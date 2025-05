Merz vyhlásil národní nouzovou situaci v otázce azylu

Nový německý kancléř Friedrich Merz se podle deníku Die Welt rozhodl vyhlásit národní nouzovou situaci v otázkách migrace a azylu.

Cílem opatření je podle dnešní zprávy listu pozastavit platnost takzvané dublinské dohody, která mimo jiné stanoví, že za vyřízení žádosti o azyl je zodpovědná ta země Evropské unie, v níž podal cizinec žádost o azyl jako v první. Podrobné informace o opatření nyní dostávají na ministerstvu vnitra velvyslanci sousedních zemí, napsal Die Welt. Česko s Německem sdílí hranici dlouhou 817 kilometrů.

Kdy začne platit?

Kdy by měla „národní nouzová situace“ začít platit, není podle Die Welt zatím jasné. Vyvolat se ji kancléř podle listu rozhodl, aby mohl aktivovat článek 72 Smlouvy o fungování Evropské unie, která umožňuje členským zemím odklonit se od některých pravidel v zájmu „udržení veřejného pořádku a ochrany vnitřní bezpečnosti“. Zda je takový postup v souladu s unijním právem, není jasné. Předchozí vláda vedená sociální demokracií (SPD) tvrdila, že nikoliv. SPD je nyní součástí nové koaliční vlády s Merzovou konzervativní unií CDU/CSU.

Merz, který se stal v úterý desátým kancléřem spolkové republiky, dlouhodobě upozorňoval, že jeho kabinet okamžitě po nástupu do funkce zpřísní boj proti nelegální migraci. Už ve středu ministr vnitra Alexander Dobrindt rozhodl, že napříště mohou být na pozemních hranicích odmítáni i migranti, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Zároveň oznámil, že zvýší počet spolkových policistů na hranicích.

Dobrindt podle svých slov zrušil ústní příkaz z roku 2015, který odmítání žadatelů o azyl přímo na hranicích neumožňoval. V roce 2015 se Německo potýkalo s migrační krizí, kdy do země po takzvané balkánské stezce přicházely stovky tisíc migrantů, převážně Syřanů prchajících před válkou ve své zemi.

Zpřísnění opatření na hranicích ohlášená Dobrindtem ve středu se podle německých médií začala projevovat na hranicích už dnes, a to včetně česko-saské a česko-bavorské hranice. Český premiér Petr Fiala ve středu ujistil, že případné komplikace vyplývající ze zpřísnění kontrol bude česká vláda řešit.

Německo kvůli nelegální migraci kontroluje už od roku 2015 hranice s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Loni v září se spolková policie objevila také na hranicích s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem, a kontroluje tak více či méně intenzivně celou pozemní hranici. Německo je přitom členem takzvaného schengenského prostoru volného pohybu, v němž by na vnitřních hranicích kontroly být neměly. Současné kontroly jsou nahlášené u Evropské komise do 15. září.