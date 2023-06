Lukáš Kovanda: Česko krvácí na důchodech jako nikdy. A může být ještě hůř

Důchodový účet Česka padá letos do rekordního deficitu, který oproti loňsku narostl trojnásobně. Pokud Ústavní soud letos neposvětí snížení mimořádné valorizace penzí, bude deficit penzí ještě o dvacet miliard vyšší

Do historicky rekordního schodku se za první čtyři měsíce letoška dostal důchodový účet České republiky. Schodek důchodů činil ke konci dubna historicky zcela bezpříkladných 27,8 miliardy korun.

Ještě loni za stejné období roku to ještě bylo jen necelých devět miliard. Nárůst důchodového deficitu je tedy meziročně trojnásobný (viz graf).

A může být ještě hůře. Vláda totiž nedala na rady expertů na penze a odmítla se důchody zabývat loni. Zřejmě vyčkávala až na dobu po prezidentské volbě, aby „jobovkami“ nenahrávala opozici. Po prezidentské volbě vláda sporně oznámila, že mimořádnou valorizaci v rozporu s tím, co do té doby sama hájila a slibovala, poníží.

Tento zásah ale putuje k Ústavnímu soudu. Jeho spornost přitom připouštějí sami mnozí právní znalci. Pokud ústavní soudci, už v novém složení, kontroverzní krok vlády, totiž zjevně retroaktivní snížení valorizace, neposvětí, schodek důchodového systému se dále prohloubí, a to dost možná ještě letos. Prohloubil by se také celkový deficit veřejných financí. O zhruba dvacet miliard korun.

