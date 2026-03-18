Rusko viní tvůrce filmu Pan Nikdo proti Putinovi z nezákonného natáčení dětí

Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz

Profimedia
ČTK

Rusko poprvé oficiálně reaguje na oscarový dokument kritizující poměry v ruských školách. Snímek „Pan Nikdo proti Putinovi“ podle tamní rady pro lidská práva porušil zákon, když použil záběry nezletilých dětí.

Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez souhlasu jejich rodičů. Podle agentury AFP jde o první oficiální reakci Moskvy na tento film kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, který vznikl v česko-dánské koprodukci.

Učitel natáčel propagandu zevnitř

Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel. Dokumentují propagandu na škole v jednom městě za Uralem, zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Předtím, než frustrovaný učitel z Ruska v roce 2024 uprchl, se rozhodl zaznamenávat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni.

Pan Nikdo proti Putinovi

Česko slaví Oscara. Dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu Akademie

Enjoy

Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Ocenění převzali tvůrci během slavnostního ceremoniálu v losangeleském sále Dolby Theatre. Jeden z režisérů a zároveň hlavních protagonistů filmu Pavel Talankin při přebírání ceny vyzval k ukončení všech válek.

nst

Přečíst článek

Ruská rada pro lidská práva na telegramu uvedla, že se obrátila na organizátory cen Oscar a na generálního ředitele organizace UNESCO. Žádá také, aby americká filmová akademie prověřila, zda je dílo v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.

Podle rady byly záběry nezletilých použity bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců dětí a také v rozporu s omezeným účelem, pro který byly původně pořízeny ve školním prostředí. Rada také tvrdí, že se rodiče a zákonní zástupci dětí vystupujících ve filmu obrátili na ruské úřady, aby chránili práva svých potomků.

Kreml mlčí

Kreml se ke snímku, který v neděli v Los Angeles získal Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film, opakovaně odmítl vyjádřit. „Ten film jsem neviděl,“ uvedl v pondělí mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Film se rovněž neobjevuje v přehledu výsledků Oscarů, který v neděli zveřejnila ruská státní agentura RIA Novosti.

Související

David Ondráčka: Komunální volby ve Francii jsou generálkou na klíčové prezidentské volby

David Ondráčka

Kdo bude starostou Paříže nebo Marseille, nás nemusí zajímat, ale dvoukolové komunální volby ve Francii jsou laboratoří a strategií pro klíčové volby prezidenta příští rok, a to už silně ovlivní Evropu a dopadne i na Česko. Jen s lehkou nadsázkou se dá říct, že hlavní téma voleb na radnice bylo, kdo chce více policistů a kdo naopak více cyklistů.

Pravice hrála hlavně téma bezpečnosti ve městech, předháněla se, kdo zařídí více městských strážníků, kdo je více vyzbrojí a jak si posvítí na problematické čtvrti (těch není kolem velkých měst málo). A levice zase hrála hlavně téma dostupného bydlení, veřejný prostor, cyklistiku a čistý vzduch, čili zjednodušeně více cyklistů. Tak se dá zjednodušit hlavní téma voleb, což je zajímavé i pro srovnání s českou realitou.

Dvě kola a různé strategie

Francouzi volí na své radnice starosty přímo, je to souboj osobností, které reprezentují své tábory, je to hodně individualizované. Volí se ve dvou kolech, týden po sobě. Je to trochu jiný systém než náš senátní, do druhého kola postoupí každý, kdo získal 10 procent. Takže třeba v Paříži postoupilo do druhého kola 5 kandidátů. Pak se rozehrává hra, kdo koho podpoří, kdo případně stáhne svou kandidátku. Je to zajímavé strategicky, protože středovější kandidáti musí zvažovat, jestli mají přijmout podporu od krajní pravice nebo levice a jestli jim to u voličů pomůže nebo spíš uškodí.

Takhle hra běží v tomto týdnu, je to jakási politická alchymie. Kandidátky se spojují, vznikají nové dohody a někdy i překvapivé aliance. Právě tento týden vyjednávání často rozhodne, kdo nakonec radnici ovládne. A tím nepřímo i naznačí, jakým směrem se může francouzská politika vydat v dalších letech, a hlavně v těch klíčových prezidentských volbách.

Paříž jako symbolický souboj

Nejsledovanější je tradičně Paříž. V prvním kole zde vede socialistický kandidát Emmanuel Grégoire s výrazným náskokem před pravicovou kandidátkou Rachidou Dati. Do druhého kola ale postupují další 3 kandidáti, včetně radikální levice a pravice. Výsledek tak bude záviset hlavně na tom, jak se jednotlivé tábory dokážou mezi koly spojit.

Generálka před prezidentskou volbou

Komunální volby lze číst jako generálku prezidentské bitvy. Ukazují, že Francie vstupuje do období velké politické nejistoty: bez jasného středu, s roztříštěnými bloky a s rostoucím vlivem radikálnějších hráčů. Macron končí a hraje se teď složitá hra o jeho nástupce v situaci, kdy země má řadu vnitřních problémů. Politická mapa se rozpadá, výrazně sílí krajní pravice i krajní levice a není úplně vyloučeno, že její zástupci budou favority na příštího prezidenta Francie.

Francouzi chtějí změnu, ale vůbec se nemohou shodnout jakou

Francouzi chtějí změnu, ale nemohou se shodnout, jakou (ani v tom se od Čechů moc neliší). První kolo komunálních voleb ve Francii potvrzuje jeden zásadní trend: politická scéna je roztříštěnější než kdy dřív. Rok před prezidentskými volbami už neexistuje jedno dominantní centrum, kolem kterého by se politika točila. Éra, kdy byl hlavním magnetem prezident Emmanuel Macron, je dávno pryč, macronismus je politicky mrtvý, mizí i z radnic. Kandidáti spojení s jeho hnutím ztratili ve městech velkou část vlivu a v mnoha komunálních soubojích vůbec nehrají hlavní roli. Politické pole se tak znovu přeskupuje, ale tentokrát bez silného centristického pólu, který by ostatní vyvažoval.

Fragmentace: staré bloky už neplatí

Místo střetu „Macron proti zbytku světa“ se dnes ve městech odehrávají spíše vnitřní souboje uvnitř jednotlivých bloků, souboje uvnitř pravice a levice. Na levici soupeří tradiční socialisté, zelení a radikální proud reprezentovaný Jean-Lucem Mélenchonem a jeho hnutím La France Insoumise. Na pravici je dnes dominantní Národní sdružení Jordana Bardelly (patrně bude kandidovat na prezidenta). Dlouholetá šéfka této strany Marine Le Pen má soudní zákaz kandidatury pro finanční podvody s EU fondy, ještě běží odvolání. Tradiční republikánští konzervativci určitou sílu mají, ale zdaleka ne dominantní jako dřív.

Francie si zkouší novou mapu moci

Populistické póly sílí a ty radikálnější proudy, na levici i na pravici, postupně posilují. Jde o rozpad středu, vzestup okrajů, a tlačí tradiční strany. Politická soutěž tak získává ostřejší a ideologičtější charakter, a to způsobuje, že není schopna žádného kompromisu nad reálnými ekonomickými, rozpočtovými a sociálními problémy země. I to je tendence, jakou v Česku do určité míry také vidíme.

Související

Hlas Ameriky bude vysílat. Soud zvrátil Trumpovy škrty

Hlas Ameriky bude vysílat. Soud zvrátil Trumpovy škrty
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky. Stanici prakticky vyřadily z provozu škrty Trumpovy administrativy. Do práce se má vrátit více než tisíc lidí.

Americký federální soudce v úterý nařídil obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než 1000 jejích zaměstnanců, kteří před rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury.

Americký prezident Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz jeho administrativa prakticky vyřadila z provozu.

Soud: škrty porušily zákon

Okresní soudce Royce Lamberth dal Agentuře Spojených států pro globální média (USAGM), jež má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou, týden na vytvoření plánu obnovy vysílání Hlasu Ameriky.

Téměř úplné zastavení činnosti USAGM podle Lambertha porušilo federální administrativní zákony.

Tisíc zaměstnanců doma

USAGM loni v březnu více než 1000 zaměstnancům Hlasu Ameriky nařídila zůstat doma. Učinila tak poté, co Trump podepsal příkaz zredukovat činnost agentury na zákonné minimum. Hlas Ameriky od té doby fungoval v omezeném provozu.

Sporné kroky vedení

Lamberth na začátku března rozhodl, že prozatímní šéfka agentury Kari Lakeová neměla pravomoci, aby nařídila razantní škrty v rozpočtu a personálu stanice.

V čele agentury ji totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů. Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku.

Lamberth v uplynulých měsících opakovaně zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a propouštění personálu Hlasu Ameriky.

Stanice s historickým posláním

Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku.

Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř 50 jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.

Související

Doporučujeme