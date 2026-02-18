50 tisíc na startu. Metnarův recept, jak přitáhnout lidi k policii

Nový magazín právě vychází!

Ministr vnitra Lubomír Metnar chce postupně navyšovat platy policistů a hasičů, každoročně o pět procent. Do konce volebního období Babišovy nové vlády by tak nástupní mzda policistů i hasičů měla dosáhnout 50 tisíc korun.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se chce zaměřit na personální stabilizaci policistů a hasičů. Na tiskové konferenci ve středu zopakoval, že chce navyšovat platy příslušníků postupně tak, aby nástupní platy po absolvování povinné přípravy dosáhly 50 tisíc korun. Za další z priorit označil i materiální zabezpečení obou sborů.

„Víme, že jednorázové navýšení platů nestačí. Letos jsme sice zachovali pětiprocentní růst, tím to však nekončí. V navyšování odměňování musíme pokračovat po celé volební období, abychom platy dostali na konkurenceschopnou úroveň odpovídající významu a náročnosti jejich služby,“ uvedl Metnar. O tom, jak bude navyšování pokračovat, se podle něj nyní vede odborná debata.

Kandidát hnutí ANO na vnitro Lubomír Metnar

David Ondráčka: Metnar a Zůna. Budoucí ministři budou „bezpečnostní duo Pat a Mat“

Názory

Metnar a Zůna, budoucí ministři vnitra a obrany, budou bezpečnostní duo Pat a Mat. Ve složité geopolitické době plné rizik bude naše vnitřní a vnější bezpečnost v rukou takových nešťastníků. Považuji to za nejhorší duo za dlouhé roky, které na těchto klíčových postech bezpečnostní politiky bude působit (a to tam už seděli opravdu různé figurky). Máme se na co těšit.

David Ondráčka

Pět procent ročně

Doplnil, že by každý rok měly nástupní platy příslušníkům stoupnout o pět procent, což vyjde na zhruba 2,7 miliardy korun ročně. Na konci volebního období by tak měly nástupní platy vzrůst včetně letošního navýšení dohromady o 20 procent, čímž podle něj dosáhnou avizované výše.

Důležité je podle ministra ale také materiální vybavení bezpečnostních sborů a jeho modernizace, nastavení kariérního řádu, kvalitní výcvik či omezení administrativní zátěže.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Policii chybí 5000 lidí

Policejní prezident Martin Vondrášek doplnil, že u policie nyní chybí asi 5 000 příslušníků. U sboru je ale podle něj nyní více než 41 tisíc policistů, což je nejvíce od roku 2012. Navýšení tarifních platů pro policisty je podle něj pro stabilizaci důležité, důležitý je však i předvídatelný vývoj podmínek služby a jejího ohodnocení. Jako jednu z velkých ambicí policie zmínil digitální přestupkové řízení.

Podle generálního ředitele hasičů Vladimíra Vlčka je nastavení platového systému rovněž pro personální stabilizaci zásadní. Zopakoval, že by hasiči potřebovali navýšit počet služebních míst zhruba o tisícovku. Jako další prioritu zmínil zajištění varování lidí přes mobilní telefony při mimořádných událostech v Česku, tzv. systém Cell Broadcast.

Výměny ve vedení?

Letos v létě skončí Vlčkovi funkční období, Vondráškovi uplyne pět let ve funkci příští rok na jaře. „Zatím to u mě není na programu dne aktuální, ale mohu vás ujistit, pokud k tomu dojde, tak já budu přistupovat k tomu, že budu chtít na ta daná místa dosadit odborníky, kteří projdou výběrovým nebo nabídkovým řízením, a potom se rozhodnu,“ řekl k možné výměně pozic Metnar.

Česko vstupuje do vyšší mzdové ligy. OECD brzdí nadšení

Money

Minimální mzda dosahuje v ČR 22 400 korun. V přepočtu podle kupní síly postupuje Česko do vyšší evropské ligy. OECD ale upozorňuje na slabý růst produktivity. Konvergence k Západu tak může zpomalit.

Lukáš Kovanda

Stanislav Šulc: EET se vrací. Ale kam zmizela Účtenkovka?

Ministryně financí Alena Schillerová představuje EET
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.

Ministryně financí Alena Schillerová představila EET 2.0, která bude zcela jistě lepší, snesitelnější, dokonalejší a ve všech ohledech přijatelnější než ta původní zatracovaná, kterou dokonce sama předchozí vláda Andreje Babiše pozastavila kvůli pandemii.

Nová elektronická evidence tržeb se tou první zjevně v mnohém poučila, a tak kupříkladu nebude nabíhat postupně, ale plošně, dále si kvůli ní nikdo nebude muset kupovat žádnou kasu od českých miliardářů, ale stačí mu mobilní telefon.

A co je zcela zásadní revoluční počin: nebude se tisknout žádná účtenka. Co vypadá jako další vstřícné gesto, je ve skutečnosti přiznání, že nebude žádná Účtenkovka, tedy loterie o hodnotné ceny, která vybízela tradičně neposlušně švejkující Čechy brát si v provozech účty.

Dýška legálně a bez daně. Česko následuje globální trend

Názory

Ministerstvo financí vedle nové podoby EET a snížení DPH na nealkoholické nápoje navrhuje osvobodit spropitné od daně a odvodů. To by se nově – ať už zaplacené kartou, nebo v hotovosti – mělo stát oficiálním příjmem zaměstnanců. Spropitné by přitom mělo mít nulovou daň z příjmu a neměly by se na něj vztahovat ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Lukáš Kovanda

Konec předstírání

Konec Účtenkovky je tak ukázka toho, jak zavádění podobných „inovací“ v praxi funguje. První fáze je často spojená s nějakou pozitivní motivací, například v podobě hodnotných cen. O morálním rozměru celé události snad ani nemá cenu spekulovat, člověk by se v myšlenkách dostal tam, kam nejspíš ani nechce.

Ale nyní již vláda prostě EET zavede a už v podstatě nic nepředstírá: počítá s tím, že na daních vybere o 15 miliard korun víc, to je tedy podle ministerstva onen potenciál, který lze očekávat legalizací různých leváren ve službách a maloobchodu, které jsou tu v šedé, jinde dokonce v černé části ekonomiky.

Tedy zjednodušeně řečeno: EET má podle vlády zatočit s nepoctivci, které jinak nedokáže postihnout, na což ale ve skutečnosti dojedou všichni, což se nezměnilo proti původnímu plánu.

EET 2.0. Schillerová slibuje miliardy do rozpočtu

Money

Evidence tržeb se vrací v nové podobě. Podle šéfky financí Schillerové nebude povinná pro nejmenší podnikatele. Fiskální přínos EET ministerstvo vyčíslilo až na 15 miliard korun ročně.

ČTK

Smělé, přesto nedostatečné plány

Připomeňme pro kontext dva podstatné údaje: původní EET v roce 2017 (první celorok fungující s EET) vynesla zhruba pět miliard, což bylo v souladu s očekáváními od prvních dvou vlny, třetí ani čtvrtá vlna nikdy nezačaly, cílový dopad ve výši 18 miliard tak nikdy nenastal. Že by se to mohlo povést nyní je však spíše zbožné přání než reálný odhad.

Druhá podstatná věc je deficit státního rozpočtu, který se pro letošek má vyšplhat ke 310 miliardám korun. Pokud by EET přinesla opravdu oněch 15 miliard, bude to jako plácnutí do vody.

A musíme ještě připomenout, že současná situace má ke stabilitě poměrně daleko, takže by vláda měla přemýšlet spíše nad tím, jaká černá labuť v horizontu týdnů, maximálně měsíců rozmetá veškeré její plány, než nad tím, jestli se to náhodou nemůže stát.

Prezident ČR Petr Pavel a premiér Andrej Babiš

Stanislav Šulc: Ústavní krize kvůli Turkovi zažehnána. Jede se dál

Názory

Ústavní krize v Česku končí. V neděli Filip Turek oznámil, že Motoristé navrhnou premiérovi nové jméno na post ministra životního prostředí. V pondělí premiér Andrej Babiš skutečně oznámil, že nominuje na post Igora Červeného. A v úterý se nechal slyšet prezident Petr Pavel, že s tímto jménem nemá problém. Vše v pořádku, trvalo to jen dva měsíce, vláda bude komplet.

Stanislav Šulc

Apolitická technikálie

Přesto všechno EET vlastně není špatný nástroj. Ostatně zástupci různých profesních i hospodářských organizací si jej v podstatě chválí a věří, že může narovnat podmínky v dané oblasti.

Je pak poněkud s podivem, že deklaratorně nejvíce pro-podnikatelská strana ODS proti EET brojí a zaštiťuje se údajnými zájmy právě podnikatelů. Jenomže ti o to vlastně vůbec nestojí, a naopak EET podporují (byť je samozřejmě nutné chápat, že všechno je spektrum a nejsou jen čisté extrémy pro a proti EET).

EET by tak nejvíc slušelo, kdyby přestala být politickým problémem a stala se technikálií, u níž bychom řešili jen parametry a jinak ji zbavili veškerých politických, a ještě spíše ideologických nánosů.

Na druhou stranu, o čem bychom se potom bavili, že?

Michal Nosek: Když soudům nevěříme, zakážeme jim soudit

Názory

Rozhodnutí nevydat politiky k soudu už není slabostí, ale programem. Poslanecká sněmovna povýšila nedůvěru v justici na legislativní metodu a z politické imunity udělala náhražku rozsudku. Pokud soudům nevěříme, je přece zbytečné je obtěžovat.

Michal Nosek

Ministerstvo financí vedle nové podoby EET a snížení DPH na nealkoholické nápoje navrhuje osvobodit spropitné od daně a odvodů. To by se nově – ať už zaplacené kartou, nebo v hotovosti – mělo stát oficiálním příjmem zaměstnanců. Spropitné by přitom mělo mít nulovou daň z příjmu a neměly by se na něj vztahovat ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců – což zásadně posílí pozici zaměstnanců v gastronomii před úřady, bankami i dalšími institucemi a zrovnoprávní jejich postavení s ostatními zaměstnanci ve službách,“ stojí už v programovém prohlášení vlády, jež tedy nyní návrh ministerstva naplňuje.

Trend ze světa

Vláda Andreje Babiše (ANO) se rozhodla k legalizaci dobrovolného spropitného po vzoru Německa nebo Rakouska. Provozovatelé gastronomických zařízení tak budou mít k dispozici částku až do výše sedmi procent měsíčních tržeb, kterou budou moct rozdělit mezi zaměstnance jako spropitné s nulovou sazbou daně z příjmu fyzických osob a osvobozením od plateb sociálního a zdravotního pojištění. Část peněz ze spropitného nad tento limit se zdaní standardně. 

EET 2.0. Schillerová slibuje miliardy do rozpočtu

Money

Evidence tržeb se vrací v nové podobě. Podle šéfky financí Schillerové nebude povinná pro nejmenší podnikatele. Fiskální přínos EET ministerstvo vyčíslilo až na 15 miliard korun ročně.

ČTK

Uvolňování daňových podmínek v oblasti zdanění spropitného je širším mezinárodním trendem, jak dokazují příklady zemí, jako jsou USA, Německo, Rakousko, Itálie či Chorvatsko.

USA

Ve Spojených státech se za zrušení federální daně ze spropitného pro pracovníky v odvětví služeb postavil sám prezident Donald Trump. Byl to důležitý bod jeho předloňské prezidentské kampaně, i když opatření kvitovala také protikandidátka Kamala Harrisová. Zatímco Trump v kampani představil pouze obecné návrhy, v lednu 2025 předložil republikánský kongresman Vern Buchanan spolu s dalšími zákonodárci návrh zákona No Tax on Tips Act, který by umožnil osvobodit příjmy ze spropitného až do výše 25 tisíc dolarů ročně od federální daně z příjmu. Tento odpočet by byl dostupný pouze pro profese, které tradičně a obvykle dostávají spropitné. Zákon No Tax on Tips Act se nakonec stal součástí Trumpova známého balíku opatření One Big Beautiful Act, který Kongres schválil loni na jaře.

Německo

V Německu je spropitné plně osvobozeno od daně už od roku 2002, a to bez ohledu na jeho výši, přičemž zároveň nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Rakousko

V Rakousku je spropitné dokonce už od roku 1999 osvobozeno od daně z příjmu a neexistuje žádná horní hranice. Cílem tohoto nařízení bylo snížit finanční zátěž zaměstnanců a zjednodušit administraci spropitného. Nicméně spropitné podléhá povinnosti odvádět příspěvky na sociální a zdravotní pojištění podle tamního zákona o všeobecném sociálním pojištění.

Itálie

V Itálii byla od ledna 2023 v sektorech cestovního ruchu a hotelnictví zavedena snížená sazba daně ve výši 5 procent na spropitné, pokud celková výše spropitného nepřesáhne 25 procent ročního příjmu zaměstnance a zároveň jeho roční příjem nepřekročí hranici 50 tisíc eur. Zákon o rozpočtu na rok 2025 rozšířil okruh osob oprávněných k využití zvýhodněného daňového režimu. Klíčové změny zahrnují zvýšení maximálního ročního příjmu zaměstnance pro uplatnění daňového zvýhodnění na 75 tisíc eur a zvýšení limitu pro aplikaci snížené daně na 30 procent ročního příjmu zaměstnance. Spropitné spadající do tohoto zvýhodněného režimu je zároveň osvobozeno od odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pokud však dojde k překročení stanovených limitů, je spropitné zdaňováno podle standardního daňového režimu včetně povinných odvodů.

Chorvatsko

V Chorvatsku od ledna 2024 podléhá spropitné takzvané fiskalizaci. Poskytovat spropitné tudíž lze nejen v hotovosti, ale i bezhotovostně. Spropitné je daňově zvýhodněno – příjem do výše 3 360 eur ročně na zaměstnance je osvobozen od daně z příjmu. Částka přesahující tento limit podléhá 20procentní sazbě. Povinnost fiskalizace se vztahuje pouze na podniky, které spropitné běžně přijímají, zatímco ostatní subjekty nejsou povinny svůj systém upravovat. Významnou výhodou je také osvobození spropitného od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to i při překročení uvedeného limitu.

