50 tisíc na startu. Metnarův recept, jak přitáhnout lidi k policii
Ministr vnitra Lubomír Metnar chce postupně navyšovat platy policistů a hasičů, každoročně o pět procent. Do konce volebního období Babišovy nové vlády by tak nástupní mzda policistů i hasičů měla dosáhnout 50 tisíc korun.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se chce zaměřit na personální stabilizaci policistů a hasičů. Na tiskové konferenci ve středu zopakoval, že chce navyšovat platy příslušníků postupně tak, aby nástupní platy po absolvování povinné přípravy dosáhly 50 tisíc korun. Za další z priorit označil i materiální zabezpečení obou sborů.
„Víme, že jednorázové navýšení platů nestačí. Letos jsme sice zachovali pětiprocentní růst, tím to však nekončí. V navyšování odměňování musíme pokračovat po celé volební období, abychom platy dostali na konkurenceschopnou úroveň odpovídající významu a náročnosti jejich služby,“ uvedl Metnar. O tom, jak bude navyšování pokračovat, se podle něj nyní vede odborná debata.
Pět procent ročně
Doplnil, že by každý rok měly nástupní platy příslušníkům stoupnout o pět procent, což vyjde na zhruba 2,7 miliardy korun ročně. Na konci volebního období by tak měly nástupní platy vzrůst včetně letošního navýšení dohromady o 20 procent, čímž podle něj dosáhnou avizované výše.
Důležité je podle ministra ale také materiální vybavení bezpečnostních sborů a jeho modernizace, nastavení kariérního řádu, kvalitní výcvik či omezení administrativní zátěže.
Policii chybí 5000 lidí
Policejní prezident Martin Vondrášek doplnil, že u policie nyní chybí asi 5 000 příslušníků. U sboru je ale podle něj nyní více než 41 tisíc policistů, což je nejvíce od roku 2012. Navýšení tarifních platů pro policisty je podle něj pro stabilizaci důležité, důležitý je však i předvídatelný vývoj podmínek služby a jejího ohodnocení. Jako jednu z velkých ambicí policie zmínil digitální přestupkové řízení.
Podle generálního ředitele hasičů Vladimíra Vlčka je nastavení platového systému rovněž pro personální stabilizaci zásadní. Zopakoval, že by hasiči potřebovali navýšit počet služebních míst zhruba o tisícovku. Jako další prioritu zmínil zajištění varování lidí přes mobilní telefony při mimořádných událostech v Česku, tzv. systém Cell Broadcast.
Výměny ve vedení?
Letos v létě skončí Vlčkovi funkční období, Vondráškovi uplyne pět let ve funkci příští rok na jaře. „Zatím to u mě není na programu dne aktuální, ale mohu vás ujistit, pokud k tomu dojde, tak já budu přistupovat k tomu, že budu chtít na ta daná místa dosadit odborníky, kteří projdou výběrovým nebo nabídkovým řízením, a potom se rozhodnu,“ řekl k možné výměně pozic Metnar.
