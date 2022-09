Jak na houpačce. Cena elektřiny během tří dnů klesla o polovinu

Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce, která je pro Evropu klíčová, za tři dny klesla o více než 50 procent. Při dnešním obchodování sestoupila až na 486 eur (zhruba 11 900 korun) za megawatthodinu (MWh), zatímco v pondělí poprvé překonala 1000 eur za MWh. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Za poklesem podle analytiků stojí předpokládané kroky Evropské unie ke snížení cen energií. Cena elektřiny pro německý trh je ale navzdory tomuto poklesu pořád zhruba na desetinásobku sezonního průměru z posledních deseti let.

EU nyní zvažuje různá opatření ve snaze omezit růst nákladů na energie, který má negativní dopady na unijní ekonomiku. Drahá energie už vede k omezování produkce v řadě odvětví, například v ocelářství a výrobě hnojiv.

Nejistota na trhu

"Předpokládaná intervence EU na trhu je vnímána jako velmi negativní pro ceny, přestože stále panuje velká nejistota ohledně toho, jaké kroky EU podnikne a jak přesně budou vypadat," uvedli analytici společnosti Energi Danmark.

Zástupkyně šéfa ředitelství pro energetiku Evropské komise (EK) Mechthild Wörsdörferová uvedla, že opatření by mohla zahrnovat zastropování cen energií či zdanění mimořádných zisků firem z energetického sektoru. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová podle ní představí plán možného postupu 14. září.

Ceny energií se v letošním roce výrazně zvýšily v souvislosti s útokem ruských vojsk na Ukrajinu. Za zdražováním stojí zejména omezování dodávek ruského plynu.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku se v pátek vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh. Od té doby výrazně klesla a dnes odpoledne se nacházela v blízkosti 244 eur za MWh. Stále však zůstává mnohonásobně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala pod 30 eury za MWh.