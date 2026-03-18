Rusko viní tvůrce filmu Pan Nikdo proti Putinovi z nezákonného natáčení dětí
Rusko poprvé oficiálně reaguje na oscarový dokument kritizující poměry v ruských školách. Snímek „Pan Nikdo proti Putinovi“ podle tamní rady pro lidská práva porušil zákon, když použil záběry nezletilých dětí.
Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez souhlasu jejich rodičů. Podle agentury AFP jde o první oficiální reakci Moskvy na tento film kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, který vznikl v česko-dánské koprodukci.
Učitel natáčel propagandu zevnitř
Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel. Dokumentují propagandu na škole v jednom městě za Uralem, zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Předtím, než frustrovaný učitel z Ruska v roce 2024 uprchl, se rozhodl zaznamenávat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni.
Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Ocenění převzali tvůrci během slavnostního ceremoniálu v losangeleském sále Dolby Theatre. Jeden z režisérů a zároveň hlavních protagonistů filmu Pavel Talankin při přebírání ceny vyzval k ukončení všech válek.
Ruská rada pro lidská práva na telegramu uvedla, že se obrátila na organizátory cen Oscar a na generálního ředitele organizace UNESCO. Žádá také, aby americká filmová akademie prověřila, zda je dílo v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.
Podle rady byly záběry nezletilých použity bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců dětí a také v rozporu s omezeným účelem, pro který byly původně pořízeny ve školním prostředí. Rada také tvrdí, že se rodiče a zákonní zástupci dětí vystupujících ve filmu obrátili na ruské úřady, aby chránili práva svých potomků.
Kreml mlčí
Kreml se ke snímku, který v neděli v Los Angeles získal Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film, opakovaně odmítl vyjádřit. „Ten film jsem neviděl,“ uvedl v pondělí mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Film se rovněž neobjevuje v přehledu výsledků Oscarů, který v neděli zveřejnila ruská státní agentura RIA Novosti.
