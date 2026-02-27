Máme potravinového ombudsmana. Momentálně ale hlídá jen deset druhů základních potravin
Projekt potravinového ombudsmana nezůstal jen v režimu populistických proklamací. Ve čtvrtek odstartoval a míra jeho připravenosti může docela překvapit. Škoda jen, že se srovnání agrárních, potravinářských a spotřebitelských cen omezuje (zatím?) pouze na deset druhů potravin.
Projekt potravinového ombudsmana, ochránce práv spotřebitelů i tuzemských producentů především v oblasti cen potravin, dostal své konkrétní obrysy. Ministr zemědělství Martin Šebestyán ve čtvrtek dekoroval dosavadního vrchního ředitele sekce ministerstva zemědělství Jindřicha Fialku. „Chceme, aby lidé měli přístup k objektivním informacím a potravinový ombudsman je nástrojem pro větší otevřenost. Jeho úkolem je zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců a výrobců potravin,“ uvedl ministr. Vymezil se však proti představě, že by cílem ministerstva byla regulace obchodních marží či cen.
Nový web je užitečný
Nejširší veřejnost má od čtvrtka k dispozici webovou stránku bezpecnostpotravin.cz, která kromě mnoha různých oblastí, týkajících se bezpečnosti a kvality potravin, obsahuje i informace týkající se vývoje spotřebitelských cen vybraných potravin a jejich porovnání s cenami zemědělců a výrobců potravin a také vývoj hrubých marží a maloobchodní přirážky.
Všechna čísla vycházejí ze statistik Českého statistického úřadu, hrubá marže a obchodní přirážka jsou výpočtem ministerstva zemědělství.
Tyto informace mohou být pro spotřebitele i firmy – součástí řetězce na trase od pole či chovných stání až po pult obchodů – užitečné. Data o vývoji spotřebitelských cen vybraných výrobků lze sice najít na webu ČSÚ, ale server bezpecnostpotravin.cz je nabízí v daleko komfortnější podobě, například formou grafů zachycujících vývoj od ledna 2025. Navíc i s výpočtem marže či obchodní přirážky, což je oblast, o níž se ve výrobě a cenách potravin vedou největší spory.
Vadou na kráse ovšem je, že přehledy cen i marží a obchodních přirážek se týkají pouze deseti druhů základních potravin. Bude se seznam rozšiřovat? To je otázka do pranice.
Zajímavé, ale spíše pro ekonomy, je také srovnání cenových indexů vybraných skupin zemědělských výrobků či potravinářského zboží v Česku a v Evropské unii.
Web samozřejmě nezapře, že vznikl pod stejnou střechou jako web ministerstva zemědělství. Jeho menu se většinou protíná s menu ministerského webu. Ale rozdíl je v tom, že ombudsmanský web v položkách menu pro spotřebitele obsahuje velmi srozumitelný, encyklopedický přehled problematiky, které se týká.
Mediátor řešení vztahů
Ministr Šebestyán na tiskové konferenci dále představil, jaká by měla být role ombudsmana Jindřicha Fialky. „Ombudsman bude fungovat jako mediátor řešení vztahů mezi všemi články v potravinovém řetězci a jako kontakt pro spotřebitele a firmy ke komunikaci a podávání podnětů. Cílem je zajištění kvalitních, bezpečných, dostupných potravin, podpora domácí produkce a zvýšení informovanosti spotřebitelů,“ řekl ministr.
„Budu působit jako mediátor vztahů, tedy jako prostředník při řešení vztahů mezi zemědělci, zpracovateli, obchodníky i spotřebiteli. Budu přímou spojkou pro podávání podnětů a komunikaci se spotřebiteli i podnikateli,“ řekl ještě jednoznačněji Fialka, který na ministerstvu zároveň zůstává i ve funkci vrchního ředitele sekce potravinářství. Předtím byl náměstkem ministra a působil i jako předseda dozorčí rady Výzkumného ústavu potravinářského v Praze.
Absolvent České zemědělské univerzity se dlouhodobě zaměřuje na potravinové právo, kvalitu zemědělských produktů, národní dotační programy pro potravinářství a podílel se i na vytváření systému kontrol a auditů v rámci potravinového řetězce. Českou republiku zastupoval v řadě zahraničních odborných grémií.