Stanislav Šulc: Klíčové úkoly pro nového prezidenta. Uspěje?

Bývalý armádní generál Petr Pavel se stal dalším prezidentem České republiky. Po splnění slavnostního slibu se ujme nejvyššího úřadu v zemi po Miloši Zemanovi. Zrekapitulujme, že Petra Pavla do úřadu vynesly hlasy 3,4 milionu voličů. Naopak druhého kandidáta podpořilo 2,4 milionu lidí. Stát se prezidentem 10,7 milionu lidí je první a nejdůležitější úkol pro Petra Pavla, který ještě před inaugurací objížděl regiony, které mu nebyly příliš nakloněny. Není to však zdaleka úkol jediný. Tady jsou klíčové úkoly, které budou za pět let rozhodovat o tom, jestli Petr Pavel byl dobrým lídrem této země, nebo jej čeká upadnutí v zapomnění.

Prezident pro všechny

Přímá volba má jednu zásadní nevýhodu – většina prohraje. Ačkoli Petra Pavla volilo 3,4 milionu lidí, oprávněných voličů je o více než pět milionů více, obyvatel České republiky o více než sedm milionů více. Tedy suma sumárum: Pavla zvolila menší část populace. A je jen otázka, co si o výsledku voleb myslí právě ta většina, která Pavla nevolila.

Pavel však bude prezidentem všech téměř 11 milionů občanů České republiky. Ačkoli nemá velké pravomoci, symbolickou moc bude mít opravdu velkou a bude moci na těchto jedenáct milionů lidí působit.

Zatím se profiluje jako kandidát, který chce spojovat. A to je dobře. Přímá volba za sebou zanechává rozježděnou zemi, zvláště v komplikovaných dobách, které nyní prožíváme. Ostatně premiér Petr Fiala to řekl poměrně jasně: Jedním z úkolů Pavla bude zahazovat příkopy, které ve společnosti v posledních patnácti dvaceti letech vznikly.

Moderátor, nikoli politik

Role prezidenta v Česku je z logiky Ústavy nadstranická. Prezident má totiž natolik podivnou roli v tuzemském ústavním pořádku, že nevládne, ale moderuje situace, které k vládnutí vedou. Vládne totiž spíše symbolickou než skutečnou mocí.

V dosavadních třech dekádách se právě nadstranickost jednotlivým prezidentům dařila přinejlepším napůl. Všichni tři prezidenti tíhli k určité části politického spektra. Snad jen Václav Havel byl větším příznivcem občanské společnosti než klasického systému politických stran. Nicméně i on preferoval menší středopravé strany.

Právě podpora menších stran, byť většinou nepřímá, pak byla pro prezidenty příznačná. Havel měl blízko k Unii svobody. Václav Klaus se ostentativně odstřihl od ODS a svou přízeň věnoval čím dál tím obskurnějším spolkům. Miloš Zeman po odklonu od sociální demokracie nejprve prosazoval „své“ Zemanovce, posléze otevřeně prosazoval projekty Tomia Okamury.

Bývalý generál Petr Pavel sice otevřeně žádnou partaj nepodporuje, jeho příklon k současné vládní garnituře, a zejména projektu trojkoalice Spolu však je více než zřejmý.

Nebýt aktivistou

Českými prezidenty byli od roku 1990 jen tři muži. A všichni svou roli pojali velmi aktivisticky. A není se čemu divit. Václav Havel se prezidentem stal při pádu komunismu a jako klasický spasitel byl vynesen do role prvního mezi rovnými. Václav Klaus a Miloš Zeman pak zemi řídili z pozic „otců zakladatelů“, kterým sice tak trochu ujíždí vlak, ale o to vehementněji se snaží tlačit na výhybku, aby vlak jel do té stanice, kterou jim oni určí.

Mnoho dobrého z toho však nevzešlo a podepsalo se to na pozdější vlně populismu, jejímž vítězem se před deseti lety stal Andrej Babiš.

Aktivismus v roli prezidenta totiž v Česku nemá příliš smysl. Opět se musíme vrátit k podstatě politického systému, který zkrátka není prezidentský, ale parlamentní. V takovém systému vše podstatné řídí vláda a parlament, samozřejmě na základě demokratických voleb. A prezident? Ten je jen takový ouřada, který rozdává metály, republice dělá dobré jméno v zahraničí a čistě formálně jmenuje a odvolává premiéra a ministry.

Bohužel Miloš Zeman se na základě přímého mandátu od občanů spletl a pojal myšlenku, že Česká republika je vlastně (polo)prezidentský systém, jako ho mají ve Francii nebo třeba v USA. Uvidíme, jak svou roli pochopí a uchopí Petr Pavel. Každopádně bude platit nepřímá úměra: čím méně Pavla bude, tím lépe.

Zvolit solidní tým

Tým je vše. A platí to také pro prezidenta. Právě jeho nejbližší spolupracovníci totiž mohou do velké míry určit, s jakým cejchem nakonec ten který prezident vstoupí do historie. Zdali jako solidní státník, nebo jako humpolácký mocipán.

Petr Pavel se zatím obklopuje osobnostmi, které lze považovat za odborníky. A kontroverze zatím budí jen mluvčí, která si část veřejnosti znepřátelila příliš euforickým projevem krátce po oznámení výsledků.

Nicméně zajímavé také bude sledovat, jak se bude vyvíjet vztah mezi Petrem Pavlem, jeho oficiálními poradci a pak také méně oficiálními figurami, které na zvolení Pavla prezidentem měly výrazný vliv. Řeč je zejména o Petru Kolářovi, který se podle zákulisních informací právě na post mluvčího prezidenta snažil prosadit již vícero kandidátů, zatím ale neúspěšně.

Každopádně sledovat tým kolem Pavla, to, jak se bude proměňovat, a jaké osobnosti budou mít na nového prezidenta hlavní vliv, bude dobré sledovat bedlivěji.

Stát se autoritou

Generál Pavel, jak se pozdějšímu vítězi přímé volby říkalo ještě před jejím začátkem, je působivá osobnost. Fyzicky i charizmatem. A jako bývalý vysoce postavený voják má velení a autoritu v krvi.

Nicméně jak řada politiků zjistila: je něco jiného, když vás poslouchají lidé, kteří musí (tedy třeba ve firmě či armádě), a když vás neposlouchají lidé, kteří by měli. A právě do čela takových se nyní Petr Pavel postaví. Je jisté, že minimálně jeho voliči jeho charizmatu podléhají. To není výtka, je to naopak velmi dobrá vizitka. Nicméně ukazuje se, že v důsledku existence sociálních sítí tu roste počet lidí, kteří nejsou ochotni respektovat jakoukoli autoritu, o to méně tu, s níž nesouhlasí a jež na ně nemá žádné reálné páky.

Autoritou se samozřejmě člověk částečně rodí a částečně se jí stává činy, které v úřadu vykoná. Povede se Petru Pavlovi naplnit tato očekávání?

Čelem k Západu

Česká republika v posledních měsících ukázala, že je pevnou součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance. Stalo se tak po téměř deseti letech, co se vrcholoví čeští představitelé orientovali spíše na východní trhy, zejména Rusko a Čínu.

Jedním z těch skutečně podstatných, ačkoli doma nepříliš populárních, ani viditelných úkolů pro zvoleného prezidenta tak je návrat České republiky do světa. A to do celého světa, nikoli jen k sousedům, jak bývá obvyklé.

Z reakcí na Pavlovo zvolení je patrné, že by v tom nový prezident mohl uspět. Ve velké hře je vlastně nový, nezatížený řadou kontroverzí a animozit, které dosavadní prezidenty ČR zatěžovali z jejich předchozích politických angažmá. Naopak má punc úspěšného vojáka, oceněného hrdiny (nejen doma), důstojné osobnosti.

Podílet se na společné myšlence ČR

Nejdůležitější a většinově zcela ignorovaný úkol. Téměř jistě zůstane nesplněn, a nejspíš by se tak stalo i v případě, že by byl Petr Pavel zvolen dvakrát a na Hradě byl celkem deset let.

Ten úkol se těžko popisuje, přesto se o to pokusím. Češi od 17. listopadu ušli již dlouhou cestu, přesto jako by to nevěděli a neustále žijí ve světě komunismu a disentu. Tato vize Česka se vyčerpala již velmi dávno a nepřináší nic dobrého dovnitř ani ven do světa.

A je na čase přijít s myšlenkou novou. Méně revoluční, revolucionářskou, bourající. Protože ačkoli si to nechceme přiznat, většina bojů je vybojována. Je třeba stavět, upevňovat, třeba naši pozici v Evropské unii, třeba ve V4, třeba ekonomické vztahy s někým úplně jiným.

Je to těžký úkol, který se politikům velmi těžko definuje, protože jeho horizont je v nedohlednu, jeho plnění je málo viditelné a prodatelné voličům. Ale je to zcela zásadní a podstatný úkol pro veškerou top reprezentaci u nás. Jinak zůstaneme národ 21. srpna, 17. listopadu a vítězů Nagana.