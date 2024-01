Kotva se zavírá. Ikonický „obchoďák“ čeká rekonstrukce

Lidé dnes nakoupí v pražském obchodním domě naposled. Brutalistní památku v centru Prahy až na dva roky uzavře rekonstrukce. Měnit se budou vnitřní dispozice budovy, některá z pater se předělají na kanceláře. Zásadní proměnou projde i okolí budovy.

V nižších patrech ikonického obchoďáku v centru Prahy vzniknou luxusní obchody a ve vyšších patrech kanceláře. Promění se rovněž okolí Kotvy, kdy například zmizí nynější vstup do potravin. Rekonstrukce potrvá dva roky. Uvedl to radní Prahy 1 Karel Grabein Procházka (ANO) a mluvčí Institutu plánování a rozvoje (IPR) Marek Vácha. Na budově jsou nyní reklamní upozornění na výprodej a likvidaci. Některé obchody uvnitř jsou již vyklizeny.

Vlastníkem budovy je od roku 2020 společnost Generali Real Estate, která ji koupila od PNS. Sedmipodlažní budova s celkovou plochou 28 tisíc metrů čtverečních byla otevřená v roce 1975.

Podoba domu by podle radního měla zůstat v zásadě zachována, ale bude nutná například sanace azbestu ve fasádě. Grabein Procházka uvedl, že investor jednak spolupracuje s Prahou 1 a zároveň bude podle jeho informací ještě uzavírat dohodu s magistrátem. Poté by měla začít samotná rekonstrukce. „Předpoklad je, že potrvá asi dva roky,“ řekl.

Podstatné změny pak čekají vnitřní dispozice. „Už to nebude čistě obchodní dům, ale na některých patrech budou kanceláře,“ uvedl Grabein Procházka. Dodal, že obchody s potřebnou občanskou vybaveností by měly zůstat zachovány. Dohoda, kterou radnice s majitelem domu uzavřela, se podle radního týká zejména úprav veřejných prostranství v okolí a také provozu restaurace s terasou, která má vzniknout v sedmém patře.

Výrazná proměna čeká okolí obchodního domu. „Náš hlavní zájem je, aby veřejné prostory v okolí stavby byly výrazně zlepšeny oproti dnešnímu stavu. Investor i architekti rekonstrukce na to mají stejný názor a již nějakou dobu s nimi vedeme diskusi,“ sdělil Vácha.

Zrušen bude nynější vstup z Náměstí republiky do prodejny Albert v podzemí Kotvy. Vybudován bude nový, který bude mít kruhový tvar a bude na jiném místě. „V prvním nebo druhém kvartálu tohoto roku plánuje investor uspořádat participaci s veřejností ohledně veřejného prostoru v okolí domu, na jejíž tvorbě se budeme spolupodílet,“ sdělil Vácha. Upraven bude i prostor u vstupu z druhé strany směrem do Jakubské ulice.

Obchodní dům Kotva byl otevřen v roce 1975 jako příklad luxusního československého obchodního domu. V době uvedení do provozu byla Kotva pátý největší obchodní dům v Evropě s prodejní plochou 22 160 metrů čtverečních, který dokázal díky 2000 zaměstnanců obsloužit až 75 tisíc zákazníků denně. Obchodní dům patří mezi tzv. druhou generaci českých obchodních domů. Stavba na půdorysu propojených šestihranů vznikala podle návrhu architektů Věry Machoninové a Vladimíra Machonina a bývá považována za jednu z nejvýznamnějších českých staveb první poloviny sedmdesátých let.

Kotva i další obchodní domy po roce 1989 musely čelit nově vznikajícím moderním nákupním centrům. Obchodní dům se dlouhodobě potýkal s nedostatečným zájmem o pronájem obchodních ploch, v některých patrech zůstávaly volné prodejní plochy.

