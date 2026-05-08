Michael Jackson a Meryl Streepová odstartovali sezonu filmových trháků
S květnem do kin přichází nejsilnější část filmového roku. Co Hollywood nevydělá do července, to už nedožene. Zatím to ale vypadá dobře.
Letní filmová sezona se rozjíždí v tempu, které filmový průmysl nepamatuje od dob před pandemií. První letošní blockbustery ukazují zásadní zlom: divácký apetit se přesouvá od maskovaných mstitelů k reálným ikonám a příběhům, které sází na nostalgii dospělého publika. Úspěch snímků jako Michael nebo Ďábel nosí Pradu 2 definuje novou ekonomickou realitu Hollywoodu.
Zatímco uplynulá dekáda patřila v kinech téměř výhradně komiksovým univerzům, letošní jaro vystavilo Marvelu a DC jasné vysvědčení. Diváci nejsou unaveni z chození do kin, jsou unaveni z digitálních bitev o osud vesmíru. Místo toho hledají „hmatatelnější“ emoce a postavy, ke kterým mají osobní vztah.
Michael a Miranda: Noví vládci pokladen
Nejvýraznějším důkazem tohoto posunu je životopisné drama Michael. Biografie Michaela Jacksona se s tržbami přesahujícími 446 milionů dolarů stala globálním fenoménem, který svým startem zastínil i nejúspěšnější marvelovky posledních let. Pro Hollywood je to potvrzení, že hudební biografie – pokud jsou podpořeny legendárním jménem – fungují jako spolehlivý magnet na masové publikum napříč generacemi.
Zároveň s Michaelem v kinech boduje Ďábel nosí Pradu 2. Návrat Meryl Streep do role Mirandy Priestly po dvou dekádách vydělal za první týden přes 250 milionů dolarů a ovládl sociální sítě. Jde o učebnicový příklad tzv. „legacy sequelu“ – pokračování, které nestaví na tricích, ale na chemii původního obsazení a nostalgii generace, která na filmu vyrostla. Úspěch těchto snímků ukazuje, že diváci preferují „prověřenou kvalitu“ před novými, riskantními experimenty. Hollywood sází na jistotu: známý příběh v novém balení.
Nolan, hračky a návrat k mýtům
Zatímco jaro patřilo popkultuře, léto bude patřit gigantům. Filmový průmysl očekává, zda se podaří udržet nastolený trend inteligentních blockbusterů.
Hlavním tahákem července je bezpochyby Odyssea Christophera Nolana. Po oscarovém triumfu s Oppenheimerem Nolan opět dokazuje, že jeho jméno je samo o sobě značkou schopnou konkurovat jakékoliv franšíze. Očekává se, že Nolanův návrat k velkolepému vizuálnímu vyprávění bude komerčním vrcholem roku.
Pro rodinné publikum a sázku na jistotu si Disney připravil Toy Story 5. Přestože se zdálo, že příběh hraček je uzavřen, ekonomický potenciál značky je příliš silný, než aby jej studio nechalo spát. Film tentokrát reflektuje moderní dobu a souboj klasických hraček s digitálními technologiemi, což je téma, které má oslovit jak děti, tak jejich rodiče.
Srpen pak nabídne zajímavý test diváckého vkusu v podobě snímku Tony. Životopisný film o Anthony Bourdainovi se pokusí navázat na úspěch Michaela a potvrdit, že biografický žánr je aktuálně nejsilnější kartou Hollywoodu.
