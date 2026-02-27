Máme potravinového ombudsmana. Momentálně ale hlídá jen deset druhů základních potravin

Vyberte si z našich newsletterů

Zleva ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a potravinový ombudsman Jindřich Fialka
ČTK
Ivana Pečinková
Projekt potravinového ombudsmana nezůstal jen v režimu populistických proklamací. Ve čtvrtek odstartoval a míra jeho připravenosti může docela překvapit. Škoda jen, že se srovnání agrárních, potravinářských a spotřebitelských cen omezuje (zatím?) pouze na deset druhů potravin.

Projekt potravinového ombudsmana, ochránce práv spotřebitelů i tuzemských producentů především v oblasti cen potravin, dostal své konkrétní obrysy. Ministr zemědělství Martin Šebestyán ve čtvrtek dekoroval dosavadního vrchního ředitele sekce ministerstva zemědělství Jindřicha Fialku. „Chceme, aby lidé měli přístup k objektivním informacím a potravinový ombudsman je nástrojem pro větší otevřenost. Jeho úkolem je zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců a výrobců potravin,“ uvedl ministr. Vymezil se však proti představě, že by cílem ministerstva byla regulace obchodních marží či cen.

Nový web je užitečný

Nejširší veřejnost má od čtvrtka k dispozici webovou stránku bezpecnostpotravin.cz, která kromě mnoha různých oblastí, týkajících se bezpečnosti a kvality potravin, obsahuje i informace týkající se vývoje spotřebitelských cen vybraných potravin a jejich porovnání s cenami zemědělců a výrobců potravin a také vývoj hrubých marží a maloobchodní přirážky.

Všechna čísla vycházejí ze statistik Českého statistického úřadu, hrubá marže a obchodní přirážka jsou výpočtem ministerstva zemědělství.

Michal Nosek: Český sen? Nakoupit levněji než soused

Názory

„Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ Lidl zavádí nový přístup k zákazníkům, který má osvobodit zákazníky od závislosti na akčních nabídkách a přinést větší volbu a pohodu do každodenního nakupování. Reaguje tak na dlouhodobý trend, kdy Češi patří k nejvíce slevově orientovaným spotřebitelům v Evropě. Akční nabídky ale neopouští, zákazník má právo volit podle sebe. Jenže co kdyby to někdo v marketingu vzal opačně?

Tyto informace mohou být pro spotřebitele i firmy – součástí řetězce na trase od pole či chovných stání až po pult obchodů – užitečné. Data o vývoji spotřebitelských cen vybraných výrobků lze sice najít na webu ČSÚ, ale server bezpecnostpotravin.cz je nabízí v daleko komfortnější podobě, například formou grafů zachycujících vývoj od ledna 2025. Navíc i s výpočtem marže či obchodní přirážky, což je oblast, o níž se ve výrobě a cenách potravin vedou největší spory.

Vadou na kráse ovšem je, že přehledy cen i marží a obchodních přirážek se týkají pouze deseti druhů základních potravin. Bude se seznam rozšiřovat? To je otázka do pranice.

Zajímavé, ale spíše pro ekonomy, je také srovnání cenových indexů vybraných skupin zemědělských výrobků či potravinářského zboží v Česku a v Evropské unii.

Web samozřejmě nezapře, že vznikl pod stejnou střechou jako web ministerstva zemědělství. Jeho menu se většinou protíná s menu ministerského webu. Ale rozdíl je v tom, že ombudsmanský web v položkách menu pro spotřebitele obsahuje velmi srozumitelný, encyklopedický přehled problematiky, které se týká.

Jsou snad ze zlata? Rusy šokuje cena oblíbených okurek

Money

Co se to děje? Z běžné zeleniny se stala „delikatesa“. Reagují podrážděně na sociálních sítích ruští spotřebitelé na to, že okurky dnes stojí víc než dovážené banány. Okurky se v Rusku staly posledním symbolem válečného zdražování. Politici bombardují dotazy jejich producenty, kteří veřejnost ujišťují, že okurky by měly zlevnit až se oteplí, zřejmě už v březnu.

Mediátor řešení vztahů

Ministr Šebestyán na tiskové konferenci dále představil, jaká by měla být role ombudsmana Jindřicha Fialky. „Ombudsman bude fungovat jako mediátor řešení vztahů mezi všemi články v potravinovém řetězci a jako kontakt pro spotřebitele a firmy ke komunikaci a podávání podnětů. Cílem je zajištění kvalitních, bezpečných, dostupných potravin, podpora domácí produkce a zvýšení informovanosti spotřebitelů,“ řekl ministr.

„Budu působit jako mediátor vztahů, tedy jako prostředník při řešení vztahů mezi zemědělci, zpracovateli, obchodníky i spotřebiteli. Budu přímou spojkou pro podávání podnětů a komunikaci se spotřebiteli i podnikateli,“ řekl ještě jednoznačněji Fialka, který na ministerstvu zároveň zůstává i ve funkci vrchního ředitele sekce potravinářství. Předtím byl náměstkem ministra a působil i jako předseda dozorčí rady Výzkumného ústavu potravinářského v Praze.

Absolvent České zemědělské univerzity se dlouhodobě zaměřuje na potravinové právo, kvalitu zemědělských produktů, národní dotační programy pro potravinářství a podílel se i na vytváření systému kontrol a auditů v rámci potravinového řetězce. Českou republiku zastupoval v řadě zahraničních odborných grémií.

Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Neparlamentní strany slibují levnější potraviny, ale má to háček. Vychází z populistických a neověřených dat, uvádí odborníci

Volby 2025

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Michal Nosek: Když se extremismus ohýbá podle koalice

Ministr vnitra Metnar
Profimedia.cz
Ministr vnitra Lubomír Metnar stáhl dovolání ve sporu se SPD s tvrzením, že bylo podáno bez jeho vědomí. Pokud je to pravda, selhal úřad. Pokud ne, selhal ministr. A v obou případech se nebezpečně rozostřuje hranice mezi odborným posudkem státu a politickým obchodem.

Rozhodnutí ministra vnitra Lubomíra Metnara stáhnout dovolání ve sporu s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) není jen technická korekce procesního kroku. Je to politické gesto.

Oficiální vysvětlení zní téměř neuvěřitelně: dovolání bylo podáno bez ministrova pověření a „za jeho zády“. Buď tedy ministerstvo vnitra, jeden z nejmocnějších bezpečnostních resortů, činí zásadní kroky u Nejvyššího soudu bez vědomí svého šéfa. Anebo ministr potřeboval důvod, jak z nepříjemného sporu vycouvat. Ani jedna varianta nevzbuzuje důvěru.

Stát bez obrany

Soudy pravomocně rozhodly, že zařazení SPD do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020 porušilo práva hnutí. To je legitimní výsledek soudního přezkumu. Stát má povinnost rozsudek respektovat. Ale má také právo, a někdy i povinnost, bránit odborné závěry svých analytiků až do poslední instance, pokud je přesvědčen o jejich oprávněnosti.

Právě o to šlo. Zpráva o extremismu, vydaná ještě za ministra Jana Hamáčka, označila SPD za xenofobně orientované populistické hnutí s významnou rolí v šíření předsudečné nenávisti. Soudy konstatovaly, že tehdejší výroky a aktivity hnutí nenaplnily kritéria, která si samo ministerstvo nastavilo. To je spor o výklad práva a definici pojmů. Jenže dnes už to není jen právní spor.

SPD vedená Tomiem Okamurou je součástí vládní většiny spolu s hnutím ANO. A právě z tohoto hnutí pochází i ministr Metnar. Náhle se tak stát přestává bránit proti straně, která spoluutváří jeho parlamentní oporu.

Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan mluví o smutném signálu pro experty. Má pravdu v jednom podstatném bodě. Bezpečnostní analytici musí vědět, že jejich práce nestojí a nepadá s tím, kdo zrovna sedí ve Strakově akademii a kdo drží vládní většinu ve Sněmovně. Pokud se státní dokumenty o extremismu stávají předmětem koaličních ústupků, jejich váha dramaticky klesá.

Donald Trump má svou propagaci skvěle propracovanou

Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu

Názory

Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.

Spor se spojencem nevoní

Metnar tvrdí, že ctí pravomocná rozhodnutí soudů. To zní státnicky. Ale respekt k soudu není totéž co rezignace na právní argumentaci. Stažení dovolání není akt pokory. Je to akt volby. A ta volba je čitelná. Spor se spojencem je zbytečný luxus.

Celá kauza tak odhaluje něco hlubšího než jen přestřelku mezi současným a bývalým ministrem. Ukazuje, jak křehká je hranice mezi odborným hodnocením bezpečnostních rizik a politickým pragmatismem. Dnes se upraví procesní krok. Zítra se může upravit samotná definice.

Extremismus by měl být kategorií bezpečnostní, ne koaliční. Pokud se začne měřit podle toho, kdo právě zvedá ruku pro vládní zákony, přestává být analytickým pojmem, a stává se politickou gumou.

Tomio Okamura a Andrej Babiš

Michal Nosek: Poctivý český rohlík podle Okamury. Bude dražší a stejně vám ztvrdne

Názory

Politická debata o cenách potravin se zvrhla v divadlo. Viníci jsou jasní, řešení méně. Vlastenectví něco stojí a zaplatí to vždy a jenom spotřebitel.

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Andrej Babiš
ČTK
Andrej Babiš se při dotazech na Ukrajinu tváří, jako by polykal kopřivy. To není moje téma, to bylo téma Fialovy vlády, odpovídá pravidelně. Jeho téma prý je, aby se Čechům žilo dobře.

Každý soudný člověk ví, že Babišův zájem o život Čechů jsou prázdná fráze. Je to politický marketing. Babišovi houby záleží na běžných Češích. Potřebuje je, aby ho volili a on mohl vládnout. Agrofert mu nestačil. Proto si kupuje voliče, schodek rozpočtu je mu jedno. Uplácí hlavně důchodce, klíčovou voličskou základnu. Přes zastropování odchodu do penze na pětašedesáti letech nejede vlak.

Zákony pro Babiše neplatí

Dát masám nějaký ten cukr, na tom stojí vládnutí Andreje Babiše. Zlevníme elektřinu. Poplatek za obnovitelné zdroje nyní platí stát. Spotřebitel ušetří pár set korun, a je mu úplně jedno, že toto opatření jde na účet schodku státního rozpočtu, který má za letošek přesáhnout zákonné maximum. Zákony pro Babiše neplatí, když bude chtít, udělá si jiné.

Babišovo klíčové téma je teď úprava systému emisních povolenek, ne nějaká Ukrajina. Bojuje prý za občany, nechce, aby lidé platili víc za benzín, chce pomoci průmyslu. Jednoduché, pochopitelné cíle. Už jen samotným vzdorem vůči „Bruselu“ sbírá body u svých voličů. To je to jediné, o co Babišovi reálně jde.

Andrej Babiš

Babiš: Ukrajina není prioritou vlády, válku má řešit Trump

Politika

Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V rozhovoru pro Deník.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ukrajina podle něj v souladu s volebním programem vládních stran není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

O peníze mu šlo dřív, když podnikal. Teď jich má dost. Začal podnikat v politice, a tam se počítají hlasy. Udělá cokoliv, aby je získal. Lidé si za Fialovy vlády stěžovali, že se jim nevede dobře. Faktem je, že Fiala hospodářské politice moc nerozuměl, nebavila ho. Držel principy, posouval Česko blíž k vyspělé Evropě. Přestože rozvoj ekonomiky šel tak trochu kolem něj, za poslední dva roky jeho vlády se ekonomice překvapivě celkem dařilo. Klesla inflace, platy rostly, nezaměstnanost nízká. Babišovi se přesto podařilo vytvořit obraz Fialy jako packala.

Fiala je státník, Babiš hokynář

Za Fialův opravdový postoj k okupované Ukrajině bychom měli být bývalému premiérovi vděční. Fiala je na rozdíl od Babiše principiální člověk, státník. Babiš je hokynář. Co se mu hodí do krámu, použije, na prostředky nehledě. Nyní se mu nehodí výdaje na armádu. U voličů víc zabírá marketingový výtvor, že by měl raději zdravé spoluobčany, aby dlouho žili.

Jde o poněkud krátkozraký přístup. Ano, Fiala málo akcentoval dobré zprávy pro občany. A když je sděloval, působil málo důvěryhodně. Bylo na něm patrné, že ho zajímají vyšší cíle. Babiš umí počítat. Když slíbí nemocnicím nový přístroj, může si dvakrát podtrhnout, že působí jako lidumil. Ne válce, ano prosperitě.

Petr Fiala

„Sobecký postoj“. Fiala ostře zareagoval na Babiše kvůli výdajům na obranu

Politika

Amerického prezidenta Donalda Trumpa nepotěší, že Česká republika nehodlá plnit spojenecké závazky. Pro dlouhý život je třeba starat se o bezpečnost, uvedl expremiér Petr Fiala (ODS) k výrokům předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) ohledně plánovaných výdajů na obranu. Babiš v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Česko určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). „Prioritou je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl. Podle Fialy jde o sobecký postoj.

ČTK

Přečíst článek

Je to kupecký přístup k životu. V tom se podobá Trumpovi. Možná má propočítané, že když se bude dostatečně k Trumpovi lísat, nebude na něj platit Trumpův tlak na vyšší výdaje na zbrojení. Koupíme si přece F 35, takže to budeme mít v Americe dobré. A tři a půl procenta na obranu jsem neslíbil já, ale Fiala.

Babiš nechce vnímat, že nejde o kupecké počty, ale o důvěryhodnost země. Když chceme patřit k západnímu okruhu, a něco tam slíbíme, a potom neplníme, protože se nám to zrovna nehodí do krámu, je to hloupá hra. Ztrácíme důvěru společenství, jehož chceme být součástí. Jednou se nám toto Babišovo počtářství může zle vymstít. Ale to už bude Babišovi jedno, jeho socha blahotvůrce bude stát.

