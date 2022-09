Je čas zastropovat cenu ruského plynu, řekla šéfka EK. Země G7 jednají o limitu pro ceny ropy

Evropská unie by měla zastropovat cenu plynu přepravovaného potrubím z Ruska, aby zmírnila dopady manipulace trhem ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Během cesty do Německa to prohlásila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Země G7 zároveň jednají o zastropování cen ruské ropy.

Reklama

Šéfka komise zároveň vyzvala k úsporám energií. Konkrétní plán by měla představit v polovině září.

"Jsem pevně přesvědčena, že už je na čase zastropovat cenu plynu z ruských plynovodů do Evropy," řekla německá politička po jednání s vedením německých křesťanských demokratů (CDU). Dalšími způsoby, jak se vypořádat s růstem cen plynu i elektřiny, jsou podle ní vedle úspor také investice do obnovitelných zdrojů. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv na její slova reagoval oznámením, že Moskva v tom případě přestane plyn do unie dodávat.

Energetickou krizi porazíme uhlím, věří Stanjura Politika Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že těžba uhlí v OKD bude pokračovat i po roce 2023, pokud bude alespoň ekonomicky neutrální. Společnost OKD by tak mohla vytěžit veškeré zásoby uhlí. ČTK Přečíst článek

Cena plynu pro evropský trh s dodáním v říjnu se krátce po poledni ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 213 eur (5215 korun) za megawatthodinu (MWh). Před rokem činila asi 29 eur a před dvěma lety asi 15 eur/MWh. Citelněji zvyšovat se začala už loni na podzim, na maximum v blízkosti 345 eur/MWh vystoupila krátce po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu, ještě týž den ale klesla pod 200 eur za MWh. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující.

O možnosti zavést maximální ceny ruského plynu budou za týden hovořit ministři energetiky zemí EU, jejichž mimořádnou schůzku svolalo české předsednictví Rady EU. V reakci na rychlý růst cen o zastropování v posledních dnech mluví stále více zemí. Von der Leyenová by podrobnější postup měla představit 14. září, kdy přednese každoroční poselství o stavu EU.

Reklama

Ve hře je i strop pro ceny ropy

Se zavedením cenového stropu pro globální nákupy ruské ropy – opatření, o kterém USA doufají, že zmírní tlaky na energetickém trhu a sníží celkové příjmy Moskvy - je připravena souhlasit i skupina sedmi nejprůmyslovějších zemí, uvedla agentura Bloomberg.

Jak na houpačce. Cena elektřiny během tří dnů klesla o polovinu Money Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce, která je pro Evropu klíčová, za tři dny klesla o více než 50 procent. Při dnešním obchodování sestoupila až na 486 eur (zhruba 11 900 korun) za megawatthodinu (MWh), zatímco v pondělí poprvé překonala 1000 eur za MWh. Informuje o tom agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Ministři financí G7 se dnes sejdou a očekává se, že plán formálně podpoří, podle zdrojů Bloombergu. Plán G7, který je součástí širšího úsilí potrestat Rusko za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu, by umožnil kupujícím ruské ropy za omezenou cenu nadále získávat klíčové služby, jako je financování a pojištění tankerů.

Jakmile bude podpora G7 oficiální, diplomaté budou muset přesvědčit členské státy Evropské unie, aby upravily své šesté kolo sankcí vůči Rusku kvůli invazi na Ukrajinu – a to se může ještě ukázat jako těžké.

Přesvědčit Maďary bude těžké

Maďarsko, které udržuje užší vztahy s Ruskem, několik týdnů zdržovalo dohodu o původním balíčku sankcí, když se blok snažil dosáhnout dohody o zacílení na ruský energetický sektor. Budapešť naznačila, že bude proti jakémukoli stropu cen ropy, což signalizuje další potenciálně nepříjemný politický boj.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek řekl, že Rusko nebude prodávat ropu zemím, které se připojí k potenciálnímu cenovému omezení jeho ropy.