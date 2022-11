Potemnělé Vánoce v Evropě. Další „obětí“ ruské invaze a energetické krize je vánoční osvětlení

Vánoce jsou nerozlučně spjaty kromě jiného i se slavnostní výzdobou ulic velkých i malých evropských měst včetně těch v Česku. Letos ale ruská invaze na Ukrajinu a s ní související energetická krize přiměla řadu metropolí včetně Paříže, Helsinek či Lisabonu kvůli extrémně drahým energií vánoční osvětlení na hlavních turistických tepnách omezit či dokonce vypnout. To není dobrá zpráva pro obchodníky, kteří se obávají, že lidé proto nepodlehnou tradiční vánoční náladě a budou méně utrácet, uvedla agentura Bloomberg.

Před nadcházejícími Vánoci v Evropě se obchodníci snaží více než dříve naladit nakupující na sváteční náladu, která by aspoň na chvíli přebila chmury vyvolané ruskou agresí na Ukrajině a s ní související rapidní nárůst cen energií a obecně inflaci nejvyšší v řadě zemí za desítky let. Jenže devítiměsíční válka na Ukrajině si vyžádala i jednu nečekanou oběť: vánoční osvětlení, které má na vánoční náladu zásadní dopad, uvedl Bloomberg.

S vyhlídkou na výpadky proudu kvůli nestabilitě dodávek ruského plynu a hrozbu přídělového systému úřady v Paříži, Londýně, Helsinkách, Lisabonu, Stockholmu i jinde obrazně řečeno vytáhli šňůry od dekorativních osvětlení na hlavních ulicích a náměstích ze zásuvek.

Ruská invaze na Ukrajinu přerušila vztahy s nejvýznamnějším dodavatelem energie kontinentu a obyvatelé snad všech měst Evropy jsou vyzýváni, aby omezili vytápění či spotřebu vody. A součástí tohoto úsilí je odstranění či omezení tradičních blikajících hvězd a dalších ozdob na stromech, domech či sloupech veřejného osvětlení.

Curyšská Bahnhofstrasse, hlavní nákupní ulice ve Švýcarsku – a jedna z nejdražších v Evropě – se každoročně pyšní světelnou show zvanou „Lucy“, která naplní noční oblohu s odkazem na dávnou píseň Beatles Lucy in the Sky of Diamonds „diamanty“. Ale letos budou svítit po večerech jen pět hodin, tedy zhruba polovinu obvyklé doby.

A Paříž v neděli představila vánoční osvětlení své nejznámější ulice, třídy Champs-Élysées (na snímku). Slavný bulvár bude nasvícen vždy mezi 17:00 a 23:45 do 2. ledna, což je o týden méně než v minulých letech. Světla ale přesto ozářila 400 stromů.

Přijdeme o tržby, žehrají obchodníci

To vyvolalo otázku, nakolik budou spotřebitelé ochotni otevřít své peněženky během toho, co je obvykle nazýváno „nejšťastnějším obdobím maloobchodníků“. „Neumím si představit, že by to nemělo dopad na nákupní chování,“ řekl šéf Swiss Council of Shopping Places Marcel Stoffel. To potvrzuje nedávný průzkum švýcarské asociace obchodníků, který zjistil, že většina expertů na maloobchod očekává, že energetická krize ukousne prodejcům z tržeb.

Slavné vánoční osvětlení na londýnské Oxford Street letos spotřebuje o dvě třetiny méně energie díky zkrácení provozní doby na osm hodin denně a přechodu na LED osvětlení, uvedla společnost New West End Company (NWEC), která výzdobu organizuje. Prioritou je vyvážení „svůdného zážitku z nakupování a zodpovědného jednání, pokud jde o spotřebu energie“, řekl generální ředitel společnosti NWEC, která prestižní nákupní čtvrť spravuje, Dee Corsi.

Toalety bez tepla

Ve Frankfurtu úřady nejen omezují sváteční osvětlení, ale také nebudou vytápět záchody na proslulém vánočním trhu na náměstí Römer. To znepokojuje majitele blízkých prodejen, jako je Railslide, který spoléhá na procházející davy a sváteční atmosféru při stimulaci prodeje snowboardů a lyžařského oblečení. „Pokud lidé nebudou chtít chodit do města, bude nás to velmi, velmi bolet,” řekl majitel Railslide Tim Stichel.

Některá města neměla vůbec na výběr. Starosta polské Vratislavi, zhruba 480 kilometrů od ukrajinských hranic, nemusel dlouho přemýšlet, že se o letošních vánočních prázdninách rozhodl osvětlit pouze centrální tržiště. Městský dodavatel energie totiž nedávno oznámil zvýšení cen o 500 procent pro nadcházející rok, což městu přinese roční účet na přibližně 405 milionů zlotých (2,14 miliardy korun) – šestkrát více než obvykle.

Ale i v místech, kde náklady na energie raketově nerostou, někteří představitelé obcí stále přehodnocují své výdaje. Livigno, jedno z nejoblíbenějších lyžařských středisek v italských Alpách, chce letos ušetřit 50 tisíc eur tím, že nerozsvítí vánoční osvětlení. „Utrácet peníze za čistě dekorativní osvětlení v dobách vážné krize mi nepřipadalo správné,“ řekl starosta Remo Galli.

„Máme trochu obavy z dopadu na místní obchod," řekl Marco Cola, majitel hotelu a předseda asociace místních maloobchodníků. „Tady je v prosinci tma už v 16 hodin. Vánoční osvětlení bývalo pobídkou pro lidi, aby se prošli centrem,” dodal.