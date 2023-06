Hampl: Důchodový systém je beze změn neudržitelný pro budoucí důchodce

Současný důchodový systém je beze změn, které vláda předložila sněmovně, v každém případě neudržitelný pro ty, kteří do důchodu půjdou v budoucnu. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl předseda Národní rozpočtové rady a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Mojmír Hampl. Všechny návrhy úpravy důchodového systému, které vláda předložila sněmovně, jsou podle něj schopny vymazat z deficitu důchodového účtu po 30. letech více než polovinu.

Systém by podle něj neměl být udržitelný jen pro stávající seniory, ale i ty budoucí. „A to si myslím, že dělá,“ dodal. „Jestli si mám vybrat mezi ideálním a nerealizovatelným a kompromisem, který může projít, beru za všech okolností variantu číslo dvě,“ dodal k ambicióznosti návrhu.

Sněmovna dala v týdnu šanci zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Předlohu, která obsahuje také nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací důchodů při vyšší inflaci dočasným přídavkem, nyní posoudí sociální výbor. Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci důchodů pro příští rok.

Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.

Návrhy minimálního zaručeného důchodu a příjmu Hampl odmítá. „Koncept minimálního zaručeného důchodu je obrovské riziko a nesmysl,“ řekl v OVM Hampl, podle kterého by se výše částky stala předmětem dalšího politického boje.

