská ekonomika dnes překonala velikostí Švýcarsko, patří mezi dvacet největších na světě a její roční výkon přesahuje bilion dolarů, tedy více než 21 bilionů korun.
Polský ekonomický zázrak. Jak se z komunistické trosky stala země, která předběhla Švýcarsko
Money
Ještě na konci komunistické éry v 80. letech bylo Polsko zemí, kde se základní potraviny jako cukr nebo mouka vydávaly na příděl a průměrný Polák si vydělal jen desetinu toho, co lidé v tehdejším západním Německu. O generaci později je situace úplně jiná. Polská ekonomika dnes překonala velikostí Švýcarsko, patří mezi dvacet největších na světě a její roční výkon přesahuje bilion dolarů, tedy více než 21 bilionů korun.
Rozhodnutí mít, nebo nemít děti patří k nejintimnějším v životě. Ve chvíli, kdy do něj začne stát vstupovat, byť jen doporučením, už nejde o podporu rodiny, ale o kontrolu jednotlivce. A to je problém, který žádná porodnost nevyřeší.