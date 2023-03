Kancléř Mynář rezignoval. Musím si najít práci, nejsem na tom finančně tak dobře, prohlásil

Kancléř bývalého prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář rezignoval. Rezignaci podal Zemanovi ve středu, a to s účinností od dnešního dne. Ve funkci ho nahradí Jana Vohralíková, kterou si vybral nastupující prezident Petr Pavel. Po odchodu z prezidentské kanceláře se nechce Mynář ucházet o žádnou pozici ve státní správě, chce se hlavně věnovat rodině a pravidelně se potkávat i se Zemanem.

„Není to klišé, za těch deset let jsem se vůbec nevěnoval své rodině, mojí paní a mým dvěma malým dětem,” řekl Mynář minulý týden. „Poté, co si odpočinu, chci vysadit a věnovat se převážně rodině,” doplnil.

Musí najít práci, do důchodu ještě nemůže

Následně si chce najít práci. „Nejsem na tom finančně tak, že bych mohl jít už do důchodu," dodal pětapadesátiletý Mynář.

Nejsem na tom finančně tak, že bych mohl jít už do důchodu," prohlásil nyní již bývalý kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář.

Mynář si za deset let ve funkci vydělal na platu a odměnách téměř 17,4 milionu korun po zdanění. Tajemník hlavy státu Jaroslav Hlinovský získal v čele sekretariátu prezidenta 8,3 milionu korun čistého a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček si jako šéf tiskového odboru přišel na necelých sedm milionů. Údaje získal nedávno od prezidentské kanceláře deník MF Dnes.

Jak vypadá první den v úřadě prezidenta Petra Pavla a jeho inaugurace? Podívejte se na fotogalerii:

Se Zemanem by se chtěl Mynář v dalších měsících pravidelně potkávat. „Dohoda zní, že pan prezident bude velmi rád, když se budeme pravidelně navštěvovat, pravidelně se scházet v jeho kanceláři. Nejenom já, ale i nejbližší členové jeho týmu, který kolem něj byl celých deset let,” řekl Mynář. Zeman se po odchodu z čela státu přestěhoval do svého nového domu v Lánech.

Pavel a Zeman dnes společně se svými manželkami na Hradě poobědvají, poté se přesunou do Vladislavského sálu na inauguraci. Na slavnostní slib nového prezidenta se Mynář nechystá. „Budu se podílet v maximální možné míře na zajištění inaugurace, ale moje přítomnost na ní, si myslím, není nutná,” uvedl už dříve.

Mynář stál v čele prezidentské kanceláře od nástupu Miloše Zemana na Hrad v roce 2013. Od počátku budil kontroverze a kritiku, například kvůli chybějící prověrce, hospodaření kanceláře, informování o zdravotním stavu prezidenta nebo kvůli svému trestnímu stíhání.

