Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Michal Nosek: Stát vám vysvětlí, proč máte rodit. Rusko posílá bezdětné ženy na převýchovu

Ruský prezident Vladimir Putin
Profimedia
Michal Nosek
Když žena nechce děti, není to v Rusku její volba, ale problém k nápravě. Nové doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům ukazuje, kam až může zajít stát, který zaměňuje demografii za ideologii. A osobní svobodu považuje za chybu v systému. Tohle už není populační politika. Tohle je ideologie v bílém plášti.

Ruský stát se rozhodl, že klesající porodnost nevyřeší lepšími podmínkami pro život, ale „opravou“ žen. Pokud nechceš děti, nejsi člověk s vlastním rozhodnutím, jsi problém k řešení.

Doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům je nebezpečné ne proto, že by psychologická péče byla špatná, ale proto, že se z ní stává nástroj moci. Medicína má léčit, ne přesvědčovat, jak má člověk žít.

Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.

O to cyničtější to je v zemi, která zároveň posílá tisíce mužů do války a přispívá k jejich smrti. Jedny životy mizí na frontě, druhé mají ženy „dodat“. Člověk se mění v položku statistiky.

Jenže lidé nemají děti tam, kde nemají jistotu, svobodu a důvěru v budoucnost. Ne proto, že by měli špatný postoj. Snažit se změnit realitu tím, že změníte myšlení lidí, je starý trik, který a vždycky selže.

Polský ekonomický zázrak. Jak se z komunistické trosky stala země, která předběhla Švýcarsko

Ještě na konci komunistické éry v 80. letech bylo Polsko zemí, kde se základní potraviny jako cukr nebo mouka vydávaly na příděl a průměrný Polák si vydělal jen desetinu toho, co lidé v tehdejším západním Německu. O generaci později je situace úplně jiná. Polská ekonomika dnes překonala velikostí Švýcarsko, patří mezi dvacet největších na světě a její roční výkon přesahuje bilion dolarů, tedy více než 21 bilionů korun.

Rozhodnutí mít, nebo nemít děti patří k nejintimnějším v životě. Ve chvíli, kdy do něj začne stát vstupovat, byť jen doporučením, už nejde o podporu rodiny, ale o kontrolu jednotlivce. A to je problém, který žádná porodnost nevyřeší.

Ruský prezident Vladimir Putin (na snímku z 5. května 2022)

Putinovy velmocenské plány hatí vymírání Ruska, emigrace desítek tisíc lidí a padlí na Ukrajině

Rusko viní tvůrce filmu Pan Nikdo proti Putinovi z nezákonného natáčení dětí

Rusko viní tvůrce filmu Pan Nikdo proti Putinovi z nezákonného natáčení dětí
Profimedia
ČTK
Rusko poprvé oficiálně reaguje na oscarový dokument kritizující poměry v ruských školách. Snímek „Pan Nikdo proti Putinovi“ podle tamní rady pro lidská práva porušil zákon, když použil záběry nezletilých dětí.

Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez souhlasu jejich rodičů. Podle agentury AFP jde o první oficiální reakci Moskvy na tento film kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, který vznikl v česko-dánské koprodukci.

Učitel natáčel propagandu zevnitř

Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel. Dokumentují propagandu na škole v jednom městě za Uralem, zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Předtím, než frustrovaný učitel z Ruska v roce 2024 uprchl, se rozhodl zaznamenávat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni.

Česko slaví Oscara. Dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu Akademie

Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Ocenění převzali tvůrci během slavnostního ceremoniálu v losangeleském sále Dolby Theatre. Jeden z režisérů a zároveň hlavních protagonistů filmu Pavel Talankin při přebírání ceny vyzval k ukončení všech válek.

Ruská rada pro lidská práva na telegramu uvedla, že se obrátila na organizátory cen Oscar a na generálního ředitele organizace UNESCO. Žádá také, aby americká filmová akademie prověřila, zda je dílo v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.

Podle rady byly záběry nezletilých použity bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců dětí a také v rozporu s omezeným účelem, pro který byly původně pořízeny ve školním prostředí. Rada také tvrdí, že se rodiče a zákonní zástupci dětí vystupujících ve filmu obrátili na ruské úřady, aby chránili práva svých potomků.

Kreml mlčí

Kreml se ke snímku, který v neděli v Los Angeles získal Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film, opakovaně odmítl vyjádřit. „Ten film jsem neviděl,“ uvedl v pondělí mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Film se rovněž neobjevuje v přehledu výsledků Oscarů, který v neděli zveřejnila ruská státní agentura RIA Novosti.

Oceněný film Sbormistr narazil u soudu. Ten předběžně zakázal jeho televizní vysílání kvůli možnému zásahu do práv oběti.

Profimedia
ČTK
Americký soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky. Stanici prakticky vyřadily z provozu škrty Trumpovy administrativy. Do práce se má vrátit více než tisíc lidí.

Americký federální soudce v úterý nařídil obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než 1000 jejích zaměstnanců, kteří před rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury.

Americký prezident Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz jeho administrativa prakticky vyřadila z provozu.

Zaměstnanci americké rozhlasové stanice Hlas Ameriky (Voice of America) zažalovali u soudu v New Yorku administrativu prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura Reuters. Zaměstnanci tvrdí, že omezení médií financovaných agenturami Spojených států porušuje jejich právo na novinářskou svobodu podle prvního dodatku ústavy. Ten garantuje svobodu projevu.

Soud: škrty porušily zákon

Okresní soudce Royce Lamberth dal Agentuře Spojených států pro globální média (USAGM), jež má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou, týden na vytvoření plánu obnovy vysílání Hlasu Ameriky.

Téměř úplné zastavení činnosti USAGM podle Lambertha porušilo federální administrativní zákony.

Tisíc zaměstnanců doma

USAGM loni v březnu více než 1000 zaměstnancům Hlasu Ameriky nařídila zůstat doma. Učinila tak poté, co Trump podepsal příkaz zredukovat činnost agentury na zákonné minimum. Hlas Ameriky od té doby fungoval v omezeném provozu.

Španělské město Valencie v těchto dnech opět ožívá slavnostmi zvanými Fallas, během nichž jsou v jeho ulicích k vidění obří figuríny. Ty často satiricky zobrazují místní i světové politiky a také letos se v nich objevila i mírová poselství, informoval deník El País.

Sporné kroky vedení

Lamberth na začátku března rozhodl, že prozatímní šéfka agentury Kari Lakeová neměla pravomoci, aby nařídila razantní škrty v rozpočtu a personálu stanice.

V čele agentury ji totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů. Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku.

Lamberth v uplynulých měsících opakovaně zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a propouštění personálu Hlasu Ameriky.

Stanice s historickým posláním

Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku.

Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř 50 jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.

Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

Doporučujeme